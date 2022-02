Cocaína adulterada: Aníbal Fernández se burló de Berni en un tuit y después lo borró

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, cruzó a su par bonaerense, Sergio Berni, al publicar un tuit en su cuenta de la red social Twitter que luego borró.

El meme, que es viral en la red social, resaltaba que en distintos países suele repetirse la frase "el consumo de drogas, mata". En cambio, al hablar de Argentina, afirmaba: "El que compró droga las últimas 24 horas descártela porque es de la mala".

De esa manera, Fernández hizo alusión con una ironía a los dichos de Berni, quien este miércoles por la tarde había salido a pedir "tirar toda la cocaína comprada en el último día", tras la intoxicación de más de 50 personas y la muerte de una docena por el consumo de cocaína adulterada.

Aunque el ministro de Seguridad de la Nación borró el tuit, Berni no se quedó callado y le contestó que más allá de ironizar sería bueno que aporte soluciones.

La respuesta de Berni

"No me causa nada de gracia, estamos ante un grave problema donde están muriendo bonaerenses. Si el ministro tiene una frase mejor y que concientice a aquellos que pueden evitar la muerte consumiendo esta droga que está envenenada, que lo haga", consideró.

El tuit que había publicado Aníbal Fernández criticaba el hecho de que Berni recomendara descartar solo la droga comprada "el último día".

Finalmente, cerca de las 23:45, el ministro de Seguridad de la Nación salió a dar sus explicaciones respecto al polémico tuit: "Dejemos las cosas en claro. Acordé con Sergio Berni ayudarlo a tratar de advertir respecto del consumo de droga, atento a lo que estamos viendo. Mis compañeros subieron esa imagen suponiendo que ayudaría. Me pareció un horror y lo borré. Si alguien sé sintió mal, pido disculpas."

Los cruces entre Aníbal Fernández y Sergio Berni

Tras la asunción de Aníbal Fernández como ministro de Seguridad de la Nación, él fue el primero en marcar diferencia con su par bonaerense al descartar el uso de las pistolas Taser en el país. "La Argentina no está preparado para eso, ni de casualidad", había asegurado.

La discusión sobre el uso de pistolas Taser regresó luego de que un efectivo de la policía Bonaerense le disparara con su arma reglamentaria al cantante Santiago Chano Carpentier durante un episodio violento. En ese momento, el ministro de Seguridad de Axel Kicillof señaló que el daño al músico hubiera sido menor si el personal policial llevara pistolas eléctricas.

Un mes después, en octubre de 2021, ambos ministros se volvieron a cruzar por el conflicto mapuche en la provincia de Río Negro. En aquel momento Aníbal Fernández dijo en una nota que "ni el Presidente ni yo necesitamos ser aprobados por Sergio Berni". Hacía referencia a las críticas recibidas ante la negativa inicial del gobierno nacional a enviar a la Gendarmería a aquella provincia, luego de que Berni tildara de "terrorismo" los actos vandálicos de grupos mapuches radicalizados en el sur.

Berni le respondió: "Como de costumbre, siempre tiene razón querido compañero @FernandezAnibal. Ni usted ni el presidente necesitan de mi aprobación. No es mi intención contradecir tan brillante acto de soberbia".

Y luego continuó: "Lamento informarle lo obvio, sería necesario contar con la aprobación y el consenso de la sociedad en su conjunto. Si mis matemáticas no me fallan el 12 de septiembre hubo 16.323.291 argentinos que no aprobaron nuestra gestión. Fui claro? O le hago un dibujito?".

Luego de eso, Aníbal opinó sobre Berni: "No se comprende bien ni de dónde viene ni adónde quiere ir". El ministro de Seguridad de la Nación también había dicho que él tiene "responsabilidad" y que "los demás miran desde la tribuna". Desde sus posturas encontradas en relación con el conflicto mapuche en el Sur, la relación entre ambos se tensó.