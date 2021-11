El Frente de Todos repunta en Provincia pero no le alcanzaría para dar vuelta la elección

El oficialismo confirma un acercamiento con la oposición, pero no lo suficiente. La expectativa está puesta en el electorado que no acudió a votar

A una semana de las elecciones generales del 14 de noviembre, el Frente de Todos asegura que en la provincia de Buenos Aires hay posibilidades de revertir las PASO, aunque consideran que "es difícil adelantar un resultado".

La esperanza es lo último que se pierde en el territorio bonaerense. La difícil elección de las primarias dejó un sabor amargo sobre todo en los distritos donde el peronismo siempre se impuso. Por eso el refuerzo de la campaña se hará en las secciones electorales que mayor caudal de votos puede aportar y donde el kirchnerismo apuesta a convencer a los que no acudieron a votar.

La abstención en las PASO fue uno de los componentes que sorprendió particularmente en la provincia de Buenos Aires. Fue la elección con el menor nivel de participación -68%- desde que se instrumentaron en 2011. El kirchnerismo ahora busca captar a esos 4 millones de votantes que no asistieron a sufragar.

El oficialismo recibió el revés más duro al perder el distrito más importante del país. Pese a que aseguran no creer en las encuestas, miran con entusiasmo el movimiento de la tendencia a favor del FDT. Aún no alcanza para dar vuelta la elección. Desde La Plata anticipan que "el tiempo no alcanzará" para remontar el resultado electoral.

Últimas encuestas

La Provincia realizó un análisis de las principales 15 encuestas que se realizaron en Buenos Aires hasta fines de octubre. Según las mediciones realizadas por encuestadoras, el Frente de Todos tuvo un repunte respecto del opositor Juntos. "Estamos levantando y suavemente nos estamos arrimando", anticipan fuentes bonaerenses. En ese acercamiento, la diferencia es de apenas 3,4 por ciento.

La idea de la campaña de "recuperar el territorio" comienza a vislumbrarse, pese que a reconocen que las "encuestas son relativas" pero que "marcan una tendencia". Las preferencias ubican a Juntos en 38,9% mientras que el FDT llega a 35,5 por ciento. El repunte que se vio en las encuestas se notó con "un subidón post elecciones de las PASO" por las primeras medidas anunciadas desde el Gobierno nacional. Algunos dicen que el envión se frenó en las últimas semanas desde que se dispuso el control de precios en el marco del congelamiento dispuesto por la Secretaría de Comercio que conduce Roberto Feletti.

Los datos animan a los dirigentes y funcionarios que salen a buscar el voto todos los días. Gran parte de la estrategia bonaerense se focalizó dentro del programa Organizar Comunidad, que recorre los distintos municipios para reunir a todos los actores de una comunidad y evaluar los problemas que tienen. En esas recorridas participan varios ministerios, sobre todo del área de Desarrollo Social, a cargo de Andrés Larroque. El foco está puesto en la Primera y Tercera sección electoral que reúne 9 millones de votantes.

En busca del votante

La idea de achicar la distancia parece complejo pero no imposible. Una de las posibilidades que analizan es que los electores que no fueron a votar se vuelquen al FDT. "Si es que si tenemos chances, es por esa gente", afirman fuentes de la campaña. Desde otro sector consultado aseguran "es imposible saber" si se dará vuelta la elección el 14 de noviembre, pero "lo que sí se sabe, es que tienen que ir a buscar a los propios que no fueron a votar".

La expectativa del oficialismo frente a Juntos está puesta en el electorado que no acudió a votar

Afinar parte de la campaña quedó en manos de los intendentes que deberán acortar la diferencia de 360 mil votos con Juntos. Los propios mandatarios municipales salieron a defender sus gestiones con recorridas por los barrios y en contacto con la gente "casa por casa".

"Están todos más activos", reconocen desde la administración local. Los jefes municipales fueron los señalados en su momento como responsables de no haber ayudado en la campaña de las PASO, y ahora no quieren volver a sufrir el señalamiento de la Casa Rosada.

El mismo jefe de Gabinete, Juan Manzur, mandó a los ministros nacionales a reforzar la estrategia electoral en el territorio bonaerense, y en el interior del país, con un esquema de visitas. Cada uno de los funcionarios fue designado a diario en un distrito para realizar recorridas con los mandatarios locales. Los candidatos también caminan por los barrios con una agenda repleta de actividades con vecinos.

Por estas horas, el Presidente estuvo corrido de la campaña por el viaje a Italia con motivo del G20 y a la cumbre del clima en Escocia. En los próximos días será el principal orador del cierre nacional que se programa para el próximo fin de semana en un lugar a confirmar del conurbano.