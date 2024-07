En medio del conflicto con el gremio Camioneros, que provocó que la Ciudad de Buenos Aires amaneciera llena de basura en las calles, el Gobierno porteño anuló el proceso de licitación del sistema de grúas de acarreo y anunció que seguirá operando el servicio. En ese contexto, Jorge Macrianunció que impulsa una "investigación interna" por los contratos preadjudicados en los últimos días de gestión de su antecesor.

El jefe de Gobierno explicó que los contratos para acarreo de vehículos en infracción estaban preadjudicados, por lo tanto, no otorgarles la concesión y mantenerlos en el plano estatal no incumpliría el contrato. "En el marco de tiempo que podemos seguir analizando esa preadjudicación decidimos no otorgarla", sostuvo en LN+.

Fue sobre este último punto en el que se detuvo para esparcir un manto de sospecha sobre los contratos. "Una preadjudicación que ocurre el 7 de diciembre. Yo asumí el 7 de diciembre, con algunas firmas hechas el 11 por funcionarios que ya no eran funcionarios", comentó y acto seguido confirmó que esa información es "parte de una investigación interna" que la Ciudad está "haciendo".

Dos firmas seleccionadas estaban ligadas al gremio y en protesta, los recolectores trabajan a reglamento con poca recolección.

Consultado sobre si la gestión anterior, encabezada por Rodríguez Larreta, hoy desplazado dentro del PRO, hizo algo impropio en relación a la contratación del servicio de grúas, Macri fue tajante en su respuesta: "Yo creo que sí". No obstante, dijo que el tema se definirá con la investigación interna.

En declaraciones televisivas, el jefe de gobierno Jorge Macri no dudó en apuntar públicamente contra Horacio Rodríguez Larreta, al afirmar que el contrato era "insostenible" en las condiciones en las que lo había dejado su antecesor.

"Es una licitación del gobierno anterior, del PRO, pero está bien revisar las cosas que hemos hecho. Dimos de baja la preadjudicación que estaba medio forzada, que se hizo el mismo día que yo asumí. Analizamos el contacto, el pliego y la verdad que para mi el contrato es insostenible", explicó el alcalde porteño.

"El precio está establecido y se va actualizando. Pero además, todas las licitaciones son a 4 años. Me parecía que el contrato estaba mal. Pero además se le anticipaba plata a las empresas antes de que empiecen a trabajar. Les garantizaba que aunque no hagan acarreo les pago 24 mil acarreos por mes", insistió.

Respecto a la recolección de residuos, Macri confirmó que a partir de hoy martes debería empezar a regularizarse la situación.

Jorge Macri canceló la licitación de grúas y acarreos iniciada por Horacio Rodríguez Larreta

El alcalde de la Ciudad fue contundente en las últimas horas de este lunes, al publicar en su cuenta de X que no avanzará "con la preadjudicación del contrato de grúas".

Y junto con un comunicado, explicó: "Después de analizar exhaustivamente con el equipo el contrato del servicio de grúas y acarreo, tomé la decisión de cancelar el proceso licitatorio. El servicio seguirá a cargo de la Ciudad por menos de la mitad del precio estipulado en ese contrato. El contexto actual nos exige cuidar cada peso de los contribuyentes de la Ciudad. Continuaremos evaluando a futuro la mejor forma de contratación para la optimización de este servicio.

La medida del gobierno de la Ciudad, pese a la presión de los Moyano

Mientras gobernó Rodríguez Larreta, las presiones moyanistas por las recolección de residuos no existieron y la licitación realizada por los acarreos en el 2023, el último año de su mandato, aseguró el statu quo de las relaciones entre el PRO larretista y la familia Moyano.

Es ese estado de cosas congelado, el que Jorge Macri viene a quebar con sus recientes declaraciones periodísticas. El primo del fundador del PRO, Mauricio Macri, viene de cerrar un acuerdo trascedental con la administración de Javier Milei por los recursos del traspaso de la seguridad de la Nación a la Ciudad y junto a la decisión que adopte en el tema acarreo de automóviles mal estacionados se puede decir que, con estas dos medidas, comenzó su gobierno de manera efectiva.

Porque, hasta el momento, gobernaba bajo la comparación de su antecesor en el cargo Rodríguez Larreta que le habría dejado una licitación preadjudicada "carísima" y que se propone revisar siguiendo el consejo de la Coalición Cívica de Lilita Carrió.

Precisamente, fue el bloque legislativo de Carrió el que primero propuso revisar y preparar un proyecto de ley para anular la licitación del servicio de grúas y que el acarreo quede a cargo del gobierno o de alguna de sus empresas privadas. Una propuesta que, en la actualidad, están analizando en la sede de gobierno porteño de la calle Uspallata.