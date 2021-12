Tras la ruptura del bloque de la UCR, Yacobitti apuntó contra Negri: "No podemos seguir mostrando siempre las mismas caras"

"No tengo ninguna cuestión personal con Mario Negri, lo respeto mucho porque hizo un montón de cosas que están bien y tiene un montón de cualidades", dijo

La interna de la UCR a nivel nacional implosionó en el Congreso de la Nación con la fractura del bloque en la Cámara de Diputados y la puja por los cargos de autoridades en el Senado, que aún restan definirse.

Uno de los dirigentes que impulsó la formación de la bancada UCR-Evolución, que estará presidida por el cordobés Rodrigo De Loredo, fue el diputado Emiliano Yacobitti, cercano a Martín Lousteau, quien está en disputa con Gerardo Morales por la presidencia del radicalismo.

En diálogo con El Destape Radio, Yacobitti habló luego de que se oficializara la conformación del nuevo bloque y de los incidentes entre Lousteau y Morales el lunes a la noche en la reunión radical. El diputado defendió la conformación de UCR-Evolución, criticó a Mario Negri, pero aseguró que la unidad de Juntos por el Cambio no está en riesgo.

"En las PASO nos propusimos recorrer el país para renovar el partido para hacer más grande a JxC. Eso implicó utilizar las PASO, que, con el diario del lunes, todos nos ponemos de acuerdo en que fueron lo que hicieron que JxC le ofrezca a la sociedad una alternativa mejor. De ahí surgieron Manes, Losada, Pullaro, De Loredo y muchos ejemplos como Tetaz y López Murphy en CABA", comenzó Yacobitti.

Renovación

Y sentenció: "Después de las PASO hacemos un balance de que la UCR tuvo una renovación muy grande. Era una condición innegociable que le sigamos mostrando a la sociedad que el radicalismo iba por ese camino, más allá de buscar adhesiones por otro criterio, que puede ser entendible. Decirle a los radicales que votaron por JxC que la vocería de la UCR en el Congreso estaba en manos de la misma persona que iba a ir por el quinto mandato consecutivo como presidente del bloque y del interbloque, que fue presidente y vocero durante 2015-19, no es lo que la gente estaba esperando, no es lo que vieron que JxC había mejorado. No podemos pretender que la gente se acerque a nuestro espacio y después pretender que los voceros sean los mismos".

"No tengo ninguna cuestión personal con Mario Negri, lo respeto mucho porque hizo un montón de cosas que están bien y tiene un montón de cualidades. Pero creo que no podemos seguir mostrando siempre las mismas caras. No podemos pedirle a los jóvenes que elijan nuestro partido si después las caras en el Congreso son siempre las mismas. Uno tiene que saber poder aportar lo que sabe si no le toca ser el vocero principal porque en este turno electoral, más allá de la función que vamos a cumplir en el Congreso, tenemos que generar candidaturas en todos los distritos para que la oposición tenga chances de ganar y la Argentina encuentre la posibilidad de alternancia que te permite ganar o que el que te ganó tenga que mejorar para ganarte", completó Yacobitti.

Sobre la pelea entre Morales y Lousteau que casi termina a los golpes, el diputado opinó: "No estuve en la reunión. Sé que no terminó bien porque discutieron pero en la política y en la vida esas cosas pasan y todos los que hacemos esto lo hacemos con mucha pasión. Es lógico que haya ese tipo de discusiones. Es un momento de tensión, pasa en todos los espacios políticos, pasa en las empresas, cuando uno juega al fútbol con amigos. Y esa fue una reunión de amigos en el Comité Nacional de la UCR. Evidentemente hubo un nivel de tensión muy grande producto de que estamos planteando una renovación en la Cámara".

Lousteau discutió en fuertes términos con Gerardo Morales e incluso testigos afirman que hubo golpes

Presidencia de la UCR

Consultado sobre la presidencia de la UCR, que tiene justamente en disputa al senador porteño y al gobernador de Jujuy, Yacobitti expresó: "Hay varios que pueden ser candidatos. Martín, Rodolfo Suárez, Gustavo Valdés son con los que yo me siento identificado. El mejor sería Martín. Pero vamos a tener que discutir. Morales también tiene derecho a ser candidato a presidente del partido. Se va a tener que discutir. Lo mejor sería hacerlo en marzo".

El diputado también adelantó cuál será la postura del nuevo bloque en la Cámara baja: "Nosotros somos un espacio que dialoga con convicciones firmes. Si el plan que trae el gobierno para el FMI, que todavía nadie vio siquiera un borrador, obvio que lo voy a discutir, pero tengo claro qué cosas no voy a votar. Así como la vez pasada no voté el Presupuesto porque tenía un ajuste en educación, lo mismo digo con el plan. Ninguno va a votar un plan que tenga más impuestos. Habrá que cobrar mejor los que están y combatir la evasión. Pero no resolver las cosas de esta manera. Nosotros somos un bloque va a discutir todo, pero no va a ceder en las convicciones que tiene: impuestos y educación. Son dos compromisos centrales que tomamos".