Leandro Santoro explicó el motivo de la carta de Cristina Kirchner

Según el candidato a diputado del FdT por la Ciudad de Buenos Aires llegó por un "agotamiento" del debate con Alberto Fernández

El candidato a diputado del Frente de Todos por la Ciudad de Buenos Aires Leandro Santoro analizó lo que fueron los momentos más duros para el Gobierno y, en particular, para su amigo Alberto Fernández, tras la furibunda carta de Cristina Kirchner que disparó los cambios de ministros y fijó el nuevo rumbo con la mira puesta en acortar distancias en las elecciones del 14 de noviembre.

"Estamos en pandemia", relativizó ante la pregunta por la paliza electoral del 12 de septiembre. En diálogo con A24, el candidato a diputado planteó que "en las elecciones que se estaban dando en el mundo los oficialismos perdían y ya al Gobierno y a los candidatos se nos habían encendido las alarmas". Santoro admitió que era previsible que perdiera el Frente de Todos: "Sabíamos que podía pasar". "Yo vengo percibiendo un descontento y un malestar desde hace mucho tiempo, inclusive desde antes que Alberto Fernández ganara las elecciones; hay malestar contra la política y, en especial, contra el Gobierno que es el que gestiona la política", agregó.

El legislador porteño reconoció que la crisis interna que se desató en el oficialismo luego de las PASO "no colaboró" pero sostuvo que "es casi natural que eso suceda". "Nosotros tenemos un régimen presidencialista con una coalición de Gobierno rara porque no está institucionalizada y lo mismo le pasaba a Juntos por el Cambio y probablemente lo mismo le pase al próximo espacio que gobierna la Argentina, sea en 2023 o 2027, porque hay que pensar un mecanismo para poder sintetizar opiniones políticas sin que eso genere tanto ruido", analizó.

En ese sentido profundizó que "para construir mayorías tenés que juntar partes que no necesariamente tienen la misma lectura de la realidad. En los países europeos tenés regímenes parlamentarios que permiten que también frente a sociedades fragmentadas haya un sistema que acompañe la construcción de ese consenso, acá no, entonces cada vez que hay divergencias está todo el mundo mirando qué es lo que pasa con el partido que gobierna".

Santoro habló personalmente con el presidente Alberto Fernández y remarcó que el jefe de Estado "tiene claro cuál es el rol de todos: la militancia tiene que organizar y movilizar a la gente, los candidatos tenemos que caminar y persuadir, y el Gobierno tiene que escuchar y gestionar".

"Si todos hacemos eso, las condiciones electores del 14 de noviembre van a ser mejores", sostuvo aunque admitió que es "difícil" que el oficialismo revierta el resultado.

Consultado por la carta de Cristina Kirchner luego de la catarata de renuncias de los ministros que responden a ella, Santoro primero remarcó que respondería "como militante" y "no como amigo del Presidente". "Mi sensación es que la carta de Cristina llega a partir del agotamiento de la relación personal de ellos dos...", declaró pero de inmediato se corrigió, dijo que fue por el agotamiento "del debate político" y aclaró "la relación personal (entre ellos) está bien". "Del agotamiento de ese debate la relación se había puesto en un punto de empantanamiento y la carta de Cristina prendió mover el avispero", explicó.

La irrupción de Milei

Si bien expresó que le hubiese gustado que "todo el proceso se dé de otra manera", reconoció que "a partir de esa carta y del cambio de Gabinete, el Gobierno tomó otra dinámica. Nosotros teníamos que responder a lo que había pasado, yo se lo dije al presidente antes que salga la carta y después de las elecciones, la sociedad también estaba pidiendo cambios porque lo que se estaba discutiendo no era tanto el rumbo del gobierno sino la celeridad, la gestión", argumentó.

"Nosotros tenemos un problema como Frente de Todos, que lo tenía Juntos por el Cambio cuando gobernaba, que es que no hay un espacio para discutir estas cosas", planteó. No obstante sostuvo que luego de los cambios de funcionarios "hoy la sociedad percibe que hay un Gobierno que tiene otra dinámica y dirigentes que tienen otro volumen político necesario para este contexto que es muy difícil para gestionar". "Gobernar en pandemia y después de perder una elección requiere de mucha espalda política", enfatizó.

Además de la crisis interna del oficialismo, Santoro analizó la irrupción de Javier Milei, quien se posicionó tercero en los comicios de la Ciudad de Buenos Aires. Para el dirigente kirchnerista, el economista libertario "es una complicación enorme para la democracia".

"Los valores que él sostiene son peligrosos; no es normal que un dirigente político diga ‘yo te quiero humillar públicamente incluso para que a tus hijos les de vergüenza lo que vas a decir’; no es normal que un dirigente diga ‘te voy a pisar hasta en silla de ruedas porque sos un gusano’; no es normal que se le falte el respeto a las mujeres como lo ha hecho, que se niegue el cambio climático, que se niegue la diferencia de ingresos entre géneros. Está mal", criticó haciendo un repaso de los momentos mas polémicos de la campaña del candidato de La Libertad Avanza.