Lobby: la última sesión del año será la primera sin quórum propio para el peronismo en el Senado

En este segundo año pandémico, la última sesión del Congreso la concretará el Senado el próximo miércoles. A diferencia de la votación febril del 30 de diciembre de 2020, cuando fue aprobada la Interrupción Voluntaria del Embarazo, esta vez el foco estará puesto en dos puntos clave: el cierre de una dura pulseada con Juntos por el Cambio, para modificar el alcance del impuesto a los Bienes Personales, y el estreno del Frente de Todos sin quórum propio, sino a dos bancas de lograrlo, en una escena política que sucederá por primera vez desde la recuperación democrática de 1983.

"A partir del 10 de diciembre de este año y por primera vez desde 1983, con el advenimiento de la democracia, el peronismo no tendrá quórum propio en la Cámara de Senadores de la Nación", escribió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner hace un mes, en la última carta pública que difundió desde sus redes sociales. "La lapicera no la tiene Cristina... siempre la tuvo, la tiene y la tendrá el Presidente de la Nación. Y no lo digo yo, lo dice la Constitución Nacional. Que a nadie lo engañen sobre quién decide las políticas en la Argentina", lanzó la titular del Senado para despejar sospechas sobre su apoyo a la negociación con el FMI. Han pasado 30 días de aquél pronunciamiento y las dudas sobre el respaldo del kirchnerismo no han cesado, pero tienen mucha menor intensidad.

CFK y el bloque que conduce el formoseño José Mayans, llegan al primer encuentro con la oposición sin quórum propio, pero en condiciones que no asoman tan negativas como la habían pronosticado en JxC, que ahora llega a sumar 33 bancas y le pisa los pies al oficialismo.

A pesar de las nuevas dificultades, el espacio oficialista llegará a la sesión para hacer una demostración de fuerza y prefigurar cómo tramitará el año que viene. Desde ahora en adelante el FdT deberá cubrir las seis bancas que perdió en las últimas elecciones del 14 de noviembre y garantizar la asistencia perfecta de sus 35 bancas. Ese es la base para luego sumar el respaldo permanente de dos aliados: la misionera Magdalena Solari Quintana, del Frente de la Concordia, que lidera el exgobernador y titular de la Legislatura provincial, Carlos Rovira; y el exgobernador rionegrino, Alberto Weretilneck, de Juntos Somos Río Negro, que reporta a la mandataria Arabela Carreras. Ambas fuerzas también son aliadas del Gobierno en Diputados: suman cinco bancas dentro del bloque Provincias Unidas, pero la centralidad la tienen en el Senado, donde este miércoles aportarán dos piezas determinantes para Mayans.

En el round fundacional que se avecina en el Senado, los dos votos irán más allá del quórum. También servirán, en esta oportunidad, para sumar las voluntades necesarias para transformar en ley los cambios que el oficialismo logró imponer en Diputados por un voto. Fue el martes pasado y sucedió en una sesión que originalmente fue forzada por JxC para sancionar una modificación diferente el jueves anterior, cuando había comenzado la maratónica sesión que terminó con el naufragio del Presupuesto 2022. La convocatoria a esa sesión fue impulsada por la diputada macrista Silvia Lospenatto, que buscó un vericueto en el reglamento para dejar en off side al oficialismo. El FdT sumaba dos meses frenando un cambio del mínimo no imponible de Bienes Personales, aprobado por unanimidad en el Senado para aumentar el mínimo no imponible del 2% al 6% del valor fiscal. La diputada propuso forzar la sesión y su interbloque logró hasta entonces un salto inesperado: lograron proyectar los 116 votos de JxC a 131 voluntades gracias al apoyo del Interbloque Federal, que reúne lavagnistas, cordobesistas y socialistas, y de La Libertad Avanza, que lidera el economista de ultraderecha Javier Milei.

El revés fue el primero que sufrió el oficialismo en esa misma noche. Por la mañana el presupuesto no prosperó por 132 votos contra 127 y quedó para este martes el tratamiento de Bienes Personales. Sin embargo no prosperó porque una diputada, Camila Crescimbeni, dio positivo de covid antes de ingresar al recinto y otros dos compañeros de bancada se ausentaron por viajes al exterior. Es el caso del larretista Álvaro González, del bloque PRO y Gabriela Brouwer de Koning, que integra el bloque Evolución Radical, que conducen Rodrigo de Loredo y Emiliano Yacobitti, bajo el liderazgo del senador porteño Martín Lousteau.

González había avisado que viajaría a Alemania para participar del casamiento de su hija y defendió su decisión. Brouwer de Koning se había ido a Disney cuando había asumido su banca dos semanas antes. La legisladora pidió disculpas pero desnudó las desinteligencias del espacio cuando se encaminaba a reeditar la mayoría que había hecho valer tres días antes.

El miércoles pasado, cuando no habían pasado 12 horas de la derrota de JxC en Diputados, la comisión de Presupuesto del Senado definió sus autoridades y aceleró los trámites para darle dictamen de mayoría a los cambios enviados por la Cámara baja. Sucedió sin el respaldo de la oposición que si bien había forzado que fuera tratada, no apoyó esos cambios, especialmente por el aumento de las alícuotas para los bienes en el exterior.

Con esos tironeos como prólogo, el oficialismo dependerá de dos votos clave y preparará el camino para el período de sesiones extraordinarias que prepara el presidente Alberto Fernández para febrero. El temario no ha sido definido por completo pero incluirá proyectos impulsados por el Ejecutivo como la ley para la industria del cáñamo y el cannabis medicinal, la de Compre Argentino, la nueva ley de hidrocarburos, que está frenada en el Senado, la de electromovilidad y la que establece beneficios para la industria automotriz. Cada una de ellas significan nuevos exámenes para el oficialismo en ambas Cámaras y con una paridad muy estrecha que, si las negociaciones fracasan, podrían reeditar el revés sufrido hace diez días con el tratamiento fallido del presupuesto para el año próximo.

El texto que ahora llegará al recinto mantiene que el mínimo no imponible sea de 6 millones de pesos, pero también sostiene que los bienes para casa del contribuyente no estarán alcanzados por el impuesto cuando sean menores a 30 millones de pesos, cuando en la actualidad es de 18 millones de pesos. De ahora en adelante los valores "se ajustarán anualmente por el coeficiente que surja de la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC)" provisto por el INDEC.

El mayor punto de discordia, que en el oficialismo es leído como un pretexto, tiene que ver con el aumento a los bienes más altos, porque deberán pagar el 1,50% cuando afrontaban una tasa del 1,25%. Se trata de las fortunas de 100 millones de pesos a 300 millones de pesos. Si la posesión es superior a esa cifra la alícuota será del 1,75% y si esos bienes están en el exterior la alícuota será del 2,25%.

Para la alianza opositora quedó gusto a poco, luego de impulsar una ofensiva para reformar un impuesto que impacta directamente a la clase media. Pudieron sacar del freezer una modificación que el oficialismo no quería impulsar en medio de la discusión del presupuesto, pero quedaron a medio camino de sus propios objetivos, porque en el FdT buscaron dejarlos pegados con la defensa del sector más rico por negarse a apoyar las alícuotas para bienes en el exterior.