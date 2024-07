El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, volvió a reclamarle al Gobierno nacional el desembolso de los fondos coparticipables y confirmó una reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo, el próximo 19 de julio para tratar de destrabar los pagos. "Es imprescindible que comiencen", remarcó.

Para Macri, "están dadas las condiciones" para que la Nación efectivice los pagos, y remarcó que "no debe haber ningún cambio". "La orden de la Corte Suprema ya fue dado, el Gobierno la está incumpliendo, necesitamos que se empiece a pagar día a día", insistió.

En la misma línea, cuestionó: "La coparticipación se paga día a día en la misma cuenta, nos están pagando la mitad".

Asimismo, en declaraciones al canal Todo Noticias contó que el 19 de julio protagonizará una nueva reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo, para avanzar en el tema.

"Espero que empiecen a pagar", planteó, y agregó: "Sería una gran noticia que lleguemos al 19 con el Gobierno ya pagando sino espero que logremos esa decisión en la misma reunión".

Coparticipación: de cuánto es la deuda de Nación con la Ciudad de Buenos Aires

"En pesos corrientes, la deuda de la Nación con CABA entre enero de 2023 y el 30 de junio de 2024 es por $796.128,6 millones", señaló al respecto Alejandro Pegoraro, director de la consultora Politikon Chaco, pero aclaró que "si se la recalcula a precio de junio, esa deuda asciende a $ 1.647.883 millones". Casi cinco veces el superávit financiero del primer semestre de $340.000 millones, según el último análisis del resultado devengado de la Oficina de Presupuesto del Congreso. O el equivalente a cinco meses de recaudación del impuesto PAIS, cuya vigencia vence a fin de año y el Gobierno no prevé renovar.

Pero el reloj del taxi sigue su marcha y ese monto crece en forma permanente: cada día hábil, desde el Banco Nación se distribuyen automáticamente los recursos coparticipables entre las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires; es decir que en la medida que no se actualice la alícuota del 1,4% actual al 2,95% estipulado por la Corte, también la deuda se incrementará cada 24 horas.

La Coparticipación Federal comenzó a regir en 1935, pero la distribución de recursos vigente data de enero de 1988, cuando se sancionó la ley 23.548. Desde entonces, con casi 37 años transcurridos, el esquema sufrió una serie de modificaciones que los analistas suelen denominar "parches" que, en definitiva, dejaron poco del planteo inicial.

En pesos corrientes, la deuda del Gobierno nacional con la Ciudad por la coparticipación asciende a casi $800.000 millones

Mauricio Macri criticó a Javier Milei por la coparticipación

Hace unos días, el ex presidente Mauricio Macri publicó un mensaje en redes sociales con un fuerte reclamo al Gobierno de Javier Milei. En el texto, el líder del PRO le pide al Presidente que cumpla con el fallo de la Corte Suprema en la coparticipación de la Ciudad.

"El sacrificio que están haciendo los argentinos requiere de un Gobierno ejemplar", sostuvo el ex mandatario, en línea con los reclamos de su primo y Jefe de Gobierno porteño Jorge Macri por los fondos de la coparticipación.

En el mensaje publicado en X, Mauricio Macri sostiene: "Desde antes de ser gobierno apoyamos al actual presidente. Sabíamos que se enfrentaría a una situación económica y social explosiva, y sin ninguna condición ni especulación lo acompañamos en sus iniciativas, especialmente en la materialización de la estratégica Ley Bases".

Y remarcó que "para alcanzar esos cambios, hay una condición anterior aún más importante que crear nuevas leyes, y es cumplir con las existentes, en especial, cumplir con los fallos irrevocables dictados por la Corte Suprema".

"Ese es el caso de la deuda de coparticipación que la Nación mantiene con la Ciudad de Buenos Aires. No tengo dudas de que cumplir los fallos es la voluntad del Presidente, porque todos sabemos que sin instituciones (y no hay instituciones si no se cumplen las reglas), no habrá justicia, ni progreso, ni crecimiento, ni bienestar, ni inversiones", enfatizó el ex mandatario nacional.

Y agregó: "El sacrificio que están haciendo todos los argentinos requiere de un gobierno ejemplar, que cumpla la ley de la misma manera que la exige. Vamos en el camino correcto, no podemos desviarnos".