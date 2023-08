Dónde voto: consultá el padrón electoral de las PASO 2023

La Cámara Nacional Electoral (CNE) publicó el padrón definitivo para que los ciudadanos puedan ver en qué establecimiento y mesa deberán votar el domingo 13 de agosto en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

De cara a los comicios, la Cámara Nacional Electoral puso a disposición el padrón definitivo para la votación en la que se definirán los candidatos a competir en octubre por la Presidencia, el Parlasur y bancas en la Cámara de Diputados y en algunas provincias también en el Senado.

Elecciones 2023: dónde consulta lugar y mesa de votación

La ciudadanía en condiciones de votar podrá consultar los datos de lugar y mesa de votación previstos para las PASO del 13 de agosto. El padrón definitivo se podrá consultar en el sitio web www.electoral.gob.ar y en www.padron.gob.ar.

Para ello, el elector debe introducir en el sistema su número de documento, género, distrito donde vota e ingresar un código verificador. A partir de esos datos, el ciudadano conocerá el establecimiento y la mesa en que debe sufragar.

El máximo tribunal electoral remarcó que a la hora de votar el ejemplar del documento debe ser igual o posterior al figura en el padrón y aclaró que el "DNI en tu celular" no es válido para votar.

Un total de 35.394.425 ciudadanos integran el padrón electoral para las elecciones nacionales y la Provincia de Buenos Aires concentra el 37,04% del electorado.

El cronograma electoral establece que el 13 de agosto se llevarán a cabo las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), mientras que las generales se harán el 22 de octubre: si en la elección presidencial no llega a haber un ganador de acuerdo a lo que establece el Código Electoral, la segunda vuelta está fijada para el 19 de noviembre.

Cómo hago si no puedo ir a votar

Si bien las PASO y las elecciones generales 2023 son obligatorias para todos los argentinos, existen algunas excepciones donde se puede justificar su ausencia.

Las personas que no puedan ir a votar, deberán abonar una multa que puede ir desde los $50 a los $500, a menos que pueda justificar su ausencia ante la Justicia Nacional Electoral.

Los ciudadanos que no asistan a votar, deberán justificar la inasistencia dentro de los 60 días desde la elección en la secretaria electoral más cercana al domicilio. Los motivos por los cuales está justificado no ir a votar tanto en las PASO como en las elecciones generales son:

Si estás enfermo necesitarás un certificado médico

Si estás a más de 500 km de donde debés votar, tendrás que solicitar un certificado en la comisaria más cercana; si te encontrás en el exterior, debés pedirlo en el consulado argentino.

de donde debés votar, tendrás que solicitar un certificado en la comisaria más cercana; si te encontrás en el exterior, debés pedirlo en el consulado argentino. Si trabajás en un organismo o empresa de servicios públicos y por esta cuestión no podés asistir a votar

Si trabajás como juez o auxiliar y no podés asistir a votar

Aquellas personas que no voten y no justifiquen la razón por la cual no fueron además de pagar la multa, quedarán registradas como infractoras y no podrán realizar trámites durante un año en organismos estatales, tanto a nivel nacional, provincial y municipal.

Además, los mayores de 70 años no tienen la obligación de ir a votar.

Aunque no se haya votado en las PASO 2023, se puede votar en las elecciones generales.