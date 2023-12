Leyes, decretos, DNU y consultas no vinculantes: ¿qué puede hacer Milei para concretar su plan de gobierno?

Sus iniciativas requerirán de leyes que no parecen fáciles de alcanzar aun considerando el aporte de los votos que le pueda aportar su alianza con Macri

El desafío es enorme. No hay argentino que desconozca la magnitud y el listado de los problemas a resolver. Tampoco se requiere de un análisis muy estilizado para comprender que el presidente electo Javier Milei debe armar un rompecabezas de miles de piezas sin una imagen que lo oriente en el proceso de construcción. No hay manual ni guía para una situación como la presente. A lo largo de este año hemos construido como sociedad un extraño artefacto político.

En las sucesivas elecciones de mandatarios provinciales y municipales (con sus respectivos concejales y legisladores) votamos por la oferta de las coaliciones tradicionales en tanto que para la presidencia se consagró a un casi outsider de un espacio recién formado. Como resultado nos encontramos con miles de municipios, veintitrés provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires y el 86% de las bancas del Congreso Nacional en manos de "la casta" y con un Poder Ejecutivo Nacional "liberal-libertario".

El presidente electo no parece reparar demasiado en estas cuentas pues ha declarado inmediatamente después de su arrolladora victoria que el momento requiere rechazar la tibieza y el gradualismo. Para estar a la altura de esa voluntad manifestó la decisión de impulsar la privatización de Canal 7, TELAM, Radio Nacional, YPF y de toda otra empresa del sector público que, a su entender, pueda estar mejor administrada por emprendedores nacionales o extranjeros.

También mantuvo flameando su bandera dolarizadora y la intención de eliminar en el mediano plazo el Banco Central. Queda claro, por si hacía falta, la dirección que le quiere imprimir a su próxima administración. Sobre eso no hay dudas.

Leyes, decretos, DNU y consultas no vinculantes: los caminos de Milei

La pregunta que recorre como un fantasma el sistema político en particular y la sociedad en general es: ¿cómo? La legitimidad de origen la tiene por la expresión contundentes del 56% de los votantes que lo ubica como el candidato más votado de los cuarenta años de la restauración democrática. (Hay que ir hasta setiembre de 1973 para encontrar un registro superior -62%- con la consagración de Juan D. Perón para su tercer mandato).

Pero sus iniciativas requerirán en casi todos los casos de leyes que no parecen fáciles de alcanzar aun considerando el aporte de los votos que le pueda aportar su alianza con Mauricio Macri. Contabilizando ese agregado todavía se encuentra lejos de los mágicos números del quorum en Diputados (129) y Senadores (37). ¿Confiará más en la cintura negociadora de su gabinete o en su voluntad plebiscitada el último domingo? ¿O intentará combinar ambas de acuerdo a la oportunidad, el mérito y la conveniencia? ¿Buscará acaso cabalgar en el acompañamiento de la sociedad civil desempolvando la posibilidad que habilita la Carta Magna reformada de 1994 de impulsar consultas populares no vinculantes? No parece una hipótesis caprichosa.

De acuerdo a la ley 25.432 -que reglamenta el ejercicio de este instrumento- todo asunto de interés general para la Nación (con excepción de aquellos proyectos de ley cuyo procedimiento de sanción se encuentre especialmente reglado por la Constitución Nacional) puede ser promovido y en caso de ser aprobado deberá ser tratado por el Congreso. Por ahora todos son solo especulaciones sobre posibles escenarios, pero en pocas semanas serán acuciantes temas de gestión.

El viejo precepto de "los primeros cien días de gracia" parecen extinguidos en casi todo el mundo occidental donde las democracias sufren el desencanto de las mayorías ansiosas.

En nuestro país la impaciencia colectiva tiene justificaciones mayores. Por supuesto que hasta los más ansiosos comprenden que la inflación no bajará sustancialmente de la noche a la mañana ni sus ingresos se recuperarán mágicamente. Pero si querrán ver avances que alimenten las esperanzas que se abrieron junto con las urnas.

La legitimidad de ejercicio tiene que ver precisamente con los resultados, los progresos y los goles realizados. Javier Milei parece tenerlo muy claro pues invoca permanentemente al más resultadista de los argentinos -Carlos Salvador Bilardo- como su ídolo y referencia. Como el famoso y admirado DT el presidente electo deberá elegir los más hábiles jugadores para enfrentar el campeonato que recién comienza.