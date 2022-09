En medio de la crisis, el Gobierno ratificó que está a un paso de liberar todos los neumáticos frenados en Aduana

El ministro de Economía, Sergio Massa, se reunió este martes con los fabricantes de neumáticos Brisgestone, Fate y Pirelli, en medio del conflicto gremial que paralizó la producción de cubiertas en la Argentina. En este marco, el funcionario advirtió que si no se solucionan los problemas y no se garantiza el abastecimiento de neumáticos, el Gobierno habilitará la rápida importación de estos productos. Esta medida podría implementarse tan pronto como el próximo jueves.

"No podemos ser rehenes de caprichos y que un grupo muy chiquito ponga en riesgo 150 mil empleos", resaltó el titular del Palacio de Hacienda en referencia a la posición del gremio SUTNA. Massa también sostuvo que "Argentina no se puede dar el lujo de perder casi 40 millones de dólares por día".

Massa se expresó de esta forma al encabezar un encuentro con representantes de Adefa (Asociación de Fabricantes de Automóviles), AFAC, Toyota, UOM, Smata, en el que le pidieron intercede en el Gobierno para que le encuentre una salida a esta grave situación que afecta a la industria nacional.

"Decirles que estamos a disposición, que entendemos la gravedad del problema, sobre todas las cosas porque el sector automotor y autopartista, tanto empresarios como trabajadores y toda la cadena de valor nos ayudó a poner en marcha una ley ejemplar para la economía argentina. Segundo, porque entendemos que lo que empieza a ponerse en riesgo son 145.000 puestos de trabajo. Empiezan a ponerse en riesgo casi 40 millones de dólares por día de pérdida", resaltó el ministro de Economía.

Luego de varios días de un conflicto creciente, Massa sostuvo: "Y Argentina no se puede dar el lujo de perderlos. Y entendemos el riesgo que representa perdernos más de 200 millones de dólares de exportaciones de acá a fin de año. Y entendemos que no podemos ser, de ninguna manera, rehenes de situaciones de inflexibilidad, por situaciones de inflexibilidad, casi de capricho, y mucho menos que un grupo muy chiquito ponga en riesgo 150.000 empleos, más de 1.000 autopartistas, todas las terminales automotrices".

El Gobierno liberará neumáticos retenidos en Aduana

Massa anunció que "la Aduana, como parte de este equipo, ha tomado una decisión de hacer un proceso de auditoría y retención de stocks".

La falta de stock de neumáticos pone en riesgo la producción de las fábricas de automóviles.

"Todo el stock retenido en la Aduana y todo el stock incautado en la Aduana va a ser puesto a disposición de las terminales automotrices para que revisen qué les sirve y el Estado va a asumir la responsabilidad de ponerlo a disponibilidad de las terminales para que puedan seguir produciendo, porque entendemos también que, de alguna manera, tenemos que mostrar no solo la voluntad sino la determinación de garantizar el funcionamiento del sector automotriz y autopartista", resaltó.

Y agregó: "Quiero decirles, además, que si mañana eventualmente no se resolviese el conflicto vamos a habilitar a las empresas fabricantes como importadores habilitados de emergencia y les vamos a habilitar la posibilidad de importar todos los neumáticos que necesiten para abastecer a las automotrices con un mecanismo de emergencia de pago, a los efectos de que no se detenga todo el sector automotriz y autopartista, y que no extorsionen al sector sobre la base del conflicto".

La advertencia del Gobierno sobre la entrada de neumáticos importados se da en un momento en el que la crisis del sector local no solo afecta el abastecimiento minorista de cubiertas, sino que ya complica la producción de vehículos 0Km.

De Mendiguren: "Que prime la racionalidad"

Por su parte, el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, afirmó que "lo que más nos preocupa es sostener el nivel de actividad de la cadena automotriz" y que el Gobierno nacional "está dispuesto a tomar todas las medidas a nuestro alcance" para garantizarlo, tras la reunión que mantuvieron junto con el ministro de Economía, Sergio Massa, y el secretario de Comercio, Matías Tombolini, con representantes de la cadena de valor del sector automotriz y directivos de las empresas fabricantes de neumáticos.

En referencia al conflicto del sector de neumáticos, Mendiguren señaló: "Estamos preocupados por el daño que se puede producir a toda la cadena y, en este sentido, estamos evaluando cómo salir de esta situación en forma virtuosa", y destacó que el gobierno nacional "está dispuesto a tomar todas las medidas a nuestro alcance, como liberar la importación de neumáticos que hoy están en Aduana por distintos procesos para que las empresas no paren el nivel de actividad y se pueda abastecer el mercado de reposición".

Otra de las medidas que podría tomar el Ministerio de Economía si mañana no se resuelve el conflicto es la habilitación con carácter de emergencia de las importaciones necesarias del sector, con el objetivo de mantener la actividad.

"La apuesta es esperar que mañana prime la racionalidad y el acuerdo", aseguró Mendiguren y agregó que "lo que no se puede, y en eso el ministro Massa fue contundente, es sentarse a una mesa de negociación con plantas tomadas. Nosotros evaluamos los impactos concretos que significa esto. Casi 2.500 autos hoy están siendo afectados. Hoy queremos confirmar nuevamente la decisión de trabajar en conjunto con toda la cadena para mantener el círculo virtuoso de crecimiento de la mano de un sector que es clave para la recuperación".

Faltan neumáticos y terminales automotrices frenan la producción

La automotriz Toyota paralizará desde mañana su producción de vehículos en la planta de Zárate, provincia de Buenos Aires, como consecuencia de la falta de neumáticos.

La empresa envió una carta a sus proveedores en la que hace referencia al conflicto salarial entre empresarios y trabajadores de la industria del neumático.

Toyota, forzada a paralizar su producción debido a la falta de neumáticos.

"En referencia al conflicto entre el sindicato del neumático y nuestros proveedores de ese insumo, le comunicamos que Toyota Argentina interrumpirá la producción de su planta de Zárate a partir del primer turno de mañana, hasta que se pueda restablecer el abastecimiento de esas piezas", sostuvo la compañía.

Toyota confió en una "pronta solución" del conflicto y pidió disculpas "por los inconvenientes que esta situación pueda ocasionar en sus plantas productivas".

La marca de origen japonés produce en Zárate produce la pick up Hilux y el SUV SW4, que son modelos que se distribuyen en el mercado local y se exportan a numerosos países de América Latina. En 2021, la marca alcanzó su récord histórico de producción en la Argentina, con 146.000 unidades en total.

La decisión que Toyota tomó por la escasez de neumáticos se suma a la que ya decidió otra automotriz, Ford, que paralizó su planta de General Pacheco. En esa terminal se producen unas 300 camionetas por día, de las cuales el 70% se destina a la exportación.

Otras terminales, como Renault, Fiat, Volkswagen y Peugeot, están evaluando medidas similares ante la extensión del conflicto sindical, que ya lleva cinco meses.

El Gobierno reclama "sensatez" a gremios y empresas por falta de neumáticos

El Gobierno reclamó "sensatez" a empresarios y sindicalistas de la industria del neumático para que pueda llegarse a un acuerdo salarial "razonable" que permita destrabar el conflicto.

El conflicto salarial del gremio del neumático frenó la producción de cubiertas en Argentina.

"Es un tema que tiene que resolverse porque es un sector importantísimo para la industria y la economía en general", sostuvo esta mañana la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti.

Dueño de Fate dice que el gremio rechaza sueldos de $400.000

El CEO de la compañía Fate, Javier Madanes Quintanilla, volvió a cuestionar a los sindicalistas del neumático y aseguró que si el gremio SUTNA hubiese aceptado las ofertas de mejora salarial formuladas por los empresarios, un operario ganaría alrededor de $400.000 a partir de octubre.

Además, advirtió que en ninguna de las tres empresas que producen neumáticos en el país "se está fabricando una sola cubierta".

"Hay un desabastecimiento tremendo con la consecuente elevación de precios que ya entra en el terreno del disparate. Hoy estamos con precios en la calle de en algunos casos el doble del valor que el producto tendría que tener", alertó.

Según el empresario, las negociaciones entre empresarios y sindicalistas del sector están "paradas hace cinco meses en el mismo lugar. No se avanza ni se retrocede demasiado, más allá de que sí ocurren hechos terriblemente desgraciados como los bloqueos, la toma del Ministerio de Trabajo y fundamentalmente el problema de gente trabajadora que no percibe su salario. Y los consumidores, a los que se les hace más difícil conseguir un neumático".

En tono irónico, Madanes Quintanilla comentó que en los encuentros con la dirigencia sindical "estamos hablando algunos en arameo y los demás en jeringoso. Es muy difícil comunicarse de esta manera".

Alejandro Crespo, el líder del cuestionado gremio SUTNA.

Neumáticos: cuestionamiento por los sueldos

"Las empresas sostienen que un operario medio -aquellos que trabajan en alguna de las líneas de producción más habituales del proceso de fabricación- estaría pudiendo cobrar, si se hubiesen aceptado todas las ofertas que las empresas hicieron, en el orden de los $400.000 a partir del 1° de octubre", planteó el ejecutivo. Y añadió que, para el sindicato, ese ingreso es de alrededor de $120.000.

"La matemática tiene una lógica pura. Evidentemente, ahí hay un error de análisis de una de las partes o de ambas partes. No creo que sea una tarea imposible sentarse y analizar y con eso poder transmitirles a los trabajadores y a la opinión pública en general dónde estamos realmente parados. Creo que esto es un tema de debate sano, sin escandaletes", consideró el directivo, en declaraciones radiales.

En cuanto a la última audiencia en el Ministerio de Trabajo, que se concretó este lunes, comentó: "estuvieron 5 o 6 horas con con las autoridades del Ministerio de Trabajo sin ningún diálogo. Las empresas estuvieron en un piso y los trabajadores en otro".

A su criterio, "hemos llevado el debate a un terreno de falta de diálogo absoluto y creo que lo tenemos que remontar. Ahí veremos la lógica dónde está y cómo se les explica a los trabajadores y a los consumidores. De ahí va a surgir la solución. Pongámonos a razonar, es todo lo que sugiero. Ya bastante daño les estamos causando a los trabajadores y al consumidor".

Madanes Quintanilla subrayó que su empresa seguirá defendiendo su postura "hasta la última gota de sangre. No vamos a rifar 80 años de actividad en el mercado argentino así nomás".