Adorni: el Gobierno no enviará los fondos educativos a las provincias y los gremios

El vocero presidencial, Manuel Adorni, descartó la posibilidad de enviar los fondos para los sueldos y programas educativos que adeuda la Nación a las provincias. En la habitual conferencia de prensa, confirmó que el Gobierno no evalúa girar el Fondo Nacional de Incentivo Docente por lo que peligra el inicio de las clases.

"En principio la Nación no lo va a transferir porque es un fondo que no tiene existencia hoy, no existe", remarcó al respecto a pesar de los reclamos de los gobernadores y distintos gremios docentes.

El funcionario aseguró que los salarios "dependen de los gobernadores", por lo que precisó que "cada jurisdicción es libre de pactar el salario que desee". "Los docentes de la Argentina dependen de las provincias y la Ciudad, están en libertad de pactar el salario que pretenden o que consideran justo para iniciar las clases", indicó.

Por su parte, también sostuvo: "El Gobierno promueve siempre que los días de clases se cumplan y que todos los argentinos puedan hacerlo, independientemente de la paritaria o la discusión salarial, que es relevante, pero se debe dar con las provincias".

Las declaraciones se dieron horas después de la conferencia de prensa que brindó la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), en la que advirtieron que el Gobierno no citó todavía a la paritaria nacional docente y reclamó por "el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo y que envíe los recursos económicos a las provincias para el FONID, el Fondo Compensador de Desigualdades Salariales y los comedores escolares".

Adorni habló además de la pérdida adquisitiva de los salarios, en líneas generales, y reveló que el Gobierno combate la inflación para recuperar el valor de los sueldos. "Después, siempre invitamos, propusimos y defendimos las paritarias libres. El problema de la Argentina es más profundo que un mero aumento de sueldos", concluyó.

La CTERA se reunió para analizar la situación. Exigen el llamado a la paritaria nacional y que el giro de fondos a provincias

Sin aumento ni incentivo docente, los maestros cobrarán menos que el año pasado

La secretaria General de CTERA, Sonia Alesso, detalló que el inicio de las clases en las diferentes provincias "depende de que el Gobierno nacional envíe los fondos" del incentivo docente y avisó que, de lo contrario, se presentará "un contexto imposible para arrancar" el ciclo lectivo.

Subrayó que "si no convocan a paritarias ni mandan fondos, cobraremos menos que el año pasado", añadiendo que en este contexto "es imposible que arranque las clases", previstas para los últimos días de febrero y primeros de marzo, según cada distrito.

A propósito de la situación salarial de los trabajadores y trabajadoras, Alesso explicó que "este mes las provincias pudieron cubrir el faltante del porcentaje que le corresponde acción con el fondo de incentivo, pero el próximo mes será casi imposible, por lo que el docente cobrará menos".