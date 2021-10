Confidencial: el "fenómeno Milei" no para de crecer y mete más miedo en Juntos por el Cambio

Javier Milei es hoy una promesa de crecimiento exponencial. Simplemente, porque su intención de voto creció notoriamente después de las primarias

En el entorno de Vidal se habla con preocupación del fenómeno libertario, que no solo podría pasar a Santoro, sino quedar peligrosamente cerca de Juntos.

Una buena primaria de un candidato, suele alentar a otros electores a acompañarlo. Los postulantes nuevos, que encierran cierto misterio sobre si votarlos no es "tirar el voto", cuando en una PASO muestran potencia electoral, suelen multiplicar sus posibilidades.

El caso de Javier Milei es hoy una promesa de crecimiento exponencial. Simplemente, porque su intención de voto creció notoriamente después de las primarias, y en algunas encuestas, superando al candidato del Frente de Todos, Leandro Santoro.

En el oficialismo nacional, si bien la cosa no gusta, no es Milei la peor de sus preocupaciones. "Con los quilombos que tenemos no nos vamos a preocupar por Santoro. La Capital es un desastre y no tiene arreglo", dicen cerca del presidente Alberto Fernández.

De hecho, el gabinete y equipo de campaña que se armó para remontar la elección, con Juan Manzur a la cabeza, no tienen la lógica porteña sino la del interior, que es donde apunta el gobierno para levantar la cabeza.

Para quién si Milei es una molestia casi insoportable, es en la campaña de María Eugenia Vidal, ahora (¿ahora o siempre?) comandada por Marcos Peña. Porque lo que está claro, es que Juntos no consigue retener la totalidad de los votos de la ex gobernadora bonaerense y los de Ricardo López Murphy, hay una evidente fuga de los sufragios del bulldog hacia el economista de la melena rebelde.

Por otro lado, de acuerdo a encuestas propias, Vidal es la única candidata ganadora en las PASO, cuya imagen no creció después de la victoria. Y respecto a la intención de voto, si bien todo indica que retiene los propios, no logra contener los de López Murphy y eso hace que Milei se acerque demasiado.

"La verdad es que si la derrota del kirchnerismo no tapase todo lo demás, estaríamos al borde del papelón en la Ciudad. Los vecinos están prefiriendo a un mamarracho insultador (sic) que a una oposición racional, hay mucho enojo", dice uno de los hombres mas cercanos históricamente al jefe de Gobierno.

Aparte, la presencia de Marcos Peña genera grandes rechazos en el larretismo. Ellos nunca hubiesen blanqueado su presencia en la campaña, y de hecho, jamás lo hubiesen llamado para participar, culpan a Federico Salvai, la mano derecha de Vidal de su incorporación y de haberla dejado trascender, y esperar al 15 de noviembre para pasar factura, sobre todo si los resultados se acercan a lo que las encuestas están diciendo.

Es Peña, el primer punto de discordia entre Vidal y Larreta, desde que acordaron su alianza para sacar del camino a Patricia Bullrich, pero promete traer consecuencias.

"Hoy a Milei lo tenemos a algo mas de 10 puntos porcentuales abajo, pero ojo, porque falta un mes y el tipo va creciendo y nosotros estamos congelados", explica otra fuente del Palacio Imperial de Uspallata.

"No estamos pudiendo representar el reclamo social, no mostramos potencia a la hora de representar el rechazo al kirchnerismo, no le creen a Mariú" explica la misma fuente.

Según los focus group que maneja el gobierno porteño, es mas creíble Martín Tetaz que Vidal, y exhibir al economista radical podría hacer "arrancar la campaña". Maniobras de imagen mediática, como la visita al programa de Juana Viale con una máquina que expulsaba billetes, parece ponerlo en un pie de igualdad con los gritos de Milei, pero no todos quieren mostrarlo tanto a Tetaz.

JxC podría tener que negociar con Milei para alcanzar la primera minoría y superar al Frente de Todos

"Ya tiene un lugar bastante protagónico, no hay que exagerar ni hacerle sentir que la elección depende de él, es radical ¿viste?, después vamos a tener que ir a darle las gracias a (Martín) Lousteau, eso no nos puede pasar", explica un operador del jefe de Gobierno antes de meterse en la entrada del Subte H.

Créase o no, las rencillas internas y los cálculos futuros sobre el balance de poder en coalición opositora, pone el resultado electoral en las cercanías del papelón.

En ninguna de las últimas encuestas recibidas en el comendo electoral de Juntos, Vidal consigue superar el 40% de los votos, mientras que Milei supera con holgura el 20% también en todos ellas. Ello no solamente pone en riesgo el impacto del resultado, sino que además podría poner a Juntos en el Congreso, a negociar con Milei para alcanzar la primera minoría superando al Frente de Todos.

"Si ese diputado de más que necesitamos, lo perdemos en la Ciudad porque nos sacó votos Milei, vamos a tener que repensar la estrategia general, es el único lugar donde no nos podemos dar ese lujo", confiesan en el entorno de Larreta. El círculo cercano a Vidal no habla del tema, "están todo el tiempo enojados", dicen en Uspallata. Preocupados debe ser, y hacen bien.