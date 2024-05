El ministro del Interior, Guillermo Francos, afirmó este sábado que el Gobierno nacional tiene los "votos suficientes" para aprobar la Ley Bases, luego de la media sanción que obtuvo la norma en Diputados.

"Tenemos votos suficientes para aprobar la ley. Es más que una sensación, es la relación y la conversación que tenemos con senadores. En algunos temas en particular pueden surgir diferencias, que muchas de ellas las incluiremos en el despacho porque clarifican algunos aspectos", aseguró Francos en declaraciones radiales.

Sobre este tema, el funcionario explicó que la Cámara Alta tiene "una complejidad diferente" a la Cámara Baja en cuanto a la aprobación de la Ley Bases. "No me preocupa que haya modificaciones que mejoren la ley y después la tratará Diputados y dirá si la aprueba o no".

Francos le respondió al "Pollo" Sobrero

Francos habló sobre el choque entre las formaciones del tren San Martín y le respondió al "Pollo" Sobrero sobre sus acusaciones al Gobierno nacional por el accidente.

"Lo escuché a Sobrero hacer ese comentario y me pareció absolutamente ridículo. Que en una infraestructura que lleva tantos años construir, le adjudiquen el problema de que no esté en condiciones al actual Presidente, es una cosa que no tiene sentido", manifestó.

Sobre el choque entre las formaciones del tren San Martín, Francos opinó que un símbolo de la infraestructura argentina

En tanto, sostuvo que el accidente en el San Martín es "símbolo de lo que pasa en la infraestructura argentina, que está muy caída. Son años y años en que los trenes no fueron mantenidos, al igual que las rutas", señaló.

El funcionario también apuntó contra la dirigencia sindical y los acusó de llevar años en el cargo, conformando "estructuras gremiales que los anquilosan en el poder".

"Si uno quiere reformar el statu quo, choca con los que se han beneficiado durante muchos años de una situación política o de estructuras gremiales que los anquilosan en el poder. Uno está acostumbrado a ver en Argentina dirigentes permanentes en sus cargos", enfatizó.