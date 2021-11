Victoria Tolosa Paz confesó cómo es su relación con Cristina Kirchner

Luego de las elecciones PASO y del gesto de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, al saludar a la primera candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires dentro del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, minutos después de la derrota comenzaron las dudas sobre la relación entre ambas.

Al respecto, Tolosa Paz confesó cómo es su vínculo con la mandataria nacional.

En declaraciones a Crónica TV, Tolosa Paz fue consultada sobre la figura de la expresidenta. "Cristina es la líder más importante de Argentina y de toda Latinoamérica. Es una conductora indiscutible y una capacidad política para haber armado el Frente de Todo y designar a Alberto Fernández", expresó la candidata bonaerense.

Ante la respuesta, el conductor, Tomás Méndez, le preguntó por el frío saludo de Cristina en el búnker del Frente de Todos luego de la derrota en las PASO. "No me dolió el saludo, tengo una excelente relación con Cristina", reveló Tolosa Paz y agregó: "El lunes la vi antes de que pueda ser intervenida quirúrgicamente". En ese sentido, contó que tuvo "una buena conversación en el Senado" junto con Máximo Kirchner.

"Ese día fue una noche triste para nosotros porque el resultado no era el que queríamos ni el que esperábamos", señaló sobre el frío saludo de las PASO.

"Cristina es una persona sumamente sensible y lo demostró. No estaba contenta ni irradiaba felicidad. Pero no es personal, no está enojada ni con Alberto, ni conmigo, ni con Sergio, ni con Gollan", siguió y completó: "No lo tomé personal, para nada".

Tolosa Paz también apuntó contra la candidata a diputada en la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. La oficialista respondió a las declaraciones de la exgobernadora: "Ella debería estar preocupada porque cuando gobernó la provincia de Buenos Aires ni siquiera pudo quedarse a sostener su política de cuatro años. Se escapó de la provincia y se vino a refugiar a la Ciudad".