El Gobierno repartirá los alimentos próximos a vencer que están almacenados en dos galpones

El ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello emitió un comunicado en el que reconoció que hay alimentos almacenados en dos galpones y que pondrá en marcha un protocolo para la entrega inmediata de aquellos que estén próximos a vencer.

El hecho fue confirmado este jueves, cuando también se conoció que Pettovello echó al secretario de Niñez, Adolescencia y Familia Pablo De la Torre. En el comunicado, además, sostuvo que se llevarán a cabo "las investigaciones administrativas correspondientes".

Sandra Pettovello repartirá los alimentos que estaban almacenados en galpones

Se estima que son más de 5 mil toneladas de alimentos los que estaban almacenados en galpones. Una parte de ellos, serán distribuidos por el Ejército Argentino.

"A raíz de una información recibida sobre el estado y fechas de vencimiento de determinados productos adquiridos por el Gobierno anterior (los cuales se encuentran en los galpones de Villa Martelli y de Tafi Viejo en la provincia de Tucumán del ex Ministerio de Desarrollo Social), ha llevado a cabo una auditoría y ha decidido limitar las competencias de los funcionarios y empleados responsables que, por mal desempeño de sus tareas, no han realizado un control permanente de stock y de vencimiento de mercadería".

"Se realizarán las investigaciones administrativas correspondientes, asimismo, se pone en marcha un protocolo para la entrega inmediata de los alimentos de próximo vencimiento por medio del Ejército Argentino para garantizar una logística rápida y eficiente", resaltó.

El ministerio de Sandra Pettovello anunció que se repartirán los alimentos próximos a vencer

El descargo de Juan Grabois: "Dijimos que había alimentos y que se iban a vencer"

Luego de que se conociera la decisión del Gobierno, Juan Grabois publicó un extenso mensaje en sus redes sociales, en el que afirmó: "Dijimos que había alimentos y había alimentos. Dijimos que se iban a vencer y se iban a vencer. Dijimos que había incumplimiento y había incumplimiento. Todo aceptado ahora por Pettovello".

"Decimos que hay hambre y no se están entregando alimentos, ¡hay hambre y no están entregando alimentos! Sentido común gente. Déjense de joder y resuelvan esto. No es ideológico, es humano", agregó el dirigente social en su cuenta de X.

"Se vencieron los plazos para presentar el plan de entrega de alimentos y no lo presentan. En una causa penal por incumplimiento, incumplir una orden judicial es casi una confesión. La apelación de una cautelar alimentaria no tiene efecto suspensivos, burros ¡Están en desobediencia! Tienen que presentar un plan en un juzgado penal, no sacar un comunicado de prensa. Los alimentos tienen que llegar en la realidad, no en la fantasía de sus funcionarios", concluyó Grabois.

Durante el mediodía del jueves, el propio Grabois había pedido que repartan esos alimentos, y remarcó: "Hay en los galpones del Gobierno no cinco, sino seis mil toneladas de alimentos; para colmo hay 339.867 kg de leche en polvo que rinden 2.718.936 litros de leche líquida que se vencen en julio y todavía no presentaron el cronograma de entrega. En total hay 924.970 kilos de leche. ¡Repartan la comida, sinvergüenzas!", posteó.