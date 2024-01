A un mes de estar en el poder, Milei avanza con su plan de reestructuración: lo que viene

En su primer mes al frente del Ejecutivo nacional, Javier Milei lanzó una batería de medidas para "sentar las bases" de su ambicioso plan de reestructuración del Estado y desregulación de la economía, pero la falta de músculo político comenzó a pasarle factura y las iniciativas se encuentran "empantanadas" en el Congreso de la Nación.

"La obsesión del Presidente es mejorarle la vida a los argentinos, no sé por qué buscan cosas raras donde no las hay. Se va a hacer todo lo que sea necesario para lograrlo, es lo que Javier prometió en campaña", resumieron a iProfesional desde La Libertad Avanza.

Al transitar una semana clave para el Gobierno, ya que el foco de la atención estará puesto en el comienzo del tratamiento de la Ley ómnibus en la Cámara de Diputados, en la Casa Rosada repiten que la aprobación del material enviado al Parlamento es "fundamental para avanzar en la gestión" y advierten que "el espíritu de las transformaciones no se negocia".

Milei y la dura tarea de sumar voluntades

Desde el Ejecutivo nacional aseguran que "no hay un plan B" para llevar adelante las reformas, ya que "no está ni siquiera en consideración la posibilidad de que el Congreso le dé la espalda a lo que votaron los argentinos". "Conseguir los consensos necesarios en el Congreso va a ser el trabajo de los próximos días, el foco está puesto ahí porque tenemos confianza de que salga la ley", explicó a este portal una fuente con despacho en Balcarce 50.

La búsqueda de apoyos es una tarea que se lleva adelante a través de distintos actores del Gobierno. Desde la Casa Rosada, el ministro del Interior, Guillermo Francos, es quien se ocupa del diálogo con las provincias, mientras que Martín Menem hace lo propio desde la Cámara de Diputados y Victoria Villarruel en el Senado.

Lo cierto es que el mega paquete abarca temas controversiales y ningún sector de la oposición, ni siquiera el PRO, que tiene en las filas del Gobierno a la ex titular del espacio Patricia Bullrich, se inclina por dar su apoyo total. El principal escollo radica en que la normativa plantea delegar facultades legislativas al Poder Ejecutivo en aquellas materias en las que se declaró la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2025, es decir, la posibilidad de cambiar leyes.

El mega DNU que presentó Javier Milei generó diversas opiniones.

El objetivo de poner "el status quo patas para arriba"

En las primeras semanas de su gestión, Milei lanzó un mega DNU que desregula la economía y modifica o deroga alrededor de 300 leyes, el cual firmó el pasado 20 de diciembre y entró en vigencia 9 días después, además de impulsar un protocolo antipiquetes y envió el proyecto de ley que tituló "Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos". Si bien los libertarios saben que están en minoría en ambas Cámaras, minimizan el desafío.

"¿Cuándo el Congreso rechazó un DNU? Nunca. Entonces, no habría motivo para que se lo hagan a Javier, que ganó con el 56% de votos de los argentinos y está haciendo lo que dijo que iba a hacer. Él no vendió un futuro color de rosa, sino que dijo ‘vamos a estar ajustados en un primer momento, pero para salir de la crisis’", argumentaron desde la Casa de Gobierno.

Al hacer una evaluación del primer mes de rodaje del nuevo Gobierno, aseguraron que "La Libertad Avanza vino a romper con el viejo modelo de la política que derivó en la crisis actual" y retrucaron: "Vinimos a poner el status quo patas para arriba".

En esa línea, sostuvieron que "no es fácil el inicio de un Gobierno, pero está claro que se persiguen las promesas de campaña como ordenar la economía y generar competencia en el mercado". Además, consideraron que "buscar grandes cambios genera problemas en la implementación porque nadie quiere perder sus privilegios".

La defensa del DNU y la Ley ómnibus como piedra fundacional

Con el propósito de "refundar la Argentina", desde las usinas libertarias celebran que Milei haya desembarcado en la política para imprimirle su impronta de "outsider" y aseguran que su llegada a la Casa Rosada está directamente vinculada al fracaso de los partidos políticos a la hora de dar respuestas a los recurrentes problemas de los ciudadanos.

"No hay plata. La conclusión es que no hay alternativa al ajuste, no hay alternativa al shock", fueron las primeras palabras de Javier Milei frente a sus seguidores, desde las escalinatas del Congreso de la Nación, a los pocos minutos de haber asumido el control del Ejecutivo nacional.

El Presidente tiene el apoyo de su gente y busca el de opositores.

Bajo la premisa de que el Estado deje de intervenir en la economía y sea el mercado el encargado de fijar las nuevas reglas, en La Libertad Avanza están convencidos de que el DNU y la ley ómnibus "son cambios que van a llevar a más libertad para los argentinos".

"Tanto el espíritu del DNU como el del proyecto de ley no está en cuestionamiento sino que hay temas puntuales en discusión. No hay tanto debate respecto del contenido en sí, excepto alguna cuestión puntual, aunque tal vez algún ajuste que haya que hacer", subrayaron fuentes al tanto de las negociaciones que se llevan adelante en el Congreso.

La urgencia del Gobierno por poner en marcha las reformas

Respecto de la "urgencia" de que se aprueben las normativas, explicaron: "Hay temas, como la Ley de Alquileres, que no tuvieron éxito y no hay por qué seguir chocándonos con la misma pared. Ese es el espíritu y es a lo que se apunta. No podemos estar un año o dos años debatiendo letra chica".

"La aprobación tiene que ser ya, los cambios en Argentina se necesitan ahora. Realmente es muy grave la crisis en la que estamos. No hay plata porque se gastó de más, entonces hay que empezar a ordenar todo de una vez y tiene que ser lo más rápido posible. No se puede seguir dilatando y debatiendo eternamente porque el cambio se necesita inmediatamente porque sino vamos a estar mal", sostuvieron.

Lo cierto es que el Gobierno no planea moverse del libreto que elaboró y tira la pelota en el campo legislativo. "La imagen positiva de Javier sigue en aumento porque es una persona que dijo lo que iba a hacer, nunca mintió y es lo que eligieron más de la mitad de los argentinos. Es salir de esta crisis de una vez por todas y no seguir recayendo en lo mismo", sentenciaron.