Broda: "Pretender que el dólar compita con el peso es imaginar que River lo haga con Atlanta"

Miguel Ángel Broda, ex jefe de Javier Milei, criticó con dureza algunas políticas y actitudes del actual jefe de estado de Argentina aunque destacó su "brillantez" y la capacidad para bajar el déficit fiscal en pocos meses.

Con respecto al mandatario, agregó que "antes, cuando trabajaba en mi estudio, Milei era menos ideológico, menos religioso", aunque resaltó "su brillantez" para entender y resolver ciertos temas.

"Piensa excesivamente en conspiraciones. Cuando uno quiere ayudarlo, aportando un granito de arena luego de tantos años de estudio, él piensa que detrás de los consejos puede haber algún interés específique. Traje a dos inversores importantes a la Argentina que quedaron maravillados con él pero Javier no me dejó entrar a la reunión", remarcó.

Por otro lado, lo definió como una celebridad mundial, y reconoció su influencia "en los grandes empresarios que consideran que el Estado es criminal porque le reduce sus utilidades".

"A diferencia de lo que piensa el presidente, yo creo que el Estado es absolutamente necesario para seguridad, educación, justicia, defensa del territorio. Para defender los derechos de propiedad", añadió Broda.

"Una de las consecuencias de la decadencia es nuestra inestabilidad macro, necesitamos tenerla ordenada para atraer la inversión y generar competencia y así crear trabajo", remarcó y consideró que el "ajuste que ha hecho Milei es extraordinario, reencauzando los números que nos llevaban a un default o a una híper o a ambos" aunque destacó que "la temporada de criticar lo que nos dejó el gobierno anterior ya terminó. Ahora, en un período de transición, debemos buscar convertirnos una economía normal".

Broda: reducción del déficit fiscal y competencia de monedas

Por otro lado, celebró la reducción del déficit fiscal y el canje de deuda, aunque consideró que hay que salir urgente del cepo ya que "el actual control de cambio es una barbaridad. En el mes de octubre tendremos el mismo nivel del dólar que en noviembre de 2023".

Sobre la salida de la crisis dijo que no sabe si el presidente tiene el equipo o si llevará a cabo la gestión adecuada. El Presidente cree que tiene un programa de estabilidad, pero para ser un país normal hay que tener inflación de un dígito por año, no por mes. No hay programa cambiario".

Y, en ese contexto, destacó que para una eventual competencia de monedas enfatizó que "tenemos que fortificar lo nuestro. Como hizo Perú que logró revalorizar mucho el Sol frente a la divisa estadounidense, que empezó con nivel de dolarización muy alto y luego se desdolarizó".

"Competir el dólar contra el peso es como si compitiesen River contra Atlanta. Primero hay que fortificar la moneda local. Si vamos a la competencia de monedas, esta no tiene que ser un proceso dolarizador", agregó.

Por otro lado, hay incertidumbre por la política cambiaria, para tener un dólar barato hay que hacer reformas estructurales, pero estas llevan una o dos décadas".

"No tenemos un boom de inversiones que pueda acelerar el proceso de cambios como ocurrió en la convertibilidad. Estamos caros en construcción, producción y eso nos vuelve poco competitivos", agregó.

Con respecto a la situación total, enfatizó que "estamos tocando fondo. La pregunta ahora es a qué velocidad recuperamos la economía. Allí, surgen un montón de problemas. Con la actual política cambiaria, no habrá fuentes de reactivación".

Por último, destacó que si él viajara a España iría a ver al PP, no a Vox porque "Estamos pasando de un extremo a otro extremo. Hubiera sido mejor para Argentina alinearse con fuerzas más de centro".