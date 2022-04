Eduardo Belliboni, líder del acampe y piquetero, cobra 125 mil pesos en la Legislatura Porteña

El líder del Partido Obrero y cabecilla del acampe piquetero, Eduardo Belliboni, cobra 125 mil pesos en la Legislatura Porteña. Tiempo atrás, el dirigente social aseguró en un programa televisivo que recorre día a día los barrios populares y los comedores, y necesita trabajar haciendo changas de electricista para llegar a fin de mes.

"Los planes sociales no los inventamos nosotros. Los inventaron los gobiernos. Y aclaro que yo no tengo ningún plan social, ningún cargo, ni nada. Hace cincuenta años que vivo de mi trabajo", aseguró Bellibon.

Sin embargo, la actividad política de Belliboni pareciera hacer imposible cualquier trabajo. Según él mismo, recorre todos los días los barrios populares, que es lo que lo motiva a reclamar la asistencia integral de los comedores y la apertura del listado de beneficiarios de programas sociales. Además, asegura recorrer el país con la Mesa Nacional del Polo Obrero.

La polémica en televisión

"¿De qué trabaja Belligoni?", Le preguntó recientemente el periodista Javier Diaz durante una presentación del piquetero en el programa Equipo de Noticias, conducido por Facundo Pastor y Catalina de Elía. "Porque según usted no está nunca, no tiene tiempo para llevar adelante ningún trabajo", agregó Diaz.

La respuesta de Belligoni no se hizo esperar. "Soy electricista. Trabajo por mi cuenta. ¿Necesita que le haga un trabajo? Si quiere le voy a hacer un trabajo a su casa", aseguró con ironía.

Enojado, el periodista le indicó: "Como están las cosas en el país, no creo que nadie pueda irse a un acampe y darse el lujo de no trabajar durante tres días". El líder piquetero, incómodo, le exigió que "no llevemos la discusión a esos campos".

La pregunta, sin duda, incomodó a Belligoni. Es que, lejos de la vida abnegada y dedicada a la lucha social que asegura seguir, el líder del Partido Obrero cobra un jugoso salario de 125.670 pesos mensuales en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el mes abril de 2018.

Belligoni, quien se presenta a sí mismo como ex empleado en plantas de fabricación de plástico, metalúrgicas y "ferroviario de corazón", presenta como tantos otros dirigentes sociales una realidad económica muy diferente a la de sus dirigidos.