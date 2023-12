¿Realmente quisieron matar a Alberto Fernández?: revelan qué eran las miras telescópicas que apuntaban a su helicóptero"

El presidente Alberto Fernández había comentado hace unos días que, mientras viajaba en helicóptero desde la Casa Rosada hasta Olivos, le había aparecido una "mira telescópica" dentro de la nave y dijo que era porque alguien quería que él recibiera un mensaje, dando a entender que podría haber sido una amenaza.

Pero el cineasta y reconocido piloto de avión, Enrique Piñeyro, desestimó la gravedad de las amenazas del mandatario al señalar que se trató de una travesía de un habitante que utilizó algún tipo de laser astronómico que se vende en cualquier tienda de juguetes electrónicos.

"De todas las tonterías aeronáuticas que escuché, esta se lleva las palmas. Lamento decirle al Presidente que no, nadie atentó contra su vida", comenzó diciendo Piñeyro a través de un mensaje en su cuenta de la red social X (antes Twitter).

El mensaje por la red social de Enrique Piñeyro

En tanto, añadió: "Son punteros láser astronómicos que se compran en cualquier lado a u$s8. Si a él le pasó 2 o 3 veces a nosotros (los pilotos de aviones) nos pasó 20 o 30 veces".

El láser al que se refirió el cineasta se vende por Mercado Libre por aproximadamente 10.000 pesos y son capaces de apuntar hasta 7.000 metros de distancia y, como los helicópteros comúnmente no exceden los 3.000 metros de altura, por lo tanto, podría haber sido alcanzado fácilmente por cualquiera de estos láseres comerciales.

El cineasta y piloto de avión, Enrique Piñeyro, desestimó la gravedad de las amenazas del mandatario

Qué había dicho Alberto Fernández

Alberto Fernández señaló durante una entrevista: "Mientras yo fui Presidente dos o tres veces, mientras viajaba en helicóptero de Casa Rosada a Olivos, me apareció una mira telescópica dentro del helicóptero".

Asimismo, había indicado: "Se trató de un rayo láser, una mirilla, alguien que está con algún arma enfocándome con el láser al helicóptero. No creo que haya pretendido tirar el helicóptero. No sé".

"Lo que sí quería era que yo recibiera el mensaje de que había una mira telescópica apuntando al helicóptero. No me pasó una vez, me pasó dos, tres o cuatro veces, y con mi custodia lo vimos, y nos callamos porque dijimos: ‘No hagamos un problema con esto", relató Fernández dando a entender que se habría tratado de una amenaza.

Otro experto había desmentido al Presidente

En la misma línea que Piñeyro, el experto en seguridad e integrante de Asociación Mundial para la Prevención de Conflictos Armados (CPPAC), Andrei Serbin Pont, había señalado en diálogo con La Nación: "Una mira telescópica es solamente un visor con aumento".

"Lo que dijo Alberto Fernández es similar a que alguien te diga que percibió que lo estaban viendo con binoculares. ¿Cómo lo hacés? Es un sistema pasivo. No emite nada que a vos te permita desde el helicóptero saber que te están apuntando", dijo y añadió: "Para mí, claramente, no es una mira telescópica con lo que lo estaban apuntando. Hay una absoluta falta de entendimiento con lo que estaba pasando. Capaz podía referirse a que lo estaban apuntando con un láser".

"¿Es eso indicativo de que estaba en presencia de un francotirador? Para nada. Primero que todo porque los francotiradores no usan un láser. Justamente, al ser un medio activo que refleja una luz sobre el objetivo, hace que quien cumple la función de objetivo se de cuenta. Sería como apuntarle con una linterna a alguien", expresó.