El presidente Javier Milei volvió a llamar "corrupto y comunista" al brasileño Luiz Inacio Lula Da Silva y se volvió a negar a pedirle disculpas, tal como había solicitado el líder del PT y se preguntó: "¿Desde cuándo hay que pedir perdón por decir la verdad?".

"Las cosas que yo dije encima son ciertas. ¿Cuáles son los problemas? ¿Que le dije corrupto? ¿Y acaso no fue preso por corrupto? ¿Y qué le dije, comunista? ¿Y acaso no es comunista? ¿Desde cuándo hay que pedir perdón por decir la verdad? ¿O estamos tan enfermos de corrección política que a la izquierda no se le puede decir nada, aún cuando sea verdad?", destacó el el mandatario argentino al canal LN+.

La nueva polémica surgió hace unos días, cuando el mandatario brasileño explicó que durante el encuentro del G7 en Italia evitó al mandatario argentino en todo momento y no se hablaron: "No conversé con el presidente de Argentina porque creo que él debe pedirle disculpas a Brasil y a mí. Dijo muchas tonterías. Sólo quiero que él pida disculpas. Yo quiero a Argentina, es un país que me gusta mucho, es un país muy importante para Brasil, y Brasil es muy importante para Argentina. No es un presidente de la República quien va a crear cizaña entre Brasil y Argentina".

Javier Milei, contra Lula, Sánchez y Petro: qué dijo

Luego Milei comparó sus dichos y reclamos de disculpas con las que plantearon el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el jefe del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez. Con ambos tuvo el presidente argentino choques políticos personales que derivaron en conflictos diplomático.

Javier Milei no le pedirá perdón a Lula da Silva

"Es una discusión tan chiquita; parece una discusión de criaturas, de pre adolescentes. Es el mismo mecanismo de Petro, de Sánchez", afirmó y se preguntó: "¿No creés que Lula y Petro no hicieron cosas similares? ¿En el caso de Lula metiéndose activamente en la campaña electoral nuestra? Sánchez también exigió que se le pida disculpas. Petro también exigió que se le pida disculpas".

Milei recordó la actitud que tuvo Lula Da Silva durante la campaña electoral del año pasado, que puso a disposición sus equipos de marketing político para apoyar la candidatura del entonces ministro de Economía, Sergio Massa, de Unión por la Patria.

"¿No te parece que la campaña negativa que me hizo Massa impulsada desde Brasil no fue agresivo? ¿Quién era la contraparte? ¿Me van a pedir disculpas por la cantidad de mentiras que dijeron durante toda la campaña?".

"¿Los que mintieron exigen que se les pida perdón porque uno les dijo la verdad? Hay que ponerse por encima de estas nimiedades, porque es más importante los intereses de los argentinos y los brasileños que el ego inflamado de algún zurdito", consideró.