Alerta por el fenómeno Milei: qué podrá hacer y qué no de todo lo que prometió, en caso de llegar al poder

Está en llamas. El denominado "Círculo Rojo", lleva y trae, rumorea, busca respuestas, indicios, unos se consultan con otros procurando información, algún dato que aclare el panorama. Por posición social y cercanía con las ideas de libre mercado, la inesperada elección de Javier Milei en la PASO, provocó una mirada de simpatía y cierto optimismo en las primeras horas, pero el raid del libertario en los medios de comunicación y el tratamiento de ciertos temas frente a los periodistas, fue trocando la actitud hacia el desconcierto.

¿Quién es Milei?, ¿qué representa? Así como Carlos Menem ganó con discurso peronista y se volcó al liberalismo, ¿no será que el hombre de los cabellos desordenados gana de la mano del anarco capitalismo y gobierna a lo peronista? Hay ciertos datos de la realidad que están generando estupor entre los más poderosos del país.

"Si vos mirás como va y viene con su discurso, como cambia radicalmente de un lado a otro, empezás a verlo con preocupación. Hace un par de años, dolarización no. En campaña de las PASO, dolarización sí o sí, ahora dolarización pero más adelante, ojo", grafica un empresario de innegable influencia en los círculos del poder.

La postura que Milei tomó sobre el Conicet es de alto impacto y puede resultar muy atractiva para su núcleo duro de seguidores, pero en otros círculos genera un impacto altamente negativo. Algunos especialistas en administración pública, reunidos en la espaciosa sala de una Universidad privada de alto prestigio, exhibían su preocupación.

"Dice que no va a despedir empleados públicos, pero empieza a hablar de cerrar dependencias como el Conicet y el INCAA. Los cierra porque no funcionan y están llenas de ñoquis. Bueno, entonces la misma lógica es aplicable a todo el Estado, porque nada funciona y todo está repleto de ñoquis", explica el doctorado.

"El mensaje en sí es contradictorio y provoca mucha preocupación. Porque tampoco explica cómo va el sector privado a absorber a esa gente. ¿Piensa multiplicar la desocupación? ¿Si el mercado no demanda trabajadores simplemente van los empleados estatales a la calle? Dice que los planes no se tocan, pero quiere cerrar el Conicet, es totalmente inconsistente", concluye otro profesional de alta capacitación en el exterior.

El fenómeno Milei, ¿populismo o transformación libertaria?

Este cronista se llevó esa inquietud hacia otra fuente, un empresario de ese mismo círculo rojo, con aguda capacidad de observación de los procesos políticos. "Es fácil, yo te la explico. Milei es el nuevo peronismo. Olvidate lo que diga, mira los gestos, y analizá su base electoral. Dos tercios de los votos que consiguió, es de personas en la total pobreza y marginalidad, va a gobernar para ellos y como hacen los kirchneristas, el discurso va a ser para el otro tercio que es el que los escucha. Por eso los planes no se tocan, pero también por eso se cierra el Conicet. ¿Qué carajo le importa a un tipo que vive en una villa, no llega al 10 del mes y no puede mandar a sus hijos a la escuela porque tienen que vender medias para comer, si se cierra el Conicet?", empieza a desarrollar.

El empresario no se detiene: "Así, el gasto público sigue igual que antes, pero a sus votantes un poco más sofisticados, les cierra un antro de política kirchnerista. Redondito. Se está construyendo otro relato, apuntando al movimientismo, de inspiración peronista, pero mucho más violento, sin bases de poder institucional, como legisladores o gobernadores, pero con crédito social, al menos por un tiempo", concluye.

Otra de las fuentes preocupadas, es un alto ejecutivo de los medios de comunicación, dado que Milei, hace no mucho, propuso la desaparición de la pauta pública, de la cual el sistema depende para su subsistencia, además de mostrarse especialmente hostil, con los pocos periodistas que le proponen una requisitorio incómoda. "Y es una cagada. Va poner en juego la supervivencia del sistema de medios, todo indica que se achica mucho el mercado sin pauta. Cierran el 70% de los medios y con ellos, montones de trabajadores de prensa van a la calle. Nadie lo está viendo, pero es claro. El mercado de trabajo aparte no tiene alternativas ¿Dónde trabaja un periodista si no es en un medio? ¿Maneja un taxi?", se pregunta el empresario.

La reflexión no termina allí: "Son tan pocos los medios que subsisten sin la pauta pública, que además, eso implicaría la creación de una situación semi monopólica de las pocas empresas que no necesitan del Estado. Trabajás ahí o no trabajás. La opinión solamente sale de esos medios. Y para colmo, si observás como se maneja con los periodistas que lo cuestionan, esos medios no van a estar liberados de lo mismo que sufrieron con los kirchneristas: un proceso de desprestigio orquestado por las autoridades públicas, que los van a agredir, a negar información. Muchos recién ahora se están dando cuenta de todo esto", explica la fuente, antes de retirarse cavilando entre escenarios catastróficos.

Los que muestran cierto optimismo y a la vez despreocupación por las posturas del candidato más votado en las PASO, son ciertos sectores del peronismo, siempre cercanos a la conspiración y la búsqueda del poder por el poder mismo.

"Nosotros estamos fritos. (Sergio) Massa ya sabe que la cosa es irremontable. Pero Milei abre algunas puertas. Si no hace nada de lo que dijo que iba a hacer, la gente va a saltar de inmediato a exigirle y va a entrar en crisis. Si lo intenta hacer, no va a pasar el Congreso, va a quedar claro que lo del plebiscito es una idiotez impracticable. En definitiva, no tiene escapatoria, el gobierno no dura seis meses. Cuando todo se vaya a la mierda, ¿sabés quien viene a salvarnos a todos? El de siempre, el peronismo. Nos ponemos la capa y llegamos en caballo blanco a salvar a la patria", explica el dirigente pejotista antes de largar la prolongada carcajada.

El fenómeno Milei es al menos prematuro. Por ahora, solamente ganó una primaria y por un par de puntos. Pero el globo que armó su recorrida de medios luego de la elección, generó un clima de incertidumbre que llevó a profundizar sobre sus propuestas e inclinaciones y despertó el alerta de quienes son protagonistas del poder y hasta hace una semana, tenían muchas menos preocupaciones.