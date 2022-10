El Gobierno frente a la inflación: las dos opciones que se discuten en el oficialismo por el alza de precios

La tensión en el Gobierno por los números negativos de la inflación promete intensificar las diferencias sobre cuál sería la solución. Por estas horas se discute un "estímulo a los productores de alimentos" para que no sigan los aumentos de precios. En paralelo, piensan implementar un bono para los indigentes con el objetivo de mejorar la situación de los sectores más afectados.

Los datos difundidos por el Indec la semana pasada pusieron en alerta al kirchnerismo más cercano a Cristina Kirchner sobre la mirada de la economía. Según el organismo oficial, la pobreza disminuyó del 40,6% al 36,5% en un año, pero la indigencia - las personas que no alcanzan el mínimo de la alimentación- llegó a 8,8 por ciento, una cifra superior al 8,2 por ciento del segundo semestre de 2021.

La vicepresidenta reaccionó con un tuit en las redes sociales donde habló por primera vez sobre la gestión del ministro de Economía, Sergio Massa, con algunas objeciones. Dijo que la suba de la indigencia" evidencia el impacto del fuerte aumento en los precios de los alimentos" y apuntó contra las empresas alimentarias por el "aumento muy fuerte en sus márgenes de rentabilidad". Además pidió "una política de intervención más precisa y efectiva en el sector".

El vice ministro de Economía, Gabriel Rubinstein, le respondió que "hasta que no logremos la unificación cambiaria, habrá cierto desorden y márgenes empresariales más altos que los normales". Desde el ala dura del Frente de Todos analizaron el mensaje de Cristina como una línea que no es nueva sino que siempre fue habitual en el discurso. "Es la línea histórica de la vicepresidenta de proteger a los más débiles", señalaron.

Sin embargo hay una discusión interna sobre cómo compensar el alza de la inflación. "En eso está todo el gobierno concentrado", reconocieron como objetivo principal. Pero la "disidencia está en si se ofrece estímulos a los productores o a los más pobres". Entre estos dos puntos crecen las diferencias.

Bono de refuerzo

Las nuevas medidas económicas irán en la misma dirección de lo implementado con el dólar soja, el minero y el tecno para recaudar dólares y que ese dinero se dirija a los sectores más vulnerables. Massa definirá esta semana el alcance del bono para los indigentes. Se estima que estará destinado a quienes no alcancen a cubrir la canasta alimentaria básica, y no cobren un plan social o de trabajo de parte del Estado.

Calculan que alcanzaría a por lo menos 2 millones de personas. La cifra del bono superaría los 50 mil pesos a pagarse en tres cuotas.

El cálculo se hace por los 17.149 pesos que necesita una persona para cubrir la canasta básica alimentaria, según el Indec. Los fondos saldrán de lo recaudado en el

Programa de Incremento Exportador con el dólar soja, que alcanzó los 8.123 millones de dólares.

Otro proyecto

La idea de un refuerzo va en línea al proyecto presentado por dos senadores cercanos a Cristina,

Julia Di Tullio y José Mayans, que propone crear una prestación monetaria mensual para las personas que no alcanzan la canasta básica alimentaria de un adulto. El texto de la ley señala como objetivo "garantizar el acceso a una adecuada alimentación de las personas que se encuentren en situación de extrema vulnerabilidad". La iniciativa se diferencia de la que plantearon las organizaciones sociales cercanas al Frente de Todos sobre el debate de un salario universal.

Alberto Fernández no está convencido del bono del que se viene hablando desde hace meses. Incluso cuando se planteó implementarlo para los trabajadores privados, el ministro de Trabajo aclaró que la mejor opción es discutir los aumentos salariales en el marco de las paritarias.

El Presidente recibió la semana pasada a la CGT en Olivos donde habrían reclamado un bono salarial para fin de año para hacerle frente a la crisis inflacionaria. El secretismo del encuentro no dejó trascender si se pusieron de acuerdo en esa negociación, pero los dirigentes habrían sido inflexibles de sumar una cifra fija a los salarios.

"Más pesos por dólar. Por lo pronto no hay más que eso", aseguraron sobre las medidas económicas para paliar la crisis social.

Próximos anuncios

En el Gobierno señalaron que "no hay un anuncio en los próximos días pero es un tema que está en evaluación y tratamiento". Massa prometió que analizará esta semana con la titular de la Anses, Fernanda Raverta, la implementación del refuerzo.

No es la primera vez que se otorga un plus para los sectores más golpeados económicamente. Apenas asumió el flamante ministro se dispuso un plus de hasta 7 mil pesos a los jubilados por tres meses hasta noviembre.

También los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo recibirán un aumento del 21%, que será pagado en tres cuotas de 7% a partir de septiembre. La medida se anunció tras el incremento del Salario Mínimo, Vital y Móvil, que impacta en la actualización de los planes sociales. Los trabajadores estatales cerraron un bono extraordinario de 30 mil pesos antes de fin de año.