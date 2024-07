Camioneros trabajan a reglamento y dejan sin recolección de residuos a toda la Ciudad de Buenos Aires

La decisión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de estatizar a los 300 choferes de grúas encuadrados en el Sindicato de Choferes de Camioneros disparó un conflicto que podría tener escala nacional. En principio, la organización gremial anunció un plan de lucha que comenzó con el estado de alerta y movilización, al tiempo que aplicó el trabajo a reglamento.

La medida de fuerza comenzó a tener efecto, ya que los contenedores porteños rebasan de basura y prometen seguir acumulándose. Voceros gremiales consultados por iProfesional advirtieron que, si no se da marcha atrás con la disposición, profundizarán las protestas y hasta podría alcanzar a otras actividades.

El llamado "poder de fuego" con el que cuenta el gremio que lidera Pablo Moyano va desde el transporte de combustibles, alimentos y medicamentos, hasta el clearing bancario. El comunicado de la organización reza: "El Sindicato de Camioneros se encuentra en estado de alerta, movilización y trabajo a reglamento en la Rama de Recolección y Barrido, se analizan también otras medidas en defensa de la dignidad y los derechos de las y los trabajadores".

Temor a una escalada del conflicto

La intención del Gobierno porteño es estatizar a los 300 choferes que operan grúas, hoy encuadrados en el convenio colectivo de trabajo de Camioneros y pasarlos a municipales. La medida no solo representa un cambio de encuadramiento laboral, sino que además enfrentaría a dos aliados gremiales como los Moyano (Hugo y Pablo), y el histórico líder de estatales de la Ciudad, Amadeo Genta.

Una vez conocida la decisión, Camioneros encendió las alarmas y llamó a trabajar a reglamento, no solo por la estatización de unos 300 choferes de grúas, sino por el mal estado de los camiones de la recolección. La protesta comenzó a tener efecto, ya que las calles de la ciudad -y sobre todo de los sectores comerciales y el microcentro- están abarrotadas de basura.

El fuego cruzado entre Moyano y las autoridades porteñas no se hará esperar, en tanto que la Secretaría de Trabajo de la Ciudad podría intervenir dictando la conciliación obligatoria para abrir una mesa de negociaciones y que el conflicto no siga escalando, ya que Camioneros no dudaría en disponer un paro por tiempo indeterminado en la recolección de residuos hasta que reciba una respuesta satisfactoria a sus demandas.

Ratifica que van a judicializar el Impuesto a las Ganancias

Por otra parte, Moyano cuestionó la decisión del gobierno de reglamentar el impuesto a las Ganancias y ratificó que "vamos a presentarnos a la justicia, así como lo van a hacer otros sindicatos". Se estima que en esa línea estarán la Asociación Bancaria, la Federación de Aceiteros y varias organizaciones de Petroleros y Marítimos-Portuarios, entre otras.

Subrayó que "cada vez que el gobierno quiera imponer una nueva ley o profundizar este modelo va a haber movilizaciones, pero hoy el camino es la Justicia y la unidad del peronismo" y avisó que "seguramente se realizará una movilización a los Tribunales cuando realicemos las presentaciones contra Ganancias".

Recordó que, durante los primeros meses de gobierno de Javier Milei, "hicimos dos paros generales, movilizaciones multitudinarias. Paramos el capítulo de reforma laboral del DNU. Creo que el movimiento obrero es la contención de los laburantes para defender sus derechos. Ahora es el momento de ir a la Justicia". Ratificó que el 25 de este mes se convocó al consejo directivo de la CGT y que "allí decidiremos los pasos a seguir".