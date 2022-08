Consenso Fiscal: se viene el debate en Diputados con grieta en la oposición

Legisladores del Congreso de la Nación no logran ponerse de acuerdo para dar avance a uno de los temas centrales que el Gobierno quiere aprobar: el proyecto de Consenso Fiscal. Si bien el Senado le dio media sanción a la iniciativa, en la Cámara de Diputados la situación es más compleja. La sesión para tratar el tema estaba pensada para el 31 de agosto, pero el oficialismo no logró reunir la mayoría necesaria para sesionar y por ahora se postergó su tratamiento. A esta situación se le suma la grieta en la oposición, que está dividida y enfrentada ante la aprobación o no de dicho proyecto.

Recordemos que el Consenso Fiscal ya se aprobó en la Cámara alta, en donde obtuvo 45 votos a favor, 17 en contra y una abstención. Luego, el texto se giró a Diputados, allí obtuvo dictamen en una reunión de la comisión de Presupuesto y Hacienda (con 24 firmas).

El oficialismo confía en que contará al menos con el apoyo del interbloque Provincias Unidas y el Interbloque Federal para aprobar el Consenso Fiscal, ya que el Frente de Todos solo cuenta con 117 votos y sí o sí necesita aliados para que el proyecto se convierta en ley. El interbloque que preside Alejandro "El Topo" Rodríguez le aseguraría ocho votos, mientras que Provincias Unidas le sumarían cuatro más, por lo que tendrían garantizados, por lo menos, 129 votos a favor.

Según detalla el proyecto, lo que se busca es "la instrumentación de una política y administración tributaria articulada entre todas las jurisdicciones partícipes", para así "fortalecer la autonomía de las provincias brindando estabilidad jurídica a los gobiernos y a los contribuyentes respecto de los impuestos provinciales".

Dicho en otras palabras, el Consenso Fiscal incluye un paquete de tributos, que abarcan: Bienes Personales, Monotributo, Impuesto a las Ganancias, Impuesto al Cheque, entre otros.

A su vez, también establece los lineamientos para un "endeudamiento responsable", que determinará que las provincias podrán incrementar el stock de deuda denominada en moneda extranjera con "responsabilidad fiscal" y sólo a través de líneas de financiamiento con organismos bilaterales o multilaterales de crédito.

El Congreso de la Nación cerrará el mes con una sesión prevista para el miércoles 31 de agosto

El proyecto de Consenso Fiscal cuenta con el aval de 21 gobernadores de todo el país. Las únicas jurisdicciones que no acompañan la iniciativa son: San Luis, La Pampa y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Oposición dividida por el Consenso Fiscal

En esta sesión y sobre este tema la oposición votará dividida. El proyecto genera grietas en Juntos por el Cambio y le suma un condimento más a la tensionada relación de los partidos opositores, que ya tienen sobre sus hombros los roces por las candidaturas presidenciales y aspiraciones individuales, los últimos dichos de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió y hasta la actitud rebelde del diputado Facundo Manes respecto al pedido de juicio político al Presidente de la Nación.

A todos los dramas que ya existen dentro de Juntos por el Cambio, se le sumará este miércoles el del Consenso Fiscal, que dejará claro que dentro de la oposición no siempre hay una postura unificada.

Para un sector de JxC no es un tema "que genere grieta", sino que aclaran que hay diputados "que adhieren a los pedidos de su gobernador". "Si alguno por pedido de su gobernador apoya, lo hará y votará a favor, no pasa nada, no es un tema grave", dicen desde Juntos por el Cambio a iProfesional.

Sin embargo, hay otro grupo que sostiene que en estos temas "donde está en juego una carga impositiva importante" y cuando Juntos por el Cambio se comprometió a no subir más impuestos, "debería haber una postura unificada… no entendemos la posición de algunos legisladores", señalan.

En ese contexto, quedará demostrado -una vez más- las diferencias de criterio y pensamiento que hay entre los partidos políticos con mayor representación dentro de Juntos por el Cambio: el PRO y la UCR. Unos se niegan rotundamente a votar el Consenso Fiscal, mientras que otros tienen una postura más flexible.

Julio Cobos es uno de los diputados que votará a favor del proyecto de Consenso Fiscal

Uno de los que votará a favor del proyecto del Consenso Fiscal es el diputado nacional por Mendoza, Julio Cobos, que en diálogo con este medio dijo: "Sí, voy a acompañar el proyecto por cuanto el gobernador Rodolfo Suárez lo firmó". En ese sentido, y consultado sobre si este tema genera rispideces en la oposición, Cobos añadió: "En este tema sí nos vamos a dividir, habrá votos a favor, en contra y abstenciones, pero nada más que eso".

Consenso Fiscal: la postura del PRO es inflexible

De todos modos, no es la totalidad de la UCR la que acompañará el proyecto de Consenso Fiscal; por ejemplo, el diputado nacional por Formosa, Ricardo Buryaile, adelantó a iProfesional que votará en contra.

Además de Buryaile, también adelantó su voto en contra el diputado Alejandro Cacace, quien dijo a este portal que rechaza el Consenso Fiscal "porque permite incrementar impuestos, a los Ingresos Brutos sobre todo". Y añadió: "Esa es la postura de Juntos por el Cambio, no acompañar la suba de impuestos".

Del lado del PRO la postura es inflexible: no acompañarán y algunos califican al proyecto como "un retroceso".

"No apoyaré el proyecto de Consenso Fiscal. No apoyo ninguna medida que sea aumentar o crear nuevos impuestos, me parece que es un retroceso con respecto al proyecto del 2017", dijo el diputado Héctor 'Tito' Stefani a este medio.

Asimismo, aprovechó de disparar contra los gobernadores: "Lo que están buscando los gobernadores con esto es compensar el ajuste para seguir con estas provincias rentísticas, donde los gobernadores tienen una cantidad de recursos que traen de la Nación y se ocupan muy poco de desarrollar económicamente sus territorios, así que voy a votar totalmente en contra", sentenció.

Además, el líder del bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo, dejó un claro mensaje en sus redes sociales diciendo: "No vamos a acompañar ningún proyecto que implique aumentos de impuestos".