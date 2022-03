Nadie está conforme con la suba de retenciones: productores en Córdoba ya salieron a la ruta como protesta

El incremento a las retenciones de subproductos agrícolas promovido por la Casa Rosada no deja conforme a nadie en el sector privado. El malestar es generalizado y generó ya sucesivas quejas, no solo de agricultores que se nominan como los principales perjudicados, sino también por la industria aceitera, los molinos de soja. En ese contexto, productores en Córdoba ya salieron a la ruta como protesta.

Incluso la industria molinera de trigo también rechazó el cobro de subsidios como herramienta para compensar los precios de la harina de trigo que deben retrotraer su valor a finales de febrero a pedido de Matías Kulfas. En tanto, el dador del grano de trigo, que podría ser la exportación o bien un agricultor, recibirá el precio pleno al día de hoy.

En las últimas horas, la Sociedad Rural Argentina pidió a sus asociados que contraentrega de sus granos de soja presente un documento de "disconformidad" para rechazar las retenciones. El pedido no cayó bien entre los acopios, que salieron a aclarar que estos solo comercializan en el mercado interno y no retienen impuestos a la exportación granaria.

Además de un multitudinario tractorazo realizado en Córdoba contra el alza en las retenciones, y la política agropecuaria en su conjunto. Los productores volvieron a las rutas, e hicieron circular los tractores por la ruta 36 desde Altos Fierro hasta la Avenida de Circunvalación en la capital mediterránea. Allí realizaron una asamblea, tal como hacían en el 2008, donde declararon un estado de "alerta y movilización". Se esperan en breve acciones similares de productores de Santa Fe y Chaco, e incluso en Tucumán y Santiago del Estero.

Retenciones: exportadoras oleaginosas presentarán un amparo judicial

Aún sin novedad, las exportadoras oleaginosas trabajan en la definición de una presentación judicial que permita frenar rápidamente la aplicación de una alícuota del 33% como derecho de exportación para la harina y aceite de soja. Consideran ilegal la decisión de la Casa Rosada de elevar retenciones sin aval del Congreso.

Pero el malestar no es solo de los molinos de soja, también rechazaron las medidas los principales beneficiarios del plan oficial para subsidiar a los molinos de harina de trigo con hasta 450 millones de dólares que llegaría de las ventas externas de los subproductos del poroto de soja. Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo, ya le informó a los molinos de trigo que deberán retrotraer sus precios a enero-febrero, y que dicha diferencia con el precio actual será compensada con los fondos obtenidos del comercio de la harina y aceite de soja.

Guillermo Herfarth, presidente de la Cámara de Industriales Molineros, comentó que "estamos de acuerdo que hay que hacer algo con la inflación pero no con las medidas adoptadas por el gobierno nacional. Entendemos que las medidas no van a impactar (en el segmento del consumo) y tener los resultados que se está buscando desde la Casa Rosada porque el costo de la harina dentro del valor del pan varía según la época entre los 18 y 25%".

"Con un aumento de 700 pesos, tal como registró el costo de la bolsa de harina en las últimas semanas, allí se traslada solo en 25 pesos el kilo de pan, y el aumento hoy es mayor. No creemos que sea una medida eficiente y eficaz", manifestó Herfarth. Desde el sector molinero, tal como se lo expresaron oportunamente al propio Roberto Feletti, secretario de Comercio Interior, se debería subsidiar no la oferta sino la demanda, y allí se debería hacer esto efectivo a través del empleo de herramientas como la tarjeta AlimentAR.

Quejas de la industria molinera por la comercialización de harina de trigo

La molinería, en sus cotidianas reuniones con funcionarios de la cartera de Desarrollo Productivo, reiteró que tiene las manos atadas en lo que hace a la comercialización de la harina de trigo para el consumo de panaderías o supermercados. Les recuerda que sus existencias son movilizadas mensualmente, y no puede estoquearse más allá un período de 30 días por falta de liquidez comercial. Señalan como grandes jugadores del mercado triguero a la exportación, que compra grandes volúmenes del cereal y hasta puede sobre estoquearse. Los molinos indican que periódicamente deben recurrir a la exportación para completar sus necesidades de granos. Para la molinería local, no hay lugar para jugar en el mercado de futuros.

Asimismo, los molinos aún esperan conocer la letra chica del decreto de creación del fideicomiso para estabilizar el precio doméstico del trigo a través de la reglamentación que promueva el Poder Ejecutivo.

En las últimas horas, Matías Kulfas pidió que todos los valores en la cadena triguera retrotraigan sus precios para el trigo a febrero último, horas antes de comenzar el conflicto Rusia-Ucrania, a quien el gobierno le atribuye la disparada de los precios internos de los farináceos y que en definitiva movilizó a la Casa Rosada para encarar una "Guerra contra la inflación".

La idea es solo compensar a los molinos y no a los productores. Por ello, si hoy el trigo se negocia a 35 mil pesos y en febrero la tonelada se abonaba a razón de unos 23 mil pesos, el productor o su tenedor debería cobrar su precio actual y el molino por su adquisición debería ser compensado con un subsidio de 12 mil pesos que recibiría el Estado nacional a través del fondo fiduciario creado para tal fin, y que surgiría de la recaudación extra obtenida tras el aumento de la retención de la harina y aceite de soja.

El argumento del Gobierno

Allí, Kulfas le recordó a sus interlocutores molineros que "lo que queremos es garantizar que no falte pan, ni harina ni fideos en el mercado local, y que estos productos tengan precios anteriores al conflicto bélico".

El argumento referido por Kulfas, y durante el fin de semana mencionado también por Julián Domínguez, ministro de Agricultura, es que "el productor de trigo no se verá perjudicado (por la promoción de un fideicomiso). Aunque cada eslabón de la cadena de valor triguera deberá respetar el precio de referencia que establecerá la Secretaría de Comercio Interior: con valores que deberán retrotraerse a febrero pasado".

En el campo, mientras que los productores salen a las rutas y realizan asambleas informativas, la Sociedad Rural Argentina (SRA) le pidió a sus asociados que en la operación de venta granos, y en especial de porotos de soja, también presenten un documento donde se exprese la "disconformidad" con la retención en caso de que sus producción sea exportada a granel, o bien como valor agregado.

Para la Sociedad Rural presidida por Nicolás Pino, esto sirve de complemento a la acción de amparo presentado ante la Justicia para pedir el cese del cobro de derechos de exportación a los granos atento a la caída de las facultades delegadas por el Poder Legislativo al Ejecutivo para poder establecer sus alícuotas por vía de un decreto. Dicha caída se produjo por la no aprobación del Presupuesto Nacional, donde figuraba dicha delegación de atributos. Allí, atento a esta movida de parte de la producción, la Federación de Acopiadores, encabezada por Fernando Rivara, salió a aclarar que los acopios son empresas "ajenas a la aplicación de retenciones" ya que su operatorio no depende del comercio exterior sino no de la operatoria doméstica.