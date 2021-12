Luis Brandoni, tras la división de la UCR en Diputados: "Lousteau está muy apurado, quiere ser Presidente"

Dijo que "es un disparate lo que hicieron" y apuntó contra el senador, uno de los referentes de este espacio en la interna partidaria

El actor, ex diputado nacional y militante de la Unión Cívica Radical Luis Brandoni cuestionó la decisión de los doce legisladores radicales que formaron un bloque aparte denominado Evolución Radical.

Dijo que "es un disparate lo que hicieron" y apuntó contra el senador Martín Lousteau, uno de los referentes de este espacio en la interna partidaria: "Esto fue la ambición desmedida de mucha gente que está muy apurada. Lousteau está muy apurado y Yacobitti también".

En diálogo con La Once Diez / Radio de la Ciudad, al ser consultado sobre a qué se refiere cuando afirma que "Lousteau está muy apurado", expresó: "Quiere ser Presidente de la República. No sé qué es lo que quiere, pero el apuro se explica, por ejemplo, en la actitud que tuvo cuando él era nada menos que embajador en los Estados Unidos y tuvo que renunciar. Le dijo al Presidente de la República que quería hacer exactamente lo que había hecho Mauricio Macri: ser Jefe de Gobierno y después Presidente de la República".

Brandoni enfatizó que "esto es un proyecto porque evidentemente no puede hacer esto gente que les falta tomar alguna experiencia parlamentaria". En este sentido, agregó: "Me sigue sorprendiendo la actitud del amigo [Martín] Tetaz, que todavía no se sentó en la banca de diputado y lleva una camiseta que dice ‘esto recién empieza’. ¿Quiere renovar un partido que tiene 130 años de historia?

"Esta actitud no puede entenderse si no es por una desesperación de obtener un lugar y cargos desconociendo a gente de una gran experiencia, como es el caso de Mario Negri", manifestó.

Brandoni apuntó contra Lousteau luego de la ruptura del bloque de la UCR en Diputados

División

La interna dentro del radicalismo tomaba calor desde hace tiempo, y tras las elecciones generales se volvió el mismísimo infierno.

Un sector de dirigentes de la UCR, ubicados detrás del senador Martín Lousteau, tomó la definición de romper el bloque radical en Diputados y configurar un nuevo espacio presidido por el cordobés Rodrigo De Loredo, que asumirá a su cargo el 10 de diciembre.

Así lo manifestaron los diputados a través de un comunicado de prensa, en el que se denominan "renovador", en una clara confrontación a la dirección de los históricos del sector, entre ellos Mario Negri.

El nuevo bloque se llamará UCR-Evolución y estará integrado por Martín Tetaz, Emiliano Yacobitti, Carla Carrizo, Dolores Martinez (CABA), Gabriela Brouwer de Koning (Córdoba), Victoria Tejeda (Santa Fe), Pablo Cervi (Neuquén), Alejandro Cacace (San Luis), Danya Tavela (PBA), Marcela Antola (Entre Ríos) y Martin Berhongaray (La Pampa).

La renovación Radical plantea un Bloque propio encabezado por @rodrigodeloredo pic.twitter.com/KoiCcmTtvQ — Emiliano Yacobitti (@Yaco_Emiliano) December 6, 2021

"No estamos de acuerdo con que se repitan las mismas vocerías que vienen expresándose en nombre del partido desde hace décadas. No es una cuestión de nombres sino de representación social", reza el comunicado difundido por los funcionarios que oficializa la ruptura, y agrega: "Debemos terminar con la distribución de cargos basada en las relaciones personales y las internas partidarias y ser consecuentes con el pensamiento de los ciudadanos".

En otro pasaje del texto, los referentes afirman: "Nuestra responsabilidad es promover esa renovación, en vez de lamentarnos cuando surgen fenómenos emergentes que capitalizan el descontento social o el vínculo con los jóvenes", en una clara alusión a figuras radicalizadas como Javier Milei y José Luis Espert.

El diputado Martín Tetaz indicó que "se necesita una nueva voz en la UCR"

"Una nueva voz de la UCR"

Además, sostienen que "los argentinos deben ver su voto reflejado en la conformación de los bloques y en la distribución de roles en las Cámaras". Desde su cuenta de Twitter, el reciente electo diputado Tetaz habló de "una nueva voz de la UCR" que se verá reflejado en el Congreso.

Esta nueva voz de la UCR es una garantía de que lo que votó la gente se va a ver reflejado en los debates importantes del Congreso, como el Presupuesto o el acuerdo con el Fondo, donde Juntos por el Cambio debe mostrarse agresivo y contundente contra el kirchnerismo pic.twitter.com/FJBblSCzo5 — Martin Tetaz (@martintetaz) December 6, 2021

Los radicales no se escindirán de Juntos por el Cambio, pero conformarán un nuevo bloque que data de un espacio mayor que el de la Coalición Cívica. Por su parte, Yacobitti había adelantado la necesidad de impulsar un nuevo espacio asegurando que "lo único que no se puede romper es Juntos por el Cambio".

Con esta ruptura, Juntos por el Cambio quedará constituido por el PRO, la Coalición Cívica y la UCR de Negri, la UCR-Evolución, el espacio liderado por Emilio Monzó y Margarita Stolbizer, y el monobloque de Ricardo López Murphy.