Los senadores de Unión por la Patria se sumaron al paro general de la CGT y faltaron a la reunión de comisión en la que se trata el paquete de reformas fiscales impulsado por el Gobierno.

En ese escenario, el senador por Neuquén Oscar Parrilli manifestó su adhesión al paro convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) y anunció que no asistirá al Senado el día de la huelga.

"No voy a ir al Senado", dijo el legislador esta mañana en una entrevista radial. Además, expresó que, aunque no podía hablar en nombre de otros, tenía la impresión de que el resto del bloque tampoco asistiría. "No sé, creo que no van, pero no sé, yo no quiero responder por otros", señaló.

La imagen del plenario de comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales con las sillas vacías del lado del bloque peronista mostraron la adhesión de este espacio al reclamo de las centrales obreras.

Cuando se le preguntó al senador por Neuquén si su decisión de no asistir estaba relacionada con su apoyo al paro, el senador fue directo: "Obviamente, claro". Parrilli defendió el derecho a la protesta de los trabajadores y resaltó la importancia de las huelgas en una democracia.

"En el sistema de vida democrático en la Argentina, está prevista la existencia de los paros. Está en la Constitución Nacional. El mundo occidental, democrático, liberal, de Europa, de Estados Unidos, todos prevén la realización de paros como una expresión de protesta de un sector de la sociedad, en este caso, los trabajadores, que no están de acuerdo con las políticas que llevan adelante porque entienden que perjudican sus intereses", afirmó.

Los senadores de Unión por la Patria se sumaron al paro general de la CGT y faltaron a la reunión de comisión

En ese contexto, criticó a quienes se oponen a la huelga, considerándolos contrarios a una herramienta fundamental de la democracia. "No sé por qué tanta agresividad en contra del paro", cuestionó.

Ley de Bases: el Senado continúa con las reuniones

El miércoles escucharon las exposiciones del secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, y de Trabajo, Julio Cordero, quienes defendieron el proyecto impulsado por el Ejecutivo en comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales de la Cámara Alta.

Tras ello, el debate por el paquete fiscal, Ganancias y Bienes personales, entre otros, continuaba esta mañana con la presentación del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, junto a su equipo. Sin embargo, hubo ausencias: los senadores de Unión por la Patria no se presentaron al encuentro en apoyo al paro general que lleva adelante la central obrera.

Ezequiel Atauche, el jefe del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, cuestionó el accionar de los legisladores opositores. "En lo personal, me hubiese gustado que el bloque kirchnerista esté presente para preguntar. Teníamos ganas de escucharlos y de que pregunten", dijo

Sumado a ello, en su cuenta de X (ex Twitter), escribió: "Descubrieron la indignación hace 5 meses, y ahora solo quieren entorpecer y bloquear", completó junto a las imágenes del salón con un importante número de sillas vacías.

Durante la comisión de ayer, desde el bloque de Unión por la Patria salieron a hacerle fuertes críticas al ministro de Economía, Luis Caputo. La legisladora K, Anabel Fernández Sagasti, planteó: "Técnicamente, se están manoteando el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, la plata de los jubilados, que va a estar en las manitos de Caputo, peligrosísimo. Si hay alguien al que le gusta la timba es ‘Toto’", en referencia al titular del Palacio de Hacienda.

Bartolomé Abdala, integrante de La Libertad Avanza, por su parte, había planteado que este jueves buscarían alcanzar dictamen, aunque aclaró que analizan las modificaciones que sugieren desde la oposición para "ver si amerita una vuelta a Diputados". Y aventuró: "Estamos a uno, dos votos de lograr dictamen. A más tardar será la semana próxima".