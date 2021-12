Las negociaciones secretas detrás del alineamiento de Alberto Fernández con Estados Unidos

La participación del presidente en la Cumbre por la Democracia fue entendida como un reposicionamiento del Gobierno argentino en su relación con EE.UU.

La participación de Alberto Fernández en la Cumbre por la Democracia organizada por la administración de Joe Biden, fue entendida por muchos analistas como un reposicionamiento del Gobierno argentino en su relación con Estados Unidos, al que necesita con mayor urgencia para destrabar las complicadas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En ese marco, el periodista Carlos Pagni reveló en el programa Odisea Argentina, del canal LN+, que la decisión de Alberto Fernández de participar en una cumbre que no contó con la presencia de sus principales aliados como Cuba, Nicaragua o la Venezuela de Nicolás Maduro, "habla de que en la cotización de los grupos de poder internos del Gobierno, han ganado peso dos figuras a las que hay que mirar de cerca: el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, del cual es muy difícil saber qué pasa por su cabeza; y el embajador en Estados Unidos, Jorge Argüello, que es el sherpa (guía) del presidente en el G-20".

Según Pagni, tanto Jorge Argüello como Gustavo Béliz "fueron los principales negociadores de esta participación de Alberto Fernández en el club de los Estados Unidos, principalmente Argüello que lo negoció en Yakarta con un funcionario de Joe Biden llamado Daleep Singh, asesor adjunto en Seguridad Nacional para Economía Internacional y que es el encargado de mantener la relación de la Casa Blanca y el Tesoro estadounidense".

"Se trata de un hecho importantísimo, porque al final del camino para el tema argentino está el Fondo Monetario Internacional. De hecho, es muy probable, y algo inconfesable, que a Argüello le hayan dicho 'si querés apoyo político en el FMI, tenés que dar alguna señal de alineamiento'", añadió.

Cabe recordar que en su mensaje grabado para la cumbre, Alberto Fernández había dicho que "la democracia hoy vive un momento singular, signada por extremos, por posiciones extremistas, su calidad institucional por momentos se debilita y eso es algo que debemos revisar y enfrentar con toda seriedad", mientras que "en Latinoamérica estamos viviendo un proceso singular, donde muchos países del continente van cambiando sus gobiernos y los procesos democráticos se van consolidando".

"Democracia supone no intervención. La democracia es la mejor garante de la paz, la democracia no se impone ni con sanciones ni se impone por la fuerza. La democracia es como la paz, no se exporta. La democracia tampoco se impone. Es por sobre todas las cosas diálogo y ese diálogo hay que asumirlo en un ámbito de convivencia y esa mejor convivencia se valida día a día", indicó el presidente sin hacer ninguna referencia sobre sus principales aliados excepto Bolivia.

El análisis de Pagni sobre la interna entre Alberto y Cristina

Además, Pagni realizó un detallado análisis de la interna que involucra al presidente Alberto Fernández y a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Mencionó que hubo un "antes y un después" y lo relacionó con el vínculo diplomático que contienen Estados Unidos y la Argentina. Por otra parte habló del rol de dos "figuras silenciosas".

En La Nación +, Pagni cargó contra el presidente y habló del "antes y el después en la forma en la que observa el devenir de la política y el curso de su administración" y recordó que ese "hecho traumático" ocurrió el "15 de septiembre, cuando los ministros ligados a La Cámpora y ligados a Cristina Fernández de Kirchner lo amenazaron con vaciarle el gobierno".

"A partir de ese día, Fernández llegó a la conclusión de que es inútil la fantasía de tener contentos a todos" y generar "la unidad de la coalición como centro en su proyecto" porque "no hay nada que alcance para satisfacer a Cristina Fernández de Kirchner" y por lo tanto "tenía que tomar una orientación para su administración. Esta es llegar a un acuerdo con el Fondo".

Al momento de explayar sobre este rumbo, Pagni recalcó que "hay un método que contiene un alineamiento que permite la coalición que gobierna con los Estados Unidos" y habló que esto quedó demostrado en la participación de "la cumbre organizada con Biden en contra de la corrupción, del autoritarismo y a favor de los derechos humanos".

Pagni destacó esta situación explicando que "mediante esa línea, el mandatario estadounidense alinea a los países solidarios con el suyo".

A raíz de este análisis, el periodista manifestó que "es una definición importante si creemos que en la política la orientación de un país viene de afuera hacia adentro en vez de adentro hacia afuera".

También habló del "peso de dos figuras silenciosas que tiene la interna del gobierno".

Ellas son el secretario de asuntos estratégicos Gustavo Béliz y el embajador de Washington Jorge Arguello a quienes los definió como los responsables de que Fernández participe en "el club de los Estados Unidos".