Alberto Fernández: "A las Malvinas no las vamos a cambiar ni por vacunas ni por deudas"

El Presidente trazó un paralelismo entre la Batalla de la Vuelta de Obligado, el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas y la negociación con el FMI

El presidente Alberto Fernández lanzó hoy la Mesa de Trabajo Interministerial "Agenda Malvinas 40 años", en el marco del Día de la Soberanía Nacional, y sostuvo que "a veces ganar no es vencer, vencer es no bajar los brazos", al tiempo que subrayó que a las islas "no se las va a cambiar ni por vacunas ni por deudas".

El acto tuvo lugar en el Palacio San Martín, sede de la Cancillería, donde Fernández se refirió al Día de la Soberanía Nacional que se celebra este sábado y que conmemora la Batalla de la Vuelta de Obligado, a la vez que trazó un paralelismo entre ese hecho histórico, el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas y la negociación con el FMI.

El mandatario señaló que "Vuelta de Obligado fue una batalla central en la lucha de la independencia de la Argentina" y agregó: "Algunos nos preguntamos porque conmemoramos una batalla en la que perdimos. Lo hacemos porque con valentía esas mujeres y hombres llevaron adelante esa lucha, porque con muchas menos armas, sin la fuerza de los ejércitos europeos, cruzaron cadenas gigantes que ellos mismos forjaron para evitar que los buques europeos entren a nuestro territorio".

Reclamo de soberanía por las islas

"A las Malvinas no las vamos a cambiar ni por vacunas ni por deudas", dijo el mandatario

"A veces ganar no es vencer, vencer es no bajar los brazos y la Vuelta de Obligado nos enseña que el que vence es el que no baja los brazos y sigue su lucha", sostuvo el jefe de Estado, quien luego se refirió en su discurso al reclamo de soberanía sobre las islas ocupadas por el Reino Unido y lo comparó con la negociación entre su Gobierno y el FMI.

En ese sentido, Fernández sostuvo que "ser soberano es no tener que pedirle a nadie hacer un programa de gobierno y no tiene que ver con no endeudarse, pero el que se endeuda para gastarla, no para construir, indefectiblemente termina condicionado" y agregó: "Ser soberano es manejar esa deuda para que el pueblo argentino no sufra a la hora de pagarla".

El Presidente afirmó que "la dimensión de la soberanía no es solo la territorial, el concepto fue cambiando, tiene que ver con no solo la producción de armas y el cuidado de tierras, también se es soberano si uno puede alimentar a su pueblo, también si uno produce vacunas y medicamentos, también se es soberano si uno desarrolla su propia cultura".

"Ni por vacunas ni por deudas"

"No cabe ninguna duda del derecho que tenemos sobre esas tierras, algunos las minimizan y nos dicen que paguemos vacunas entregando las islas y qué impactante que es que lo digan en público porque dieron su vida por ellas cientos de argentinos", agregó el mandatario, en referencia a una polémica declaración que realizó meses atrás la titular del PRO, Patricia Bullrich.

El acto tuvo lugar en el Palacio San Martín, sede de la Cancillería, y estuvo el Canciller Santiago Cafiero

Y en este sentido, remarcó: "A las Malvinas no las vamos a cambiar ni por vacunas ni por deudas y si alguno se le cruza otra idea que la vaya olvidando porque es la argentinidad toda la que quiere recuperar esas islas".

Ejes de la Mesa de Trabajo

La Mesa de Trabajo sobre Malvinas que lanzó el Presidente reunirá a diferentes ministerios que tendrán la tarea de elaborar estrategias para la difusión y concientización en torno a la soberanía nacional sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

Estará integrada por los ministerios de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; Defensa; Cultura; Educación; Ciencia y Tecnología e Interior, y trabajará en coordinación con el Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, las organizaciones de ex combatientes y familiares, universidades, y los gobiernos provinciales y municipales.

Los ejes centrales de la Mesa de Trabajo, según detallaron los oradores del acto, serán la reafirmación de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, el llamado a la reanudación de las negociaciones con el Reino Unido y la ratificación del compromiso con los medios pacíficos para la resolución de conflictos de esta índole, además del reconocimiento a los caídos en la Guerra de Malvinas, sus familias, y los veteranos de esa batalla.