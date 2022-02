Nuevos detalles sobre la relación entre Alberto y Cristina: ¿la alianza está rota?

Cuando la ex Presidenta publicó una misiva hiriente para el equipo de confianza de Alberto Fernández afirmando que "hay ministros que no funcionan", el primer mandatario tomó nota de la frase pero acto seguido confió a uno de sus íntimos, "en realidad Cristina Fernández es una vicepresidenta que no funciona".

Naturalmente, la relación entre el Presidente y su vice se va quebrando como un fino cristal que se va rajando cada vez más.

Por motivos de supervivencia política, tanto Alberto como Cristina Fernández se van despegando el uno del otro, y en el horizonte asoma un Frente de Todos con un nuevo diseño, calculado desde las oficinas de la Casa Rosada.

Nunca lo dirá en público ni será el primero en arrojar la primera piedra para romper con quien fuera su mentora para alcanzar el sillón de Rivadavia; por el contrario, se escucharán palabras de agradecimiento señalando el hondo patriotismo que la mueve en su accionar, de parte del Presidente para su actual Vice.

"La llamé para contarle cómo seguíamos con el acuerdo con el FMI", negociación que provocó la intempestiva reacción de renuncia de Máximo Kirchner a la jefatura de la bancada de diputados nacionales del oficialismo, y continuó explicando el Presidente a los periodistas acreditados en Casa Rosada: "Seguimos trabajando juntos para poner de pie a la Argentina, que es la preocupación que tenemos…algunos con unas miradas, otros con otras, todos compartimos el común denominador de querer hacer lo mejor para la Argentina y en eso respeto todas las posiciones". Y, cerró, advirtiendo como al pasar, "…me toca decidir a mí, pero escucho y presto atención a todos, obviamente que también a Cristina, que tiene mucha experiencia".

O sea, se trata de una opinión más, no de un consejo excluyente digna del socio mayoritario en una relación societaria privada.

Para fundamentar el plan retiro de Cristina Fernández y el fortalecimiento de la figura presidencial para lo que resta de su primer mandato, IProfesional dialogó con uno de los estrategas del Presidente, que tiene su despacho en Casa Rosada y quien explicó con ejemplos filosóficos, "de la misma manera que el discípulo más fiel de Platón fue Aristóteles, a pesar de sus diferencias de enfoque, de igual forma, Alberto Fernández se considera el principal discípulo de Néstor Kirchner. Así como en el mundo del derecho su maestro fue Esteban Righi, procurador echado de mala manera por Cristina Fernández tan sólo por investigar a Amado Boudou, su maestro político fue Néstor. Y ¿cuál fue la primera ley o mandamiento de Néstor Kirchner? No miren lo que digo, miren lo que hago. Lección que aprendió de memoria y que repite como un mantra, Alberto".

La frase expresada por el extinto Presidente se produjo en Madrid, hace 18 años, en febrero de 2004, durante una reunión con el banquero del Santander, Francisco Luzón, que estaba preocupado por la relación del gobierno con el sector privado. A lo que Néstor Kirchner le propuso una variación de su apotegma y le dijo, "…mire Luzón, usted no preste atención a lo que digo, tome nota de lo que hago".

Y, si anotamos lo que hace Alberto Fernández, nos encontramos con algunos hechos sobresalientes que muestran la estrategia a la que obedece sus calculadas declaraciones diplomáticas que intentan sostener la unidad del oficialismo.

En materia económica se ha convertido en el principal sostén del ministro de economía, Martín Guzmán, despreciado por una gran cantidad de adherentes a La Cámpora y señalado en las últimas horas como un funcionario que se atrevió a, por lo menos, ocultarle información a Cristina acerca de la negociación con el FMI.

Además, el primer mandatario se involucró personalmente en intentar alcanzar un principio de acuerdo que deberá ser ratificado en el Parlamento y será presentado durante el discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, el próximo 1° de marzo.

Por otra parte, en materia política es donde más se resalta como la sociedad pensada para vencer a Mauricio Macri, en 2019, se está derritiendo inexorablemente como un helado expuesto al sol.

El pedido de internas de Alberto Fernández para elegir la próxima fórmula presidencial del Frente de Todos para las elecciones del año 2023, obviando una designación a dedo o los acuerdos de cúpulas que tanto gustan al sector de La Cámpora, junto al anuncio prematuro que irá en búsqueda de su reelección, son dos hechos trascendentales que se produjeron ni bien la oposición venció al oficialismo en las elecciones parlamentarias del año pasado que hicieron perder miles de votos al peronismo bonaerense y terminó por replegar al kirchnerismo a las intendencias del conurbano donde la oposición de Juntos por el Cambio no logra penetrar.

Kicillof, más cerca de Alberto

A este avance de las aspiraciones de consolidación de poder de Alberto Fernández hay que sumarle las reuniones y los encuentros con dirigentes peronistas del interior del país, gobernadores del NOA y el NEA que sostendrán sus posiciones en el debate interno del Frente de Todos, el coqueteo con el "díscolo" gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti y el reciente acercamiento del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que fue intervenido en la conformación de su gabinete por Máximo Kirchner luego de los resultados negativos de las PASO del PJ, y que representa un acercamiento impensado tan sólo un año atrás.

La primera muestra de amor de Kicillof al ala albertista se ofreció durante la gira a China y Rusia, cuando el gobernador twitteo apoyando el principio de acuerdo con el Fondo. Acaso, Axel Kicillof, se esté curando en salud ante el ímpetu de Máximo Kirchner que ya había tomado nota de la decisión del gobernador de intentar la reelección en 2023.

Por estos apuntes recolectados es que se torna muy difícil que surjan grandes novedades de una supuesta nueva reunión cumbre entre Alberto y Cristina en la Residencia de Olivos.

Las reuniones en Olivos suelen mantenerse en secreto porque sostienen sus participantes "son privadas"

Reuniones que son contabilizadas por la expresidenta y relatadas en sus cartas públicas que suelen disparar la indignación del sector albertista del gobierno porque del lado de Presidencia de la Nación es poco lo que se informa.

Las reuniones en Olivos suelen mantenerse en secreto porque sostienen sus participantes "son privadas". Habría que cuestionarse el secretismo en una República ante reuniones de las dos cabezas del Poder Ejecutivo nacional, pero, además son rebajadas en su interés al señalar que se "trata de charlas habituales entre los dos políticos".

Una vez más, un asesor del Presidente grafica, utilizando la ley primera de Néstor Kirchner, la deriva de su jefe, el equilibrista, que soporta las críticas públicas de la familia Kirchner.

"Para que Alberto mantenga el sustento de Cristina y La Cámpora debería adherir al relato de un gobierno de víctimas de los malvados representados por el FMI, el PRO, Mauricio Macri, los representantes del capitalismo neoliberal y de cualquier otro significante al que se ha colocado en la vereda de enfrente de los intereses del pueblo. Y tendría que no generar un ajuste que la economía, o sea el fundamento último de la realidad nacional, está pidiendo a gritos".

Por lo que si nos fijamos en los hechos de la administración actual, el ajuste ya se produjo, con la reforma previsional y con los sueldos en blanco perdiendo contra la inflación en casi todos los sectores, y continúa, si se observa el magro poder de compra de la mayoría de los ciudadanos del país que utilizan pesos devaluados de manera sistemática.