Milei: vivir de la casta, con el objetivo de ser la nueva casta

La palabra "casta" para la Real Academia Española, está reservada para una cuestión más bien biológica: se trata de la "ascendencia o descendencia de una persona o un animal". Sin embargo, algunos historiadores describieron determinadas organizaciones sociales como en castas. Es decir, estratos casi impenetrables que no se mezclaban entre sí y donde unos primaban sobre otros. La India por ejemplo, se organizó políticamente en castas.

En occidente, y como adjetivo calificativo de un sistema político alejado de la gente, el término empezó usándose en España hace pocos años. Curiosamente, fue parte de la construcción discursiva de la pseudo izquierda que irrumpió en el sistema político bajo el nombre de Podemos. Ese sector, admirador del kirchnerismo argentino, realizó una campaña de posicionamiento con atractivos spots televisivos que terminaban con la frase: "Maldita casta, bendita gente".

De ese modo señalaban a la política tradicional conformada por el histórico bipartidismo español que encarnan el Partido Popular (PP, centro derecha) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE, centro izquierda).

Si bien Podemos no pudo ganar una elección presidencial, si obtuvo muy buenos resultados y habida cuenta del sistema constitucional ibérico de cariz parlamentario, terminó siendo sustancial para que el PESOE pudiese formar gobierno de la mano del actual presidente, Pedro Sánchez. A cambio, los anti casta, en acuerdo con la casta, obtuvieron algunos ministerios.

Irene Montero, fundadora de Podemos, fue nombrada Ministra de la Mujer y entre otros, protagonizó un affaire cuando se descubrió que pagaba a la niñera de su hijo con fondos del Estado. Es decir, le otorgó un sueldo público por una función que no cumplía, para que cuidara al menor. Un comportamiento típico de la casta que decía rechazar.

Milei, cerca de la casta

Javier Milei y sus acólitos son incluso peor. Del otro lado del arco ideológico, dicen enfrentar a la casta, pero viven de la casta y tienen como evidente objetivo ser la nueva casta dominante. Tomar el poder para valerse de él. Para ello, llevan a cabo una estrategia asimilable a una disonancia ludonarrativa; es decir, postulan determinadas conductas, pero llevan a cabo otras, totalmente contrarias.

Por ejemplo, detrás del discurso anticasta, delegados de Milei negocian con dirigentes peronistas que controlan gremios hace décadas fruto de una concepción totalmente autocrática. De hecho, se ha acercado a Luis Barrionuevo, quien hace 44 años controla Gastronómicos, sin tapujos ni vergüenza. Uno de esos sindicalistas ricos, que viven del dinero de trabajadores pobre. Nada más contrario al pensamiento liberal, nada más antitético del discurso anticasta.

También ha comenzado acercamientos con los jueces federales de Comodoro Py, de la mano, entre otros, de un clásico operador de esas latitudes, Alfredo "Freddy" Lijo, hermano de un magistrado de ese fuero, Ariel Lijo, e histórico "operador" en Tribunales. ¿Qué es un operador judicial? Bueno es alguien muy eficiente en lograr que los jueces hagan cosas que no harían, si solamente se ajustasen a derecho. Para hacer bien su trabajo, no necesitan ningún operador.

Pocas cosas más cercanas a una casta, que el hecho de que haya personas que por medio de "operadores" consigan que la Justicia funcione diferente a como debería, por la influencia de un "operador" sobre un juez. Porque entre quienes obtienen semejantes prebendas no está el verdulero que se defendió a tiros de un robo, sino personas de mucho poder y mucho dinero. La casta.

Milei también está financiado e impulsado por el empresario Eduardo Eurnekian. Poderoso y millonario como pocos, maneja diversas empresas, muchas relacionadas a la actividad aerocomercial como Aeropuertos Argentina 2000, y también medios de comunicación, dentro de la llamada "Corporación América". Influyente, Eurnekian ha crecido exponencialmente en base a negocios con el Estado. Desde su grupo de medios que maneja impulsa y posiciona a Milei, y también financia su actividad política. Es el mismo grupo que también respalda hace años, a Sergio Massa, es decir, su oferta al público, es por demás variada, y cualquiera de las opciones que elija la gente, beneficia al empresario. Si Eurnekian no es casta, la casta donde está.

En estos días, el propio candidato mantuvo reuniones con otro cacique sindical de la casta, Gerardo Martínez, de la UOCRA, y además, según informa Mariano Obarrio en iProfesional, estuvo con Guillermo Michel, el titular de la aduana y tal vez, el hombre más importante hoy en el armado de Sergio Massa. Casta, casta y más casta.

Milei, con discurso y realidad enfrentados

Toda la actividad de Milei está rodeada por diversos sectores de la casta que controla el poder en la Argentina desde hace décadas. Su discurso es cada vez más obviamente contrapuesto con su contexto, sus promotores y sus alianzas. Milei es la casta, otra casta, tan o más peligrosa que la que pretende combatir.

Hace años, resulta evidente que la "sociedad política" se alejó de la sociedad civil, tomó distancia, construyó muros, intrincados sistemas para hacerse del poder y ningunear a los ciudadanos. En 2010 escribí mi primer libro: "La Fiesta de la Oligocracia", donde describía como el sistema político se había transformado en una oligarquía. Y tal situación afecta claramente la representación política: nadie se siente representado por nadie. Es evidente que ese sistema de organización debe estallar, más tarde o más temprano, como ha ocurrido siempre que en la historia, pequeños grupos controlan y se valen de las mayorías.

Desde la rebelión de Spartacus en Roma, pasando por el surgimiento de la revolución bolchevique, hasta la Primavera Árabe, los sistemas de poder al margen del pueblo dispararon cataclismos. Pero no es por el camino de reemplazar a una casta por otra. No es marginando las instituciones. Como sociedad, la reacción no puede conducir a un suicidio colectivo.

Como referente de esa nueva casta, Milei pretende suprimir las instituciones como el Congreso y a cambio ofrece el diálogo con su perro muerto mediante una médium, y figuras narrativas del estilo de "el Estado es el pedófilo en el jardín de infantes, con los nenes encadenados y bañados en vaselina", según le dijo al periodista Luis Novaresio. Pudo utilizar muchos ejemplos contundentes para graficar como el Estado resulta una dificultad para la vida cotidiana, el que seleccionó es una dramática representación de aquellas imágenes que habitan la despeinada cabeza del candidato.

Hay castas y castas, y también hay caminos alternativos para hacernos de una reforma duradera y mucho más cercana a nuestros intereses como sociedad: vos sabrás.

Horacio Minotti es periodista, abogado y escritor