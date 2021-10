"Pinchen los globos y pónganse a pensar qué hacemos con el país", disparó Cristina Fernández contra la oposición

A un mes de las elecciones, la vicepresidenta criticó a la oposición, a los empresarios y al FMI, en medio de la negociación con el organismo internacional

La vicepresidenta Cristina Kirchner afirmó este sábado que "el peronismo, le pese a quien le pese, sigue hoy más vigente que nunca", y destacó que es un espacio político "superador" a las fuerzas de izquierda y de la derecha.

"El peronismo, le pese a quien le pese, sigue hoy más vigente que nunca ¿Saben por qué? Porque esa propuesta, que tuvo la impronta de incorporar a los trabajadores al sistema de decisión de la política nacional, sigue hoy más vigente que nunca", remarcó CFK a horas de que se celebre un nuevo Día de la Lealtad.

Al participar del Encuentro Nacional de Jóvenes de La Cámpora en la ex Esma, llamó a la militancia a concurrir mañana a las plazas "no con nostalgia", sino con la idea de "refrendar el pacto entre el capital y el trabajo" que estableció el peronismo.

"La derecha dice que la culpa de que las cosas vayan mal la tienen los derechos de los laburantes ¿Sabés qué?, minga. No es cierto que los derechos de los laburantes generen la falta de trabajo, es la concentración del capital", disparó.

Al analizar el resultado de las PASO, Cristina Kirchner indicó que agrupando los votos de las dos coaliciones principales se obtiene un 70% del electorado, mientras que en las elecciones presidenciales de 2019 llegaba al 90%.

"Yo he visto muchos festejos en algunos, se ve que no leen ni se ponen a analizar bien todo. Pero bueno qué sé yo, hay gente que festeja porque le enseñaron que había que largar globos y siguen con los globos. Muchachos, pinchen los globos y pónganse a pensar qué hacemos con el país", apuntó la vicepresidenta.

Sobre la elecciones

"Un tercio del electorado hizo uso de otras opciones electorales y no fueron las del centro, contra todo lo que recomiendan analistas, cientistas y otras yerbas en nuestro país. No, se fueron a los extremos", reflexionó.

"O votaron a los que quieren quemar el Banco Central, porque es el que produce la inflación, o a los que siguen sosteniendo que hay que expropiar todo a todos", puntualizó.

En otro tramo de su discurso, la vicepresidenta pidió que "aquellos que se han pasado denostando al peronismo y han fugado al exterior préstamos, PBI enteros al exterior en paraísos fiscales, se hagan cargo alguna vez de lo que han hecho y ayuden a que la Argentina vuelva a reconstruirse".

La vicepresidenta participó del Encuentro Nacional de Jóvenes de La Cámpora en la ex Esma

"Dejen de mentir, lo último que les faltaba probar era un gobierno de empresarios y lo tuvieron. Si hemos llegado a un punto en Argentina donde las cosas ya son demasiado evidentes, volver a insistir con lo mismo me parece realmente de tontos y tontas", resaltó.

En un mensaje a la oposición, Cristina Kirchner advirtió: "Podrán criticarnos, podrán decir cualquier cosa de nosotros, menos que somos caretas y mentirosos. Nunca lo fuimos ni lo seremos".

"Ahora tenemos que hacer el gran esfuerzo y seguir trabajando mucho, pero no solamente para el 14 (de noviembre). No, tenemos que trabajar en serio como trabajamos siempre los peronistas para la historia, para lo que viene, para lo que vendrá y para lo que sabremos construir. Siempre lo hicimos así", arengó.

Por último, recordó que en los tiempos en que se incorporó a "la política no había elecciones", y concluyó: "Imagínense dónde estaríamos si aquellos jóvenes no se hubieran incorporado a la política y hubieran obligado a que hubiera elecciones en el país. No fueron gratuitas ni por donación, fueron por lucha, como todas las cosas en la vida. En la Argentina más todavía".