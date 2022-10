¿Lealtad a quién?: el oficialismo llega totalmente partido, y exhibiéndose fuerzas uno al otro

Es el día símbolo más importante de la liturgia partidaria y Por primera, un presidente peronista no es el líder del Movimiento Nacional Justicialista

Es el día símbolo más importante de la liturgia peronista, pero el oficialismo llega totalmente partido, y exhibiéndose fuerzas uno al otro. Por primera vez en su historia, un presidente peronista no es el líder del Movimiento Nacional Justicialista. Síntoma o causa de la debilidad del gobierno, esto se refleja no solo en los múltiples actos de hoy, sino en lo que pretenden expresar en cada caso, mientras Alberto Fernández, no sabe a qué evento asistir, o si asistirá a alguno en todo caso.

Lo natural sería que estuviese en Laferrere, donde los movimientos sociales, básicamente el Movimiento Evita y Somos Barrios de Pie, llevarán a cabo un acto en el que aspiran a llevar unos 30 mil militantes. Estos dos grupos han sido potenciados y proyectados por el propio presidente, les dio una herramienta sustancial en estos tiempos: el manejo de los planes sociales.

Con el fin de ganar la calle, Fernández cedió los planes a manos de Emilio Pérsico y los suyos, lo que le generó severos problemas con sus socios kirchneristas, de hecho, Cristina Kirchner reclamó hace un par de meses que el Estado vuelva a tomar control sobre los planes. No fue una exigencia para ordenar las cuentas, sino una puja de poder.

Los planes que manejó La Cámpora hasta fines de 2015, quedaron en manos del Evita y restaron poder territorial a la agrupación que dirige Máximo Kirchner. Dentro de la misma, dicen con furia digna de su fundador: "estos hijos de put…ni siquiera arman para Alberto, están usando la guita para ellos, ahora quieren los cargos", brama un alto dirigente del Instituto Patria.

¿Un nuevo partido político?

En parte es cierto. Hoy, podrían presentar en el acto un nuevo partido político propio, con el fin de que forme parte de la alianza Frente de Todos en las próximas elecciones, y aspiran a preservar el sistema de Primarias que muchos quieren suspender. El partido, todavía en trámite ante la Justicia Electoral, lleva el nombre de "Los Comunes" y estaría obteniendo aprobación antes de fin de año.

"¿Cómo no van a armar un partido? Tienen guita y planes. ¿Querés un plan? Afiliate. Juntan afiliados con la extorsión, con el hambre que hay, así armás un partido en 15 minutos", argumentan en el kirchnerismo. La cuestión es que, con dicho instrumento, quieren primarias, van a batallar cada distrito al kirchnerismo para meter candidatos.

En Laferrere, los movimientos sociales llevarán a cabo un acto en el que aspiran a llevar unos 30 mil militantes

Por cierto, el principal objetivo de Pérsico es La Matanza, donde se realizará el acto y donde busca disputarle a Fernando Espinoza el municipio más poderoso del país, nada menos que con su esposa, Patricia Cubría. Hace unos meses empezó la movida, cuando los alrededores del gobierno local aparecieron empapelados con la cara de Cubría y Espinoza estalló de ira.

"Con PASO, vamos por adentro. Donde ganamos, todo bien, donde perdemos sumamos para el peronismo. Pero sin PASO nos vamos por afuera y les dividimos el voto, ojo, tendrían que pensarlo mejor", amenazan, no sin lógica, desde Somos Barrios de Pie, la segunda agrupación más importante que integrará "Los Comunes".

17 de octubre: La Cámpora compa la Plaza de Mayo junto a Camioneros

Por su parte, La Cámpora hará su acto en la Plaza de Mayo, con un refuerzo sustancial para mostrar volumen: Pablo Moyano y sus camioneros. Es una alianza efímera, los camporistas lo saben: "Pablo es inestable y peligroso, pero tiene una capacidad de movilización enorme, no nos podemos dar el lujo de no sumarlo, al menos por ahora". Los Moyano saben que tienen peso, por eso pivotean entre Alberto, la CGT, y el kirchnerismo, constantemente. Si se van a contar las costillas y los asistentes a los actos, el aporte de Camioneros es definitivamente sustancial.

Por su lado, la CGT de "los gordos" hará su propio acto del 17 de octubre. El poder sindical en un país con cada vez menos trabajadores, y además pauperizados, merma. "Alta desocupación y altísimo empleo en negro, ¿a quien metés en el sindicato? Y encima, con semejante inflación, a nadie le podemos defender el sueldo, se nos está complicando", dice un experimentado sindicalista.

El poder pasa a quienes pueden asistir a las personas que viven de planes y allí crecen los Movimientos Sociales a costa de las organizaciones de trabajadores. Pero para peor, aunque tradicionalmente ligada a la CGT, las 62 Organizaciones Peronistas, harán su propio acto, en La Plata, debilitando la asistencia del evento principal.

Te puede interesar Día de la lealtad: cuál es la lista de condiciones del kirchnerismo para apoyar el plan de Massa

Pero los grandes rivales son el Movimiento Evita y La Cámpora. Uno en Laferrere (Partido de La Matanza) y otro en Plaza de Mayo con refuerzo del sindicato de camioneros. Es el anticipo de la pelea electoral interna del oficialismo el año próximo, que además puede terminar en una implosión del peronismo, de esas que suceden de tanto en tanto.