El vocero presidencial, Manuel Adorni, respondió las críticas a la gestión de Javier Milei que realizó la exvicepresidenta Cristina Kirchner al sostener que el superávit fiscal "es dibujado" o "trucho".

En su conferencia de prensa, Adorni sostuvo que los cuestionamientos de la exmandataria "corren por cuenta de ella", y defendió los números de la gestión libertaria porque "son públicos".

"Hay una obsesión de que como no lo hicieron ellos, no lo hacemos nosotros, que vaya y vea los números. No sé en qué se basa para decir eso. No tengo qué contestarte porque desconozco cuál es el sustento numérico para aseverar eso", planteó.

El Gobierno respondió las críticas de Cristina Kirchner por el faltante de gas

En la misma línea, sostuvo que las observaciones de Cristina Kircher sobre la faltante de gas fueron explicadas de forma "magnífica" por el Secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, y la acusó de atacar al Gobierno. "A veces uno pierde el tiempo explicando cosas a alguien que no le interesa, no le importa esa explicación y no suma nada porque cuando uno le habla a la pared es perder el tiempo", puntualizó.

"Con respecto a los pagos a los contratistas del gasoducto Néstor Kirchner están al día, con respecto a la obra del primer tramo y las obras compresoras Tratayen y Saliquello estas debieron finalizar en septiembre de 2023, cosa que no ha ocurrido", afirmó.

Asimismo, agregó: "Este Gobierno regularizó los pagos por $30 mil millones, pagos que eran deuda del gobierno anterior, y destinó recursos por otros $47 mil millones en la fase de terminación. En tanto el gasoducto norte el gobierno anterior dejó sin adjudicar el primer tramo de los tres y sin licitar los otros dos".

"Esta gestión licitó y adjudicó la obra a la que el gobierno destinó más de 150 mil millones de pesos y además se debió asumir una deuda con Bolivia por 244 millones de dólares por la importación de gas. Los intereses que se cobraron fueron de 21.8 millones de dólares que por supuesto pagamos entre todos, yo y la doctora Fernández de Kirchner", completó el funcionario nacional.

En otro pasaje de la conferencia, ante la faltante de gas, el portavoz sostuvo que "cuando no tenés la oferta suficiente lo solucionas con importaciones", mientras que "cuando tenés sobrante se importará y jugará el mercado su juego".

Para Adorni, "no hubo ni medio milímetro de imprevisión" del Gobierno al tiempo que negó el avance de obras públicas para resolver la problemática de la demanda de gas.

"En término de gasoducto todo sigue sus pasos normales", prometió, y pidió: "Hay que desmitificar el barco de Petrogras que vino cuando la demanda no podía ser satisfecha con la demanda local. Cuando tenés un problema de faltante la Argentina tiene que ser abastecida con importantes"

Por último, reveló que el servicio de gas en industrias y estaciones de servicio se reestableció producto a "la actuación conjunta de la Cancillería, ENARSA y Petrobras con la Cancillería y la Embajada de Brasil en la Argentina para destrabar la descarga del buque de gas natural licuado".

Qué había dicho Cristina Kirchner sobre el superávit

El miércoles la ex vicepresidenta le hizo fuertes críticas al Gobierno por la falta de gas, en su cuenta de X: "Con superávit dibujado (en mi barrio le dicen trucho) y sin gas en el caño, durante el gobierno del Frente de Todos, en autocrítica online, mencioné como un problema el de los funcionarios que no funcionaban. Con el actual gobierno, al problema de funcionarios que tampoco funcionan (porque no saben o no entienden) se le ha sumado uno infinitamente más grave: el de las ideas que no funcionan, combo letal en materia de gestión estatal".