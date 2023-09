"Take over": el plan de Milei para ganarle a Kicillof la provincia de Buenos Aires

Luego de ganar las PASO presidenciales del 13 de agosto el candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei expresó en los múltiples reportajes que ofreció en radio, TV y diarios digitales que su equipo está preparado para ir y hacerle el "take over" a Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires.

"Estamos para ganar en la provincia de Buenos Aires con nuestra candidata a gobernadora Carolina Piparo y vamos a redoblar los esfuerzos para que el tamaño violeta del mapa argentino aumente" explicó el candidato libertario. Para entender de qué se trata, Milei explicó que un "take over" significa tomar el control o el poder en una empresa.

La estrategia para concretar ese "take over" a Kicillof comenzó a desplegarse ayer en una caravana donde Milei acompañó a sus candidatos a la gobernación de la Provincia de Buenos Aires, Carolina Píparo, y a la intendencia de La Matanza, Adrián "El Dipy" Martínez, en una recorrida por Ramos Mejía y Merlo.

"Con Píparo y el Dipy vamos a derrotar a la casta chorra, parasitaria e inútil del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires y en La Matanza", dijo Milei y agregó que "Carolina está en condiciones fácticas de ganar la provincia, y trabajaremos para que eso sea posible".

Estrategia y acusaciones contra el oficialismo y Juntos por el Cambio

Además acusó tanto al oficialismo como a Juntos por el Cambio de atacar por ambos lados. "Nos atacan desde los dos lados de la falsa grieta porque saben que vamos a ganar y terminaremos con sus curros"afirmó Milei.

Por lo que pudo saber iProfesional, hasta el 21 de octubre Milei visitará muchas localidades de la provincia de Buenos Aires porque su compañía, de acuerdo al análisis que hacen en su entorno, mejora la imagen de Píparo.

También como parte de su estrategia de aquí a las próximas elecciones visitará 6 de las provincias en las que ganó y nunca fue. Comenzará el próximo sábado con una caravana de la libertad en San Luis donde ganó con más del 50 % de los votos.

Con respecto a la provincia de Buenos Aires, iProfesional pudo saber que la candidata a gobernadora, Carolina Piparo, pondrá énfasis en la necesidad que los bonaerenses vayan a votar y Milei lo hará a nivel nacional. "Si no votas no te quejes", "Si no votas hacete responsable" serían algunos de los mensajes de la nueva campaña.

Desde el entorno de Milei creen que es posible ganar en primera vuelta

Los colaboradores más cercanos de Milei tienen la sensación que en caso de repetirse la ola de votos del 13 de agosto el líder libertario estaría en condiciones de ganar en primera vuelta. Debería sacar más del 40 % de los votos y una ventaja de 10 puntos al segundo.

Además proyectan que si Milei obtuviese ese porcentaje a nivel nacional Piparo podría ganarle la elección a gobernador a Kicillof y al candidato de Juntos por el Cambio Nestor Grindetti.

En ese trabajo están Carlos Kikuchi y Sebastián Pareja que se sumaron ahora también a la tarea de fiscalización. Ellos fueron los que lograron que LLA estuviera presente en 22 de las 24 provincias lo que dejó de lado todos los cuestionamientos que se hicieron acerca de su gestión hasta las PASO luego del triunfo en 16 provincias de Milei.

Se intensifica la campaña en redes sociales

En el entorno de Milei creen además, que será muy importante continuar aumentando la penetración que el candidato tiene con los jóvenes en las redes sociales en particular tik tok, Instagram y You Tube.

En ese rubro se destaca Iñaki Gutierrez un militante político de 23 años que es el administrador del perfil de Milei en la red social Tik Tok. Al equipo de influencers e Instagramers se suman Lilian Lemoine que es candidata a diputada provincial y Eugenia Rolon. Son dos jóvenes que forman parte del equipo de comunicación y de redes sociales de LLA.

Iñaki Gutiérrez es el encargado de manejar la cuenta de Tik Tok de Milei

El control de los votos en cada una de las intendencias. Por ese motivo se designó a Fernando Cerimedo, un experto en comunicación, estrategia digital y redes sociales y titular de la empresa Numen para coordinar la fiscalización en la provincia de Buenos Aires donde calculan que con una mejor fiscalización podrían conseguir un 5 % más de votos.

En la actualidad se trabaja a través de las distintas redes sociales para convocar más fiscales. Cerimedo es el encargado de esa tarea que supervisa directamente Karina Milei -El Jefe- en quien su hermano deposita su mayor confianza y admiración.

Es probable que se sume a la campaña el abogado Guillermo Francos, quien sería el ministro del Interior en el caso que Milei llegue al gobierno.

Se entregarán boletas casa por casa

Por otra parte, se trabaja para solucionar otro problema que ocurrió en las PASO que fue la falta de boletas que por lo general se llevaban del cuarto oscuro varios votantes de Unión Para la Patria y Juntos por el Cambio entrenados para hacer ese trabajo sucio. "Para solucionar ese problema de la falta de boletas se buscará entregar casa por casa para que el votante ya tenga esa boleta completa de nuestro partido", comentó una fuente cercana a Milei a iProfesional.

También se buscará convencer a una parte de los 10,5 millones de personas incluidas en los padrones que no fueron a votar que vayan a votar el 22 de octubre.

En ese sentido calculan conseguir otro 5% más de votos que sumados al otro 5% por la mejora en la fiscalización servirán para llegar a superar el 40 por ciento frente al 30% que Milei consiguió en las PASO ya que consideran que retendrá casi el total de los votos que obtuvo en esas elecciones.

En el entorno del candidato sostienen que si se logran esos dos objetivos mejorar la fiscalización y que más gente vaya a votar Milei ganaría en primera vuelta. Por ese impulso adicional Carolina Piparo a su vez le podría ganar la gobernación a Axel Kicillof.

Qué dicen los encuestadores

En ese punto algunos encuestadores consultados por iProfesional proyectan que si Sergio Massa hace una mala elección y no logra sacar más del 30 % de los votos esto arrastrará hacia abajo los votos de Kicillof que logró un 36,4 % en las PASO frente a un 24 % de Píparo y un 17% de Grindetti si se toman los votos por candidato.

Hay que destacar que en la provincia de Buenos Aires el ausentismo llegó al 30% por lo tanto 3.774.177 personas no fueron a votar y el voto en blanco llegó al 6,5% por lo tanto unos 582.800 votantes eligieron esa opción.

Carolona Píparo es la apuesta de Milei en la Provincia

Milei en la provincia de Buenos Aires para presidente sacó el 24,5 % lo que significa unos 2.161.679 votos y su candidata Carolina Piparo obtuvo un 23,7 % de los votos con un total de 1.886.135 votos que la dejaron en un tercer puesto como partido detrás de Kicillof con el 36,4% de los votos y un 33% de Juntos Por el Cambio.

Desde el entorno de Milei creen que el candidato de LLA sumaría además votos que en las PASO fueron para Patricia Bulrrich y que algunos de los votos de Horacio Rodriguez Larreta no se van a ir con ella. Creen que pese al descalabro económico el ministro y candidato presidencial Sergio Massa está mejor posicionado que ella.

Ayer detrás del Mileimovil se movilizó una caravana de autos y de gente donde estuvieron,los candidatos a intendentes de Esteban Echeverría, Carlos Giuliani; Ezeiza, Pablo Daniel Lópe; y Cañuelas, Evelyn Cantoni. Todos ellos se mostraron juntos en Ramos Mejía, en la esquina de Av de Mayo y Pringles, donde llegaron en el Mileimovil. Allí fueron recibidos por los referentes locales y los vecinos que se agolparon para saludar y sacarse fotos con los candidatos de La Libertad Avanza.

Desde LLA denuncian a Kicillof por hacer campaña para su reelección con fondos de su provincia

Una de las grandes quejas de LLA contra de Axel Kicillof es que el gobernador utiliza toda la maquinaria política y económica del estado provincial para su reelección algo que está prohibido.

Ayer Kicillof y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, presentaron en Lomas de Zamora una línea de crédito de hasta $5 millones dirigida a trabajadores bonaerenses de la educación. En el marco de la conmemoración por los días de las y los maestros, profesores y personal no docente, podrán aplicar al beneficio más de 400 mil personas.

Se trata de préstamos a sola firma con una tasa especial fija de 60% anual, con un plazo de hasta 36 meses para el pago de las cuotas, que no podrán afectar más del 35% del ingreso del titular del crédito. Se podrá solicitar a partir del 11 de septiembre a través de homebanking o en todas las sucursales del banco. Le llaman competencia desleal pero creen que el take over anunciado por Milei tiene bastantes probabilidades de ocurrir el próximo 22 de octubre.