El "boom electoral" de Sergio Massa y el discurso componedor de Javier Milei: qué puede pasar de acá al balotaje

El resultado de las elecciones de ayer que dejó al ministro de Economía Sergio Massa de Unión Por la Patria con el casi el 36,6 % y a Javier Milei de La Libertad Avanza con el 30 % dentro del ballotage presidencial del 19 de noviembre, el futuro del valor del dólar y de la inflación fueron los temas más comentados políticos, hombres de negocios y sindicalistas en la mayoría de asados, cenas que se realizaron desde el viernes hasta altas horas de la madrugada de hoy.

En un asado en un quincho en una torre de Puerto Madero, lleno de militantes peronistas, se comentaba acerca de las posibilidades que tienen Sergio Massa y Javier Milei de ganar en la segunda vuelta presidencial del 19 de noviembre.

"En este escenario, con el boom electoral de Sergio si este convoca a un gobierno de unidad nacional y con una ventaja de casi 7 puntos sobre Milei tiene más chances, pero por otra parte Milei tiene chances de ser presidente si acuerda con Juntos por el Cambio un gobierno en común y la política es el arte de lo posible, y el que tenga mejor arte gana" manifestó un empresario vinculado a la industria textil luego de escuchar los discursos de ambos.

Massa en su discurso no habló ni del kirchnerismo ni de Cristina Kirchner

Otro de los comensales, un sindicalista ligado a la industria automotriz, explicó que "Massa planteó la unión con las personas y no con los partidos políticos ya que invitó a Juan Schiaretti y a Miriam Bregman y no nombró ni a Cristina Kirchner ni al kirchnerismo, mencionó que hoy se murió la grieta y además invitó al Papa Francisco a visitar nuestro país, no habló de la economía, mostró a toda su familia y a la de su compañero Agustín Rossi y está claro que el miedo le ganó a la bronca y en eso fue muy hábil Massa al diferenciarse de Milei".

Uno de los asistentes, ya pasada la medianoche fue muy duro con respecto a los errores forzados en las últimas semanas de la campaña de Javier Milei y de su discurso de anoche. "Estuvo mucho más calmado y volvió a embestir contra el kirchnerismo al que Massa no menciono y lo que más me llamó la atención fue que nombró la palabra juntos unas 8 veces en ese discurso"

Entre esos errores forzados el empresario mencionó la irresponsabilidad de la candidata Lilia Lemoine con sus últimas declaraciones sobre que el hombre pueda renunciar por ley a la paternidad, el acercamiento con el sindicalista Luis Barrionuevo, y las declaraciones del propio Milei acerca del futuro del peso y la dolarización.

"Se terminó la elección presidencial, y vamos a un ballotage, quedan 28 días para la segunda vuelta, y luego otros 21 días para que asuma el próximo presidente y hay que ver si Massa sigue como ministro de Economía hasta el 19 de noviembre" dijo el empresario.

El rumor que corrió allí es que Massa a partir de hoy podría nombrar un reemplazante en él ministerio para dedicarse a full a la campaña. Entre los candidatos que se mencionan está el titular de la Aduana Guillermo Michel y el viceministro Gabriel Rubinstein.

En otra cena en un moderno country de la zona de Escobar se hablaba del categórico triunfo del intendente de ese partido Ariel Sujarchuk donde el candidato de Unión Por La Patria sacó más del 50 % de los votos.

Massa corre con ventaja: qué sucede con el dólar

"Por ahora, Sergio Massa corre con ventaja. La oposición que fue totalmente dividida, y sin tender puentes para unirse, hoy se encuentra frente a una gran encrucijada, como unirse cuanto todos trabajaron para despedazarse. Javier Milei propuso barajar y dar de nuevo, animo" comentó el empresario ligado a la actividad náutica.

En esa cena muy regada de vino tinto se comentó acerca de los rumores de una casa que habría construido un político muy importante de la zona en un nuevo barrio cerrado de la zona que estaría valuada en unos 3,5 millones de dólares.

En tanto en el cumpleaños de la mujer de un empresario del juego en un country de la costa hubo muchas preguntas a un economista especializado en el mundo de las criptomonedas con un dólar cripto que luego del triunfo de Massa cotizaba a unos 950 pesos muy por debajo de los 1.100 pesos en que había arrancado el domingo.

¿A cuánto va abrir el dólar blue hoy?, ¿va a devaluar el peso Sergio Massa como lo hizo después de las PASO? ¿van a seguir las inspecciones y controles de la AFIP, la CNV y la UIF para frenar las compras de dólares? se preguntó otro de los comensales mientras abría una botella de champagne para festejar el triunfo de Massa.

En ese aspecto un sindicalista del rubro del vidrio explicó: "el viernes en una cueva de Villa Devoto pude comprar a unos 10.000 dólares a 950 pesos y me dijeron que ese dólar que ahora llaman el "dólar barrio" estaba más barato que en CABA que se vendía a más de 1.100 pesos porque allí estaba totalmente controlado por las inspecciones y allanamientos de la AFIP y no sabemos qué va a pasar hoy".

Nadie esperaba el rotundo éxito de Axel Kicillof en la Provincia de Buenos Aires

En tanto en la mansión de un histórico hombre del PJ cercana a La Plata se hablaba del empate técnico entre el candidato de Juntos Por el Cambio Julio Garro y su tocayo Julio Alak de Unión Por la Patria.

Se comentó allí también del rotundo triunfo de Axel Kicillof con más del 44 por ciento de los votos y de los triunfos de los camporistas Federico Otermin en Lomas de Zamora los pagos de Martín Insaurralde, Julián Álvarez en Lanús, Damián Selci en Hurlinghan y de la reelección de Mayra Mendoza en Quilmes.

Un experto financiero explicó allí que Sergio Massa luego de su triunfo no va a devaluar el peso frente al dólar en el mercado oficial como lo hizo después de las PASO y que podría comenzar a plantear una especie de desdoblamiento cambiario y exportación de los bienes y servicios se podría liquidar el 70% en el mercado único y libre de cambios (MULC) y 30% con dólar CCL.

"Hoy no habrá devaluación del dólar mayorista que seguirá en $ 350. El índice Milei era correcto, el dólar futuro octubre no se movió con lo cual nos marcó el resultado de esta elección. El dólar futuro octubre cerro el viernes a $374,50" dijo.

El analista recomendó mirar el dólar futuro noviembre. "Hoy está en $ 427,0, si este dólar baja, el mercado te estará diciendo que Sergio Massa tiene posibilidades de ser el próximo presidente, si sube la suerte estaría del lado de Javier Milei y acordarte que siempre, el mercado habla y los dólares financieros alternativos deberían bajar, y se volverá a ver cierta fluidez de volumen en el mercado del dólar marginal" comentó el experto.

Había consenso entre los presentes que con este resultado probablemente muchos precios que aumentaron la semana pasada podrían bajar, y los que se quedaban con mercadería para especular, seguramente las pondrán en oferta.

Uno de los asistentes ya casi en la madrugada del lunes le dedicó un tiempo a Juntos por el Cambio sobre lo que él llamó la peor elección de la historia desde que se construyó en 2015 para ganarle al kirchnerismo.

El empresario muy ligado a la actual dirigencia del Club Boca Juniors comentó que en los próximos días el ex presidente Mauricio Macri confirmaría su candidatura como vicepresidente de ese club como compañero de fórmula de Andrés Ibarra en los comicios que se desarrollarán a principios de diciembre próximo pero sostuvo también que si el club llega a ganar la Copa Conmebol Libertadores el próximo 4 de noviembre, será muy difícil ganarle las elecciones a la agrupación "Soy Bostero" del máximo ídolo y actual vicepresidente primero del club Juan Román Riquelme.