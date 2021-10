Aníbal Fernández ahora dice que no sabía que las hijas de Nik iban al colegio ORT

El ministro de Seguridad dio una entrevista para dar su versión de la controversia con el dibujante. También insultó a un ex presidente

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, volvió a realizar declaraciones públicas acerca de su cruce en redes sociales con el dibujante Nik. Aseguró que sus dichos "no fueron una amenaza" y subrayó que "no sabía" que las hijas del ilustrador del diario La Nación iban a la escuela ORT.

Fernández se manifestó así en una entrevista que concedió a Clarín, luego de ser denunciado ante la Justicia por amenazas.

"¿Cómo puedo saber yo si van sus hijas a esa escuela?", dijo el ministro. "Eso lo hace el hijo de puta de Macri. Yo no hago eso. Nik venía discutiendo conmigo el tema de las subvenciones, entonces le dije lo de la ORT, pero yo no tengo problema con eso. Si se hacen las subvenciones, es correcto", cerró.

Y volvió sobre las críticas hacia el ilustrador: "Él es muy agresivo, vive puteándonos. Yo nunca lo agredí. Discutimos como siempre, pero yo no tendría que haber hecho eso, porque estoy ocupando un espacio en el Gobierno. Quieren inventar algo que no existe; yo jamás agredí a Nik. Me equivoqué. Pero agravios no, ni persecuciones. No lo hice con nadie. No es justo lo que dice él".

Luego, reiteró sus críticas al expresidente: "Fijate que Macri es un tipo que le hizo tanto daño al mundo y no lo hice, pese a que nos volvió locos para meternos presos durante cuatro años. Jamás quise meterme con su familia. Quieren inventar algo que no existe. Yo jamás agredí a Nik, pero si él se sintió agraviado, le pido mis disculpas".

Respecto de si tuvo algún reclamo dentro del Gobierno sobre el tema, remarcó: "No me dijeron nada. Todo el mundo me conoce. Saben que no hago cosas sucias. Mi expresión fue clara, le pedí disculpas, no se me cayeron los anillos".

"Si Nik quiere hacerme una denuncia, que la haga. Yo no tengo por qué esconderme. Si lo quise llamar y no me quiso escuchar. Contesté por tuit. Hoy había cuatro medios en la puerta del ministerio. No tengo por qué esconderme. Salí con Duggan (en Radio 10) porque ya tenía prometida la nota, así que no me parecía justo no salir. Pero yo no hago esas cosas; quieren inventar algo que no existe", finalizó.

El Presidente rechazó la idea de pedir la renuncia de Aníbal F.

El presidente Alberto Fernández rechazó la exigencia de la oposición de forzar la renuncia del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, tras la polémica generada por un tuit contra con el dibujante Nik en el que hizo alusión al colegio donde van sus hijas.

El Presidente busca dar por cerrado el tema cuanto antes y tratar de que no se profundice el rechazo hacia el Frente de Todos en las elecciones de noviembre.

El cruce en Twitter entre el funcionario del Gabinete Nacional y el artista, que se había expresado con críticas hacia el Gobierno, derivó en el "repudio enérgico" de parte de Juntos por el Cambio que con una serie de comunicados y declaraciones públicas presionó para que el máximo responsable de la seguridad en Argentina dé un paso al costado a menos de un mes de haber asumido en reemplazo de Sabina Frederic, tras la crisis política que se desató en el Poder Ejecutivo por la derrota en las PASO.

Pese a las presión de JxC, Aníbal Fernández no pondrá su dimisión a disposición y el Presidente tampoco se la pedirá. El primer mandatario cree que la disculpa que ensayó en redes sociales el ministro aclarando sus dichos es más que suficiente. Para el jefe de Estado el tema está terminado. Sin embargo, en Casa Rosada asumen que los tuits del titular de la cartera de Seguridad pueden tener impacto electoral porque apuntan a un sector que votó en contra del oficialismo o que se encuentra desencantado con el Gobierno pero que aún evalúan la posibilidad de votar al Frente de Todos el 14 de noviembre. Reconocen que este tipo de polémicas no ayudan y consideran que podría afectar negativamente en el denominado voto blando, en el votante indeciso al que busca convencer el Gobierno luego de la derrota en las Primarias.

La estrategia en el oficialismo en principio es no hacer comentarios. Al final la última palabra la tienen Alberto Fernández o Juan Manzur, los jefes directos de Aníbal Fernández. La línea oficial por estas horas es: "Él ya aclaró lo que quiso decir".

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, minimizó esta mañana el mensaje que le envió al humorista gráfico Cristian Dzwonik, más conocido como Nik, por redes sociales y además aseguró que se comportó como "un caballero".

"Dije lo que me parecía respecto de las subvenciones. No hay agravio, no hay ningún insulto a nadie en particular. Nik vive agraviándonos", afirmó el funcionario nacional.

"Es obligatorio aclarar el tema de lo que se pensó que sería una amenaza. Yo jamás me metería con los hijos de nadie. Si él lo tomó así, si se sintió así, le pido disculpas de manera honesta", agregó el funcionario en declaraciones a TN e indicó, además, "que no se me caen los anillos" por pedir perdón.

"No es la primera vez que debatimos con Nik. Me ha insultado varias veces. Yo no lo agravio, pero él sí lo ha hecho varias veces", dijo Fernández. Al ser consultado sobre el pedido de renuncia al cargo que le hicieron diputados de Juntos por el Cambio, el ministro respondió: "Yo le pediría renuncia a tantos y no digo nada". El funcionario terminó la charla restándole importancia al tema que generó mucho debate en las últimas horas.

Qué sucedió

Cristian Dzwonik, el historietista conocido como Nik, tuvo un intenso cruce en Twitter con el ministro de Seguridad, quien brindó información sensible sobre la familia de Dzwonik, luego de que éste se quejara sobre las medidas tomadas por el Gobierno luego del mal resultado en las PASO. La respuesta del humorista fue contundente: "Tengo miedo".

"Regalar heladeras, garrafas, viajes de egresados, planes, platita, lo que sea, lo que venga. Qué triste no escuchar nunca la palabra TRABAJO, ESFUERZO, FUTURO, PORVENIR. Los va a volver a derrotar la DIGNIDAD del pueblo", describió el dibujante en la red social.

Aníbal Fernández retuiteó la publicación y le agregó una advertencia con información sobre el colegio al que, se entiende, Nik envía a sus hijos: "Muchas escuelas y colegios de CABA reciben subsidios del estado y está bien. Por ejemplo la escuela/colegio ORT. ¿La conocés? Sí que la conocés... O querés que te haga el dibujito? Excelente escuela lo garantizo. Repito... La conocés?", fue el texto que envió el ministro de Seguridad.

Muchas escuelas y colegios de la CABA reciben subsidios del estado y está bien. Por ejemplo la escuela/colegio ORT. ¿La conoces? Si que la conoces… O querés que te haga un dibujito?Excelente escuela lo garantizo. Repito… ¿Lo conoces?https://t.co/tNHkDcSeP1 — Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) October 10, 2021

Así, el funcionario hizo referencia a información privada sobre el humorista para responder una crítica sobre el plan "platita" que lleva adelante el Gobierno nacional.

"El ministro de seguridad amenaza veladamente a quien critica acciones de gobierno. Exhibe información de la vida privada dando a entender que los hijos de @Nikgaturro con quien me solidarice van a ORT. Seguramente me amenace a mí también. Estamos acostumbrados en la familia", publicó este lunes el diputado nacional Waldo Wolff, de Juntos por el Cambio.

La respuesta de Nik

El humorista utilizó Twitter para responderle a Fernández, en el que afirma que la publicación del ministro de Seguridad es "persecutoria". Y dijo: "Tengo miedo".

El humorista Nik se sintió intmidado por Aníbal Fernández

"El ministro de seguridad @FernandezAnibal me dedica un tweet persecutorio con una amenaza 'velada' dando a entender que conoce el colegio al que van mis hijas menores. El ministro q debe dar 'SEGURIDAD' a todos los argentinos acosa al q piensa distinto. Tengo miedo", publicó Nik.

El ministro de seguridad @FernandezAnibal me dedica un tweet persecutorio con una amenaza "velada" dando a entender que conoce el colegio al que van mis hijas menores. El ministro q debe dar "SEGURIDAD" a todos los argentinos acosa al q piensa distinto. Tengo miedo. (Abro hilo) — Nik (@Nikgaturro) October 11, 2021

También opinó Ricardo López Murphy, candidato a diputado nacional en Capital Federal.

"El mensaje del Ministro de Seguridad de la Nación es de una enorme gravedad institucional. Utiliza información personal de un ciudadano para amenazarlo por su opinión política. Una respuesta intimidante y antisemita, del funcionario que debería cuidar a los argentinos", publicó en Twitter.