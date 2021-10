D’Elía: "En los próximos días Alberto tendrá que elegir si es De la Rúa o Néstor Kirchner"

El dirigente social habló del acto organizado ayer en Plaza de Mayo para conmemorar un nuevo 17 de octubre, y se refirió al rol del presidente

El dirigente piquetero Luis D’Elía fue, junto a Hebe de Bonafini y Amado Boudou, uno de los protagonistas de la marcha organizada ayer en Plaza de Mayo para conmemorar un nuevo 17 de octubre. Si bien no fue orador, participó de la convocatoria a la que se había sumado el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner en los días previos, quienes finalmente decidieron no ir.

En este marco, D’Elía planteó que en "los próximos días Alberto Fernández tendrá que elegir si es De la Rúa o Néstor Kirchner", y argumentó: "El 14 de noviembre podemos estar dos puntos arriba, dos puntos abajo. El problema es cómo constituimos agenda de acá en más, cómo ajustamos las claves para cobrarle a 20 agroexportadores 40 mil millones de dólares que trafican y contrabandean todos los años; como ponemos en caja a los formadores de precios, sobre todo de al industria alimenticia, 20 tipos; como ponemos en caja al sector financiero, que trafica con la moneda, golpea el tipo de cambio y la inflación".

"Es importante mantener cierta conciencia de unidad de clase", agregó en el programa "Siete punto cero", en Radio Rebelde.

Durante su editorial, además, D’Elía consideró que la movilización de ayer es "un punto de partida de la disputa con los factores de poder" y que, a diferencia de la postura que planteó Hebe de Bonafini, "no es antagónica" con la marcha de este lunes convocada por los sindicatos y gremios enrolados en la CGT.

"Los que piden producción y trabajo no está mal, todas estas cosas las necesitamos; tenemos que lograr que la oligarquía no nos divida. Si nos dividen las consecuencias serán terribles", planteó, y al tiempo que destacó la necesidad de "abandonar la actitudes sectarias y el ombliguismo".

Bonafini: críticas a Alberto Fernández

Bonafini, ayer, y durante su discurso, fue muy crítica con Alberto Fernández. "Este acto es el inicio de una lucha hasta que consigamos no pagar la deuda. Hoy empezamos. Que lo sepa el Presidente". Así comenzó su alocución.

Y continuó: "Nos da mucha tristeza porque usted siempre se junta con los ricos, con IDEA, con los grandes empresarios, pero a nosotros no nos escucha ni nos mira", se quejó la referente de Derechos Humanos.

La diatriba contra el Jefe de Estado se da luego de que el Gobierno le adelantara a la cúpula empresaria reunida en el seminario de IDEA que hay expectativa en cerrar el acuerdo con el FMI en el primer trimestre del año que viene.

"Espero que este discurso le llegue. Todos los que estamos acá somos parte del pueblo que lo votó y que lo va seguir votando si se comporta como debe. No nos podemos hacer cargo de lo que se robó Macri", advirtió. "Más de la mitad de los argentinos estamos bajo la línea de la pobreza. El 44% del país es pobre. No come más de una vez al día. ¿Y usted quiere pagar la deuda? ¿Con qué? Estamos hartos de pagar deudas", resaltó De Bonafini.

Y completó: "Usted nos quiere hacer pagar un robo. El 44% debajo de la línea de la pobreza. Hay miles de niños que no comen o que comen poco y nada. No me venga con que ahora le van a poner precios justos. Quiero saber que calidad tienen los alimentos que usted le va a dar como limosna a nuestro pueblo".

La marcha de las centrales obreras

Este lunes tendrá lugar la celebración de la Confederación General del Trabajo (CGT) y otros espacios gremiales confederados en la central obrera, como la Corriente Federal de Trabajadores (CFT) y el Movimiento de Acción Sindical Argentino (MASA). Las agrupaciones sindicales marcharán hacia el Monumento al Trabajo, ubicado en Paseo Colón e Independencia, en la Ciudad de Buenos Aires.

La liturgia por el Día de la Lealtad arrancó el sábado con un acto de la candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos Victoria Tolosa Paz junto a mujeres sindicalistas y el gobernador Axel Kicillof en Berisso, el "kilómetro cero del justicialismo", ya que desde allí partió una de las columnas más grandes de personas para pedir por la liberación de Perón en 1945.

Unas horas después, Cristina Kirchner encabezó el Encuentro Nacional de Jóvenes de La Cámpora en el predio del Espacio para la Memoria ubicado en la ex Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), donde la vicepresidenta habló sobre la vigencia del peronismo y sus valores fundacionales.