Luego de derogar el decreto en el que los salarios de las autoridades del Estado aumentaban en un 48%, se conoció cuál es el sueldo de Javier Milei, la Vicepresidenta, los ministros, secretarios y subsecretarios.

El Presidente aclaró lo ocurrido y aseguró que ninguno de sus funcionarios recibirá un salario mayor al declarado.

¿Cuál es el sueldo de los ministros de Javier Milei?

Los ministros del Estado reciben un sueldo total de 3.584.006,00 de pesos. En caso de haberse concretado el aumento del 48%, el salario hubiese llegado a los $5.311.436,77.

Los ministros de Javier Milei cobran $3.584.006,00

En cuanto a los secretarios y subsecretarios ganan 3.282.709,47 y 2.981.513,49 de pesos respectivamente por ejercer su profesión. Si se hubiera aprobado el incremento salarial, los secretarios hubiesen obtenido $4.864.945,06, mientras que los subsecretarios $4.418.575,42.

Javier Milei, el Presidente de la Nación, tiene un salario de 4.068.378,23 pesos. De haberse aceptado el aumento, su remuneración hubiera superado los 6 millones de pesos, concretamente, $6.025.801,32.

Por otro lado, el sueldo de la Vicepresidenta de Argentina, Victoria Villarruel, es de 3.767.339,40 de pesos, el cual podría haber alcanzado los 5.579.429,66 pesos con el aumento adicional del 48%.

Aumento de sueldo en el Estado

Javier Milei debió aclarar lo ocurrido con su salario y el de los rangos de mayor jerarquía en el Estado luego de que lo acusen de querer beneficiarse de la política y aumentar sus salarios en un 48%.

La diputada Victoria Tolosa Paz, representante de Unión por la Patria, utilizó su cuenta en la plataforma en X (anteriormente conocido como Twitter) para denunciar públicamente a Milei, acusándolo de engañar a los ciudadanos argentinos mediante la firma de un decreto que incrementaba los salarios de los cargos de alto rango en el Poder Ejecutivo.

Javier Milei contestó lo expuesto culpando a la expresidenta Cristina Fernandez de Kirchner.

El presidente explicó que el aumento se debió a un error, derivado de un decreto implementado por la expresidenta en 2010, que estipulaba que los cargos políticos debían recibir remuneraciones superiores a las de los trabajadores de la Administración Pública.

Javier Milei culpó a la expresidenta por los aumentos automáticos a los políticos.

Por consiguiente, el aumento salarial se aplicó automáticamente, sin el conocimiento previo del Presidente. A pesar de llevar su firma, desconocía esta normativa previa.

Asimismo, aprovecho la ocasión para denunciar al gobierno anterior, uno de sus mensajes en la red social comienza "Cada día que pasa nos encontramos una nueva norma que favorecía a los políticos y perjudicaba a los argentinos." En aquel mensaje aclaró que el decreto se derogaría y no se implementarían los incrementos anunciados.

La Oficina del Presidente posteriormente anunció la anulación de los aumentos para el personal jerárquico de la Administración Pública Nacional, incluyendo presidente, vicepresidente, ministros y secretarios, por decisión de Javier Milei.

Además, Milei formalizó el nuevo Decreto 235/204, el cual revoca el aumento de sueldos para las autoridades superiores del Poder Ejecutivo. De forma adicional, los incrementos salariales para los empleados públicos ya no estarán automáticamente vinculados a los otorgados a los funcionarios de mayor rango.

Indignado con la situación, Javier Milei sostuvo que este tipo de acciones no corresponden a su gobierno y que en estos momentos de crisis los únicos que deben ser perjudicados son los políticos, no la gente.

Omar Yasín fue destituido de su puesto como Secretario de Trabajo

El Secretario de Trabajo, Omar Yasín fue destituido de su puesto debido a que fue el responsable de que salga esta norma que no era lo que habían acordado en su momento.

El Presidente declaró "En el mes de enero dimos la orden de que no se iban a aumentar los sueldos a lo que vendría a ser el personal jerárquico. A los cargos políticos no se les dio el aumento, lo que sucede es que se llega a un acuerdo de paritarias, hay una nueva suba de salarios y se dispara un decreto que había enviado Cristina Kirchner que señalaba que estos puestos jerárquicos no podían ganar menos que las personas que están por debajo en la estructura y ahí se disparó el aumento".