El diputado nacional de Unión por la Patria (UP) Máximo Kirchner habló sobre las tensiones diplomáticas entre la Argentina y España, y dijo que "muchas veces puede haber roces entre jefes de Estado" y que entiende las razones del enojo del presidente Javier Milei con su par, Pedro Sánchez.

Si bien destacó que Milei tiene entredichos habituales con sus pares -enumeró cruces con el colombiano Petro, el brasileño Lula da Silva y el mexicano López Obrador-, el legislador marcó: "No deja de ser el presidente de mi país, aunque no coincida en nada o en casi nada; que el ministro de Transporte de España diga que consume sustancias no es el mejor camino para tener mejores relaciones". Y subrayó: "Entiendo que esté molesto con Pedro Sánchez".

En una entrevista con el diario español El País, Kirchner se refirió al conflicto entre ambos mandatarios, que comenzó semanas atrás, cuando el ministro de Transporte local, Óscar Puente, sugirió que el Presidente "consumía sustancias" durante un acto político.

Tras ello, en medio de un acto de la fuerza ultraderechista Vox en una visita a Madrid, Milei tildó de "corrupta" de la esposa de Sánchez, Begoña Gómez. En una escalada de la tensión diplomática, el gobierno español anunció que retirarían a la embajadora en Buenos Aires hasta que se presentaran las disculpas correspondientes.

Por otro lado, el hijo del matrimonio de Cristina y Néstor Kirchner también dijo sentir "responsabilidad política" por el escándalo de Martín Insaurralde, pero aclaró que su "mayor peso" es el expresidente Alberto Fernández.

"Nosotros le propusimos una cosa a la sociedad y los hechos y resultados son los que son. Cada uno se hace cargo de esos actos individuales", consideró.

Máximo Kirchner habló del procesamiento de Fernando Espinoza

Además, se refirió al procesamiento de Fernando Espinoza por abuso sexual. "Él (Fernando Espinoza) dice que es mentira. No soy ni juez ni fiscal ni conozco la causa. El feminismo vino a corregir y cambiar muchas prácticas y nosotros le prestamos mucha atención", dijo, y agregó: "En nuestra organización, compañeros han pasado por protocolos por el trato no debido a compañeras. Es una conversación profunda".

En esta misma línea, aseguró que el atentado contra la exvicepresidenta Cristina Kirchner -ocurrido el 1° de septiembre de 2022- se trató de un hecho "incentivado por el discurso mediático dominante". "No hay dos personas que se levantan y dicen ‘se la vamos a dar a tal’. Si yo me subo a una tarima y empiezo a decir que hay que suprimir a tal y lo repito y lo repito ¿no crees que una persona puede dar un paso más?", analizó, e indicó: "Primero le llueven piedras a su despacho de vicepresidenta y casi le pegan. Luego incentivan a ir a su casa (donde se produjo el intento de asesinato). Es muy raro todo lo que sucedió".