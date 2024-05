Pérsico reconoció que hubo extorsiones de piqueteros cuando era funcionario del Gobierno anterior

El dirigente piquetero Emilio Pérsico se refirió al escándalo desatado luego de la denuncia de extorsión a los beneficiarios de planes sociales. El líder del Movimiento Evita reconoció que hubo casos de extorsión durante su gestión como funcionario en el Ministerio de Desarrollo.

Además, cuestinó con dureza al Gobierno de Javier Milei, a quien acusó de cerrar comedores y no enviar alimentos a los que siguen en funcionamiento.

Emilio Pérsico reconoció extorsiones y criticó a Javier Milei

En declaraciones radiales, Pérsico reconoció que cuando fue funcionario del Ministerio de Desarrollo, durante la presidencia de Alberto Fernández, identificaron a dirigentes sociales que extorsionaban o le sacaban dinero a sus afiliados: "Hubo muchos".

"En aquel momento yo era funcionario y me pide el ministro de aquel momento, que era Juanchi (Zabaleta): 'Identificalos a todos, sacale los planes y a la Justicia'. Presos por el delito de extorsión o por sacarle plata a los compañeros durante nuestro gobierno hubo muchos. Y que están presos. De esta causa no va a ir nadie preso, te lo aseguro, porque está todo mal hecho", señaló el líder piquetero

"Después está lo otro que es hacer política con eso, que es decir que porque hay un caso y decir que son todos así", se quejó Pérsico.

En tanto, se refirió a las denuncias presentadas: destacó que de las 15.000 denuncias a la línea 134 que puso el Gobierno, "sólo 5 se ratificaron".

Por otra parte, cuestionó las políticas del Gobierno actual: "El 50% de comedores sigue funcionando. Desde que llegó el gobierno no entregó ni un arroz. Nada de nada. El 50% funciona y el 25% esporádicamente cuando reciben comida, es una cuestión heroica".

Extorsiones a beneficiarios de planes sociales: la investigación en marcha

Justicia ordenó 27 allanamientos en el marco de una investigación que involucra a dirigentes sociales acusados de extorsionar a beneficiarios de planes sociales. Las denuncias que desencadenaron estas medidas fueron recibidas a través de la línea 134, establecida para tal fin.

Las diligencias judiciales se centran en referentes del Polo Obrero, Movimientos Barrios de Pie y Frente de Organizaciones en Lucha. El fiscal Gerardo Pollicita, a cargo de la causa, ha recabado testimonios y pruebas aportadas por los propios beneficiarios de los planes sociales. Estas evidencias incluyen mensajes y chats que demuestran la extorsión para que los beneficiarios asistieran a marchas.

Según lo difundido por la señal de cable TN, la investigación ha revelado que los dirigentes sociales implementaron un sistema de cobro de porcentajes del programa Potenciar Trabajo y amenazaron a los beneficiarios con la pérdida de sus planes si no realizaban estos aportes. Los testimonios recogidos mencionan amenazas directas como "no van a retirar la mercadería porque no marchan".

Uno de los casos documentados involucra a Patricia Iramain, delegada del comedor Rivadavia I, coordinado por el Polo Obrero. En un chat, Iramain identificó a los beneficiarios que no podrían retirar mercadería debido a su ausencia en las marchas. Además del comedor Rivadavia I, la investigación señala otros comedores como La Carbonilla y Mariano Ferreyra, todos administrados por esta organización.