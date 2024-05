El vocero presidencial, Manuel Adorni, durante su habitual conferencia de prensa, consideró que la recesión económica tocó su piso en los meses de marzo y abril y afirmó que existen indicios de que la actividad comenzó a recuperarse.

"Entendemos que ese punto (el más bajo) ha pasado o se está transitando y algunos indicadores empiezan a mostrar que hay luz que se empieza a ver", señaló y luego agregó como datos positivos que "algunos salarios comienzan a ganarle, aunque marginalmente, a la inflación", y algunos sectores "comienzan a traccionar".

Sobre la caída de la actividad que provocó la pérdida de puestos de trabajo, Adorni subrayó que "es el costo que se ha pagado por sincerar distorsiones que iban a tener que corregirse".

Adorni también hizo referencia a las proyecciones económicas del Gobierno. "Hay datos que marcan que lo peor ha quedado atrás, como por ejemplo créditos hipotecarios, o alguna cuestión en términos de inversiones, desde Starlink hasta automotrices, o lo que empezó a traccionar el campo. Empezamos a dejar atrás la parte más baja de la V", vaticinó.

"Estamos pagando la fiesta que vivieron unos pocos, que nos vendieron que estábamos todos invitados pero no nos dejaron participar", insistió. Consultado por si el Gobierno cambió de visión sobre la obra pública luego de lo sucedido con la provisión de gas, Adorni ratificó la política de supresión.

No obstante, remarcó que aquellas obras concernientes a la red de gas ya programada continuará en los plazos previstos. En la misma línea, sostuvo que las observaciones de Cristina Kircher sobre la faltante de gas fueron explicadas de forma "magnífica" por el Secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, y la acusó de atacar al Gobierno. "A veces uno pierde el tiempo explicando cosas a alguien que no le interesa, no le importa esa explicación y no suma nada porque cuando uno le habla a la pared es perder el tiempo", puntualizó.