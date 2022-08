Vialidad: rechazan recusaciones de Cristina Kirchner contra los fiscales y jueces de la causa

El Tribunal Oral Federal (TOF) 2 que interviene en la causa por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015 rechazó el este viernes por la noche las recusaciones que habían sido planteadas contra dos de sus integrantes y los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.

Todas las recusaciones habían quedado planteadas al mediodía tras una audiencia en la que la defensa de Cristina Kirchner y los abogados de otros de los imputados expusieron que la objetividad de los magistrados estaba en tela de juicio.

Las principales recusaciones fueron las planteadas contra el fiscal Luciani y el presidente del Tribunal, Rodrigo Giménez Uriburu, por haber compartido un equipo de fútbol denominado "la Liverpool" que, además, en más de una oportunidad fue a disputar encuentros deportivos a la quinta Los Abrojos, de propiedad de Mauricio Macri.

En el caso de las recusaciones interpuestas contra el presidente del TOF 2, Giménez Uriburu y los fiscales Luciani y Mola, el rechazo se produjo tras la audiencia del viernes, y el fallo está firmado únicamente por los jueces Gorini y Basso, según indicó Télam.

Los magistrados le achacaron "limitantes normativos" a la recusación, como "su evidente extemporaneidad" y la "inaplicabilidad del supuesto reclamado en virtud de la regla del artículo 56 del Código Procesal Penal". En este punto, la defensa buscaba la inhibición de los funcionarios al recriminarles interés en la causa.

"Tampoco encontramos configurado el grado de amistad al que alude la norma cuando dispone el apartamiento de jueces y magistrados en función de su vínculo con los interesados en el proceso", sostuvieron Gorini y Basso.

El fiscal Luciani rechazó las acusaciones en su contra

Vialidad: por qué rechazaron las recusaciones de Cristina Kirchner

Los dos jueces señalaron, en ese sentido, que tanto el presidente del TOF 2, como el fiscal Luciani "han dado cuenta de los pormenores de la relación que los une" y rescataron que ambos explicaron "los espacios en los que han coincidido en el pasado y también los límites que enmarcan su vínculo".

"En base a la información que aportaron en la audiencia llevada a cabo en el día de la fecha y en el escrito presentado, respectivamente, nos encontramos ante la evidencia de que la ‘íntima amistad’ por la que las defensas pretenden su recusación, no es más que un relato construido sobre la base de imágenes de las que difícilmente pueda colegirse esa conclusión", remarcaron.

Además de ese rechazo, la defensa de la expresidenta sumó otro revés. El equipo legal también había recusado al juez Jorge Gorini, a quien le reprochó visitas a la Casa Rosada mientras gobernaba Mauricio Macri. Sin embargo, las presentación fue rechazada in límine por los tres jueces del TOF 2: Giménez Uriburu, Andrés Basso y el propio Gorini.

Carlos Beraldi, defensor de Cristina Kirchner, había realizado fuertes declaraciones a la espera que se resolvieran las recusaciones. "Creo que estamos ante una situación realmente muy grave que debe ser analizada en su conjunto. Todo esto ha herido de muerte la credibilidad de este juicio".

El fiscal Diego Luciani rechazó el viernes la recusación en su contra, dijo que las conductas que le reprochan no están previstas en ningún artículo de la ley y que "no resisten ningún análisis".

"Es la primera vez que me recusan en mi carrera", dijo. "Este planteo es de mala fe y absolutamente temerario", agregó. Y afirmó: "Me achacan ser el brazo ejecutor de no se qué por jugar al fútbol", afirmó. El funcionario judicial recordó que fue nombrado por la ahora titular del Senado y citó que su traslado a Comodoro Py fue autorizado por al exprocuradora Alejandra Gils Carbó.

El fiscal Diego Luciani rechazó el viernes la recusación en su contra

El fiscal negó haber tenido algún contacto con Macri y dijo que jamás tuvo "pertenencias políticas ni partidarias", ni "aspiraciones" en ese sentido. También negó cualquier "interés en la causa" o "animosidad contra ninguno de los investigados". Defendió en la misma línea al fiscal que colabora con él, Sergio Mola, también recusado.

Además, aseveró que las causales de recusación que están establecidas en la ley no se cumplen en su caso porque él no tiene "amistad íntima" con el juez Giménez Uriburu ("sí me une una relación de afecto y respeto", relató) ni es un "interesado" en la causa, según la definición del propio Código. Alegó además que jugar al fútbol con un juez de ningún modo puede ser considerado como una causal de pérdida de objetividad.