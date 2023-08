Emilio Ocampo, economista y reciente asesor económico de Javier Milei, ha generado un revuelo al explicar su cambio de opinión sobre la dolarización, un giro de 180 grados que lo llevó de criticar esta medida hace algunos años a respaldarla fervientemente junto al candidato libertario. En medio de la controversia, Ocampo ha esgrimido la frase "Es de necios no cambiar de opinión" para justificar su transformación en relación con este tema.

Ocampo, autor del libro "Dolarización: una solución para la Argentina", del cual Milei basó su plan de dolarización en la plataforma electoral, reconoció que en 2019 consideraba que la dolarización podría ser una "trampa" para los ahorristas y que la prioridad era ordenar las cuentas y aumentar la competitividad del país.

En su cuenta de Twitter, Ocampo argumentó su cambio de posición, afirmando que desde 2019 hasta ahora el peso argentino ha perdido un 90% de su valor. Comparando la cita de Paul Samuelson, resaltó que no era un "militante" de la dolarización, sino que la propone por razones pragmáticas, creyendo que es la mejor manera de erradicar la inflación de manera permanente.

Ocampo señaló que su transformación se basa en un estudio profundo del tema y en el deterioro económico de los últimos años. También defendió su posición argumentando que el país necesita un régimen monetario que proteja de malos gobiernos que puedan surgir en el futuro.

En respuesta a los críticos de la dolarización, Ocampo subrayó que la pasión por aferrarse al peso ha perjudicado a los argentinos de menores ingresos y que una moneda sana es esencial para el crecimiento. Aunque reconoció que su postura respecto a la importancia de reformas estructurales no ha cambiado, enfatizó que la dolarización es fundamental para eliminar la inflación y completar dichas reformas con éxito.

"Es de necios no cambiar de opinión": asesor de Milei explicó por qué criticaba la dolarización que ahora impulsa

Concluyendo su explicación, Ocampo remarcó que es sabio cambiar de opinión cuando las circunstancias y la información lo demandan. La propuesta de dolarización de Milei ha generado un debate candente en la escena política argentina, donde solo Ecuador, Panamá y El Salvador han aplicado esta medida monetaria en Latinoamérica.

Su larga explicación en la red social

"Cuando cambian las circunstancias, cambio mi opinión decía Paul Samuelson. Algunos celebran haber encontrado un tuit mío de septiembre de 2019 en el que me oponía a la dolarización porque podía ser una 'trampa' para los ahorristas. Desde entonces el peso perdió 90% de su valor", argumentó Ocampo en Twitter.

"Al igual que muchos otros economistas HOY, en aquel entonces yo no había estudiado la cuestión con la profundidad con que lo hice a partir de 2021 para escribir el libro. Esa investigación y el deterioro de estos últimos años me llevaron a cambiar de opinión", agregó.

"​No 'milito', ni soy fanático de la dolarización. La propongo por razones pragmáticas porque considero que es la mejor manera de eliminar la inflación para siempre", subrayó Ocampo.

"Lo que necesitamos no es un régimen monetario que imponga disciplina a un buen gobierno que pueda surgir de las próximas elecciones, ya que la va a tener. Necesitamos un régimen monetario que nos proteja de un mal gobierno que inevitablemente llegará al poder en algún momento", aseguró.

"Es notable la pasión con la que algunos se aferran al peso, que solo ha servido para esquilmar a los argentinos de menores ingresos. Sin una moneda sana no es posible el crecimiento", argumentó Ocampo, quien cree el país tiene una dolarización de facto pero "solo falta que la gente gane su sueldo en dólares".

En esa línea, el nuevo asesor de Milei reiteró: "No ha cambiado un ápice mi opinión respecto a la necesidad e importancia de avanzar con las reformas estructurales que señalaba Artana en su artículo. Si no eliminamos la inflación será muy difícil completarlas con éxito". "Volviendo a Samuelson, es de necios no cambiar de opinión cuando las circunstancias o la información cambian", concluyó.

Desmitificando el perfil del votante de Milei

El foco del análisis se centró en el municipio de La Matanza, una pieza clave en el panorama político nacional. Con 1.137.163 electores habilitados, el 63.75% participó en la elección, emitiendo 716.485 votos válidos, de los cuales un 10% fueron en blanco. Aquí, Milei cosechó 161.020 votos, equivalente al 23,32% de los votos válidos.

A diferencia de los espacios tradicionales que muestran tendencias marcadas en aspectos sociodemográficos, socioeconómicos y comportamiento electoral previo, el fenómeno Milei parece trascender estas divisiones. Sus votantes desafían categorías previas: abarcan todas las edades, estratos económicos y antecedentes de voto. Este conjunto ecléctico lee tanto Página 12 como La Nación, juega videojuegos y es aficionado al fútbol.

El fenómeno Milei parece trascender todas las barreras demográficas y socioeconómicas

Mito 1: el votante de Milei es cheto

El mito de que los votantes de Milei son "chetos" y de orientación conservadora y económica liberal se desvanece al analizar los indicadores. Los votos de JxC crecen junto al valor de la propiedad, mientras que los de UxP muestran la tendencia inversa. Sin embargo, la singularidad de los votantes de Milei radica en su transversalidad, independientemente del valor de la propiedad. Esta característica trasciende las variables tradicionales.

Mito 2: el votante de Milei es joven

Otra suposición común es que los votantes de Milei pertenecen a una generación más joven. No obstante, los promedios de edad de los votantes refutan esta noción al mostrar claras correlaciones en los votos según la edad para JxC y UxP. En cambio, los resultados de Milei revelan una homogeneidad sorprendente. La edad promedio de los votantes no parece influir significativamente en su elección.

Mito 3: el votante de Milei antes era de Juntos por el Cambio

El último mito sugiere que Milei atrae principalmente a votantes provenientes de JxC. Sin embargo, al cruzar los resultados por mesa con los de elecciones anteriores de JxC en el distrito, se observa una vez más una transversalidad en los votantes de Milei. Estos resultados similares persisten independientemente del desempeño anterior de JxC en la misma mesa.

En conclusión, los resultados electorales en La Matanza refutan varios mitos sobre el perfil del votante de Milei. El fenómeno trasciende la categorización tradicional en términos de edad, status económico y antecedentes de voto. Esta elección marca un punto de inflexión en el panorama político argentino, desafiando las percepciones preexistentes y subrayando la complejidad de las preferencias electorales en la actualidad.