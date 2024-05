Ley de Bases: el kirchnerismo denunció diferencias entre la aprobada en Diputados y lo enviado al Senado

El bloque de diputados de Unión por la Patria denunció que el texto de la ley de Bases y Puntos de Partidas para la Libertad de los Argentinos que se comunicó al Senado "tiene diferencias con lo que votaron las y los diputados en el recinto".

"Eso no puede pasar. Y es motivo de nulidad", expresó el bloque que encabeza Germán Martínez, que pidió formalmente "que se deje sin efecto la comunicación realizada al Senado".

A través de una nota enviada al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se sostiene que existen "graves irregularidades en la comunicación de los textos sancionados en la sesión especial iniciada el día 29 de abril de 2024, correspondiente al orden del día N°7", indicó el sitio Parlamentario.

Señalan los diputados que en la comunicación "se ha modificado el texto puesto a consideración del plenario y que fuera aprobado, alterándose de esta forma la voluntad del legislador, y excediéndose en la autorización otorgada por el Cuerpo para las correcciones de forma. Como también se ha modificado el texto para subsanar errores contenidos en el orden del día que no fueron advertidos al momento de votarlos".

Para los diputados de UP, tal hecho configura "un incumplimiento manifiesto de sus deberes como funcionario público, toda vez que es un acto violatorio del reglamento de esta Cámara y de las leyes vigentes".

En la nota precisan que un análisis "no exhaustivo" les permitió detecar algunas "alteraciones", advirtiendo que eso no significa que sean las únicas. Y a modo de ejemplo, el titular del bloque UP, Germán Martínez, enumera algunas en las que "visiblemente se infiere la intencionalidad de la modifiación".

Por ejemplo, "se advierte alteración del texto en la comunicación respecto al artículo 152 (artículo 151 de la OD), en el antepenúltimo párrafo se cambia el término ‘autorización de exportación’ por ‘permiso de exportación’".

Otro ejemplo de lo que consideran "adulteración" del texto original está en el artículo 171 (170 de la OD) donde en el orden del día dice ‘que el PEN puede establecer diferentes montos mínimos’ por ‘sector o subsector productivo’ o por ‘etapa productiva’, la comunicación dice ‘sector productivo’".

En relación al monto, mientras que la OD refiere que el PEN puede establecer diferentes montos mínimos iguales o mayores a u$s200.000.000, la comunicación dice mayores.

Enumerados los hechos que para UP configuran "una alteración de lo sancionado", solicitan "se deje sin efecto la comunicación realizada al Honorable Senado de la Nación de forma inmediata, cese en su conducta violatoria de los deberes de funcionario público; y ajuste su conducta a lo establecido en las leyes vigentes".

El vocero presidencial, Manuel Adorni, reconoció, en conferencia de prensa, que existen diferencias entre ambos textos pero le quitó dramatismo al señalar que son "errores de tipeo" que van a ser "subasanados".

"Es tema menor, administrativo. Va a quedar subsanado en el día de hoy. Fue una pavada, no hacía al fondo de la cuestión y lo están solucionando", sostuvo Adorni en su habitual conferencia de prensa desde Casa Rosada.