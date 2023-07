Aumenta el uso de tarjetas de crédito: qué sectores piden cambios al Congreso para que todos puedan ganar

El consumo con tarjetas de crédito en la Argentina no para. En un contexto económico con una inflación anual de más del 115%, en donde la pérdida del poder adquisitivo va en aumento, hay quienes no tienen más opción que hacer uso de sus plásticos para sobrellevar la situación. Sin embargo, denuncian que ese tipo de operaciones sólo está beneficiando a un sector y piden al Congreso de la Nación que tome cartas en el asunto.

En los hechos, en los últimos días la Cámara de Diputados realizó una reunión conjunta de las comisiones de Comercio; y Defensa al Consumidor, del Usuario y de la Competencia, en donde recibieron a representantes de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) para que expusieron respecto al uso de las tarjetas de crédito y cómo inciden en los usuarios, comercios, empresarios y entidades bancarias.

Cabe destacar que no es la primera vez que Diputados se reúne por este tema, y si bien ya se han realizado tres reuniones de comisión conjuntas para tratarlo -en la primera se recibió a los representantes de las estaciones de servicio y en la segunda a las entidades bancarias-, todo comenzó con las quejas y pedidos de las estaciones de servicio.

Problema con los plazos de acreditación y altas comisiones

En concreto, las estaciones de servicio que forman parte de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA), que a principios de año, debido a las demoras para cobrar y las altas comisiones que tributan en relación a otros países, evaluaron la posibilidad de no recibir más tarjetas de crédito para pagar la carga de nafta. Incluso, a principios de este año, una diputada del radicalismo -María Victoria Tejada- presentó un proyecto de ley para modificar las actuales condiciones de comercialización.

Ese proyecto de ley lo que busca es modificar de la ley 25.065, que permita establecer como tope el 0,5% del arancel para las operaciones de pago con tarjetas de crédito, cualquiera sea el banco o la entidad emisora, y que la acreditación se reduzca a un plazo desde 48 hasta 72 horas. Hoy en día los plazos de acreditación arrancan desde los 10 días y el porcentaje de interés va entre el 1,5% a 1,8%.

Al menos la mitad de las personas -entre el 50% y el 60%- que carga combustible usa este medio de pago según alega el sector, por lo que suspender las tarjetas de crédito en estaciones de servicio afectaría directamente a los consumidores. Por ende, varios sectores le están pidiendo al Congreso Nacional que legislen para que el consumo a través los plásticos sea un "ganar-ganar", ya que, además del uso para cargar nafta, es uno de los métodos de pago que más aumentó en líneas generales para todo tipo de compras, debido a que el argentino utiliza las tarjetas como un instrumento de crédito para llegar a fin de mes.

Los pagos se acreditan a los comerciantes al menos en 10 días hábiles.

"Ganar-ganar" sobre el consumo con de tarjetas de crédito

En ese contexto, hay sectores que confían en que el Congreso Nacional sea la vía legal para la creación de una norma que regule el uso y que "todos los actores puedan ganar": consumidores, comerciantes, empresarios y entidades bancarias emisoras. Así las cosas, en los últimos días se llevó a cabo una reunión conjunta de comisión en la que concretamente expusieron representantes de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC). En esa reunión se deslizaron algunas soluciones para que el consumo con tarjetas de crédito mejore respecto a rentabilidad para comerciantes, empresarios y los consumidores.

Natalio Gritman, presidente de la CAC, fue el primero en tomar la palabra, que exigió -admitiendo el contexto inflacionario de la Argentina- que las operaciones con tarjetas de crédito se conviertan en un "ganar-ganar".

"Nuestro país es un caso raro. En los países del mundo que yo conozco las tarjetas de crédito son para comprar y nada más, pero en la Argentina, por las particularidades de nuestro país, las hemos transformado en un instrumento de crédito, o sea, que nos financiamos con las tarjetas de crédito", arrancó Gritman.

En ese contexto, explicó que el crecimiento del uso de esos plásticos se pueden plantear en dos escenarios: "por un lado, le permite al consumidor que no le alcanza su salario a organizarse, y así poder patear para adelante los pagos; con el riesgo de que en algún momento eso se convierta en algo impagable, porque van pagando el mínimo y eso revienta. Y, por otro lado, al sector del comercio eso le sirve porque moviliza sus ventas, que ya ha pasado cuando implementaron los planes Ahora 12, Ahora 6 o Ahora 18. O sea, que como instrumento para favorecer al consumidor y al comerciante, un instrumento que nosotros -desde la CAC- siempre hemos avalado".

De todos modos, Natalio Gritman aclaró que avalar ese instrumento "no significa que como sector comercial estemos satisfechos con la relación que tenemos con la otra contraparte", que en este caso son las empresas emisoras de tarjetas de crédito.

"Nosotros entendemos y tenemos muy en claro que un país como Argentina, con una permanente inflación alta, es muy difícil programar negocios de esta naturaleza. Ahora, lo que sí pretendemos es que sea un ganar-ganar. Que ganen los emisores de tarjeta, que ganen los comerciantes y que ganen los consumidores", solicitó ante los legisladores que integran las comisiones.

Natalio Gritman, presidente de la CAC.

A su vez, recordó que en el año 2017 y a través de la CAC se logró firmar un convenio con las empresas emisoras y con varias Cámaras que representan el sector de comercio, en el que se logró llevar la tasa de interés del 3% al 1.8%. "Obviamente esto es una mejora importante, pero ahora nos encontramos con otros problemas que nos obliga a seguir insistiendo", agregó.

A pesar de que consideró que a través del Congreso Nacional se debe encontrar una solución para que todas las partes puedan "ganar" con el uso de las tarjetas de crédito, aclaró y fue enfático en que desde la Cámara de Comercio "no estamos en contra de las tarjetas emisoras de crédito, no estamos en contra de que tengan rentabilidad, es más, necesitamos que tengan rentabilidad para que nuestros comercios sigan funcionando; como también necesitamos que nuestros comercios tengan también rentabilidad, porque sino va a los precios, todo va a los precios", dijo Gritman.

Y añadió: "En definitiva, cuando a mí me cobran algo caro yo lo pongo en el precio y quién se termina perjudicando -se preguntó-, el consumidor, y es generalmente el consumidor que menos posibilidades tiene y está más complicado económicamente".

Uso de tarjetas de crédito y regulación por parte del BCRA

Por otro lado, desde la CAC consideraron que debe existir, entre otras cuestiones, intervención en el tema por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Así lo sugirió Edgardo Phielipp, contador público y tesorero de la CAC.

"Los intereses en juego son importantes. Para los consumidores, para los comerciantes, para los empresarios y para los emisores, que son normalmente las entidades financieras", arrancó diciendo Phielipp.

Para el experto, el problema con el uso de las tarjetas de crédito se debe a que en Argentina se fue desarrollando un proceso inflacionario imparable "que fue generando problemas en la incidencia de los porcentajes de las tarjetas de crédito en su efecto concreto". Uno de los ítems reiterativos en la reunión fue las demoras que se registran en los pagos a los comercios, que, producto de la inflación, beneficia a un sector y perjudica a otro.

"La razón que yo me permito atribuir es que cuando más se demora la acreditación, más rentabilidad hay para uno de los sectores, esto es lo que yo pienso y es simple, no es lo mismo pagar al día 1 que 10 días después, no requiere mucho más análisis", describió el representante de la CAC.

Tarjetas de crédito: aumentó su uso y piden cambios al Congreso

En ese orden, pidió modificar el actual sistema de pago con dinero electrónico, en este caso en particular de las tarjetas de crédito, alegando que además del retraso en los pagos a comercios y empresas hay también otros problemas como el cálculo del pago del arancel e impuestos que cobra el Estado.

De todos modos, la queja que más se repite entre los comerciantes es el de los plazos de acreditación, y en esa línea describió: "hay algunas modalidades que tienen 18 días hábiles para acreditarle al comercio, 18 días con la inflación que hay, que puede llegarse a 25 días corridos siempre que no haya un feriado largo, evidentemente tiene una incidencia muy importante... por eso nuestro pedido siempre fue acortar los plazos de acreditación".

"Esto pasa hasta con la tarjeta de débito, en la que el plazo de acreditación es de 1 día hábil, salvo feriados que puede llegar a 3 o 5 días, pero al usuario se lo debitaron en el momento. No hay razón técnica, pero si hay un efecto financiero, y hoy en día estas diferencias de tiempo son sumamente costosas para el comercio y a su vez, se trasladan a los precios, cosa que evidentemente nos preocupa y que terminan afectando al consumidor", añadió Phielipp.

Por otro lado, el contador aprovechó la exposición para ejemplificar con números algunos datos respecto al uso y consumo de las tarjetas de crédito y los intereses que aplican las entidades emisoras, y en ese sentido, explicó: "Si analizamos el intereses de la cuota fija, al cual recurre el que ya no tiene otra posibilidad, están dando una tasa efectiva anual de 238.81%. Si nos vamos a 24 cuotas estamos a 793.56%".

"No hace falta ningún comentario, por más inflación que haya, realmente debe haber una intervención del Banco Central (BCRA), que está facultado para impedir esta situación", sentenció.

La palabra de los diputados nacionales

Tras la exposición de los invitados, algunos legisladores nacionales tomaron la palabra, como fue el caso de la presidenta de la Comisión de Comercio y de Defensa del Consumidor, del Usuario, Gabriela Lena, que consideró que el sistema de pago a través de tarjetas "es una de las posibilidades de crédito más importantes con la que cuentan los argentinos. Por eso, en este marco inflacionario, es imprescindible generar condiciones que no sean onerosas y que fomenten el consumo". Además, señaló que se deben buscar "condiciones que sean convenientes para los comercios y pymes para que puedan seguir trabajando y generando empleo".

Por otro lado, el titular de la Comisión de Defensa al Consumidor, el diputado Víctor Hugo Romero, instó a "trabajar desde el Estado para disminuir la gran carga tributaria que tienen los actores productivos y de servicios... Por otro lado, promocionar este tipo de instrumentos para, a través de incrementar las operaciones con medios de pago electrónico, poder generar ese resorte de fiscalización para disminuir la informalidad".

"No hay forma en la Argentina, por más programa económico que exista, que tengamos una informalidad como la que tenemos. Esto también es consecuencia, insisto, de un alto costo fiscal, pero por supuesto que eso lo tenemos que debatir y trabajar en la futura Argentina que viene, pero también generar facilidades para acceder a este tipo de instrumentos", sentenció.

Te puede interesar Massa simula que "torea" al FMI, mientras hace los deberes para ajustar jubilaciones y planes sociales

Por último, el diputado Pablo Cervi, que también estuvo presente en la reunión, consideró que el Estado debe trabajar para mejorar "la competitividad y la productividad, para que Argentina pueda salir al mundo y ser más competitivos", finalizó.