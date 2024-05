Cristina Kirchner compartió una crítica contra Milei que lo compara con Zaffaroni por su política fiscal

La ex vicepresidenta se descargó en las redes tras la media sanción a la Ley Bases. Chicanas a Milei y elogios a una diputada de Unión por la Patria

Después de la maratónica sesión en la Cámara de Diputados, que terminó finalmente con la media sanción a la Ley Bases, la ex vicepresidenta Cristina Kirchner criticó la reforma laboral que está incluida en el proyecto. "Beneficia a quienes evaden", lanzó.

"Hoy, en el día de los trabajadores, quiero compartir el discurso de la Diputada Vanesa Siley, en la sesión de ayer, cuando se trató el capítulo de reforma laboral y trabajo no registrado de la autodenominada "Ley de Bases" y Reforma Fiscal", comenzaba su posteo.

Y agrega: "Son nueve minutos imperdibles donde la diputada Siley, militante política y dirigente sindical, analiza los resultados (o sea… evidencia empírica) de las teorías políticas aplicadas durante 40 años de democracia y que, fracasadas una y otra vez, se vuelven a aplicar beneficiando solo a quienes evaden y se apropian de la rentabilidad laboral".

Fuerte crítica de Cristina Kirchner a Milei tras la media sanción de la Ley de Bases en Diputados

La bronca de Cristina Kirchner por la reforma laboral: "Beneficia a quienes evaden"

La ex vicepresidenta dijo: "Su caracterización sobre que el verdadero problema es la economía no declarada, un acierto y su sentido del humor, al decir que Milei es el Zaffaroni del Derecho Penal Tributario, una ocurrente metáfora que seguramente no ofenderá al destacado académico penalista, quien también tiene un gran sentido del humor".

Así, la ex mandataria volvió a cuestionar a la Ley Bases, ya que el pasado 28 de abril criticó una disposición que permite modificar contratos de obra pública y otra que prohíbe revisar los de generación de energía.

"O sea… faculta al presidente a dejar sin efecto 2308 obras públicas paralizadas en todo el país, de las cuales 119 son universidades nacionales, pero le prohíbe revisar los contratos dolarizados de generación de energía renovable, térmica e hídrica, causa principal del aumento astronómico en las tarifas eléctricas", remarcí.