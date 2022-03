"Otra vez sopa": duras críticas e ironías de la oposición tras el mensaje de Alberto Fernández

El mensaje del presidente Alberto Fernández no dejó conforme a ningún sector de la oposición, que rápido salió a cuestionar el contenido del discurso, que había concentrado la expectativa por las posibles medidas que iba a anunciar y que finalmente no se conocieron en profundidad. Sin embargo, figuras de la oposición salieron a criticar duramente al mandatario, al que acusaron de realizar un "no anuncio" y se manifestaron decepcionados, como María Eugenia Vidal, quien sintetizó: "Otra vez sopa".

Desde Juntos por el Cambio, a la Izquierda, pasando por los libertarios, cuestionar el mensaje del jefe de Estado, en lo que fue el inicio de la "guerra" contra la inflación.

"El Presidente llegó a la batalla contra la #inflacion muy débil por los embates de su propio partido. Para llamar a una gran acuerdo nacional se necesita fortaleza. Hoy no hubo anuncios, sólo la insinuación del garrote de la Ley de Abastecimiento. Día #1 de la Guerra: muy pobre", consideró el presidente del bloque de diputados nacionales de la UCR, Mario Negri.

Por su parte, el diputado nacional de Avanza Libertad José Luis Espert expresó: "El Presidente dice ahora que si es necesario, aplicará la Ley de Abastecimiento. Con @CarolinaPiparo en #AvanzaLibertad fuimos los primeros en presentar un proyecto para derogarla e impedirle al Estado que controle precios y la producción".

"Mucho relato y ninguna medida"

El titular del interbloque de senadores de Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo, evaluó que "sin equilibrio de gastos e ingresos, sin bajar la emisión y sin incrementar la producción de bienes, no va a bajar la inflación".

"Mucho relato y ninguna medida. Tendremos que seguir esperando algún anuncio, pero la experiencia nos señala no hacernos muchas expectativas", se quejó el mendocino en su cuenta de la red social Twitter.

"Otra vez no hay un plan"

Por el PRO, la diputada nacional María Eugenia Vidal cuestionó el "no anuncio", y resaltó: "Otra vez sopa. Otra vez es culpa de otros. Otra vez no hay un plan. ¿De cortar con la maquinita no hablamos? Todo lo que se ´anunció´ ya fracasó y todos sabemos que no ´estamos por el camino correcto´".

A su vez, la diputada nacional del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, ironizó: "Rara esta guerra, empieza con una reunión. Una especie de ´Agarrame que lo mato´".

"Un discurso para decir que las medidas serán anunciadas mañana y que llamarán a una reunión donde discutirán las medidas. Fondo de estabilización y maldiciones", subrayó la legisladora por la Ciudad.

Discurso de Alberto Fernández: las frases destacadas

En un discurso grabado en la Quinta de Olivos, el presidente Alberto Fernández destacó el aval en el Congreso del acuerdo económico con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que ayer se aprobó en el Senado y se refirió a la "guerra contra la inflación" que comenzará con nuevas medidas económicas, las que si bien no fueron concretas, a partir de mañana los ministros comenzarán a comunicar.

A continuación, las 11 frases más relevantes del discurso del mandatario:

Alberto Fernández habló de la nueva iniciativa en un discurso grabado en Olivos

1."Vamos a defender y proteger la mesa de las familias argentinas. Lo vamos a hacer juntos, unidos, entre todos y todas. Confiando en nuestra fuerza y nuestra perseverancia. Sabemos el rumbo, estamos en el camino"

2."La inflación es un fenómeno histórico en la Argentina, casi una maldición"

3."Confiamos en encontrar acuerdos que ayuden a bajar la inflación y a garantizar el aumento del poder adquisitivo de los salarios"

4."Fortaleceremos nuestras reservas y podremos terminar con los que siembran expectativas devaluatorias que solo aceleran la inflación"

5."No vamos a dejar de controlar y fiscalizar precios, aplicar la ley de abastecimiento si es necesario y utilizar todos los instrumentos con los que cuenta el estado para cumplir con el objetivo de controlar los precios"

6.Se creará "un fondo de estabilización con el objetivo de evitar el traslado de esta suba del precio internacional al precio que pagan los argentinos"

7."He decidido que el gabinete económico se concentre desde este momento en implementar todas las medidas necesarias para enfrentar a la inflación, en particular la que vemos en los alimentos"

8."Nuestra batalla hoy es contra los especuladores. Contra los codiciosos. Contra quienes buscan aún en situaciones tan complejas sacar una renta extraordinaria. Contra los agoreros de siempre, que intentarán instalar el sálvese quien pueda o buscar culpables rápidos y respuestas sencillas"

El Presidente anunció la creación de un fondo de estabilización como parte de la guerra contra la inflación

9."Después de haber resuelto la deuda insostenible con los acreedores privados y con el Fondo Monetario Internacional, debemos defender nuestro desarrollo social y económico. Por eso también nos pondremos al frente en la lucha contra la inflación"

10."Llevamos diez años consecutivos con una inflación de dos dígitos. Cuando asumí mis funciones en diciembre de 2019, Argentina registraba una inflación que orillaba el 54% anual. En el 2015, quien me precedió en la Presidencia, aseguraba poder resolver el problema de la inflación de un día para el otro. Aseguraba que era muy sencillo hacerlo. Lo cierto es que se equivocó, profundizó notablemente el problema y dejó su cargo revelando una inflación anual promedio de casi el 41%"

11."Sería absurdo cargar en la guerra la culpa de nuestra inflación. Pero la verdad es que está incidiendo negativamente y causando mayores problemas. Tengo el deber de advertirles que este contexto internacional complica aún más las cosas"