El presidente uruguayo Luis Lacalle Pou se sumó a otros líderes de la región, como sus pares Javier Milei de Argentina y Gabriel Boric de Chile, en no reconocer el resultado de las elecciones en Venezuela anunciado por el chavismo, que declara un nuevo período para Nicolás Maduro.

El presidente uruguayo fue contundente respecto a lo ocurrido en las elecciones en Venezuela. "Era un secreto a voces. Iban a ‘ganar’ sin perjuicio de los resultados reales", dijo

"El proceso estuvo viciado", dijo el presidente uruguayo en un comunicado emitido por la red social X (ex Twitter).

"¡Así no! Era un secreto a voces. Iban a ‘ganar’ sin perjuicio de los resultados reales", señaló el jefe de estado uruguayo. "El proceso hasta el día de la elección y el del escrutinio claramente estuvo viciado. No se puede reconocer un triunfo si no se confía en la forma y los mecanismos utilizados para llegar a él", concluyó el uruguayo, uno de los más críticos mandatarios regionales del dictador venezolano.

Elecciones venezolanas en Argentina

En la Argentina las elecciones de Venezuela se siguieron de cerca. Alrededor de 2.000 venezolanos estaban habilitados para votar en el país, si bien eso representa solo un ínfimo porcentaje de la comunidad que reside en el territorio nacional.

Al darse a conocer los resultados el lunes a la madrugada, hubo incidentes entre la multitud convocada frente a la embajada de Venezuela en el barrio porteño de Palermo.

Antes de ello, el presidente Javier Milei ya se había expresado al respecto por la red social X (ex Twitter). El mandatario tituló el tuit: Nicolas Maduro ¡Afuera!". Y destacó "los venezolanos eligieron terminar con la dictadura de Nicolás Maduro. Los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición y el mundo aguarda que reconozca la derrota luego de años de socialismo, miseria, decadencia y muerte".

"Argentina no va a reconocer otro fraude, y espera que las Fuerzas Armadas esta vez defiendan la democracia y voluntad popular. La Libertad Avanza en Lationamérica".

La canciller argentina Diana Mondino también le pidió al presidente venezolano Nicolás Maduro que "reconozca la derrota", ya que "la diferencia de votos en contra de la dictadura chavista es abrumadora. Perdieron en todos los estados por más de 35%".

Repudio regional

La queja de Lacalle Pou se suma así a la del presidente chileno Gabriel Boric, quien tampoco reconocerá a Maduro como legítimo ganador de las elecciones presidenciales celebradas en Venezuela este domingo 28 de julio.

"Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable", dijo Boric en un comunicado difundido a través de su cuenta de X (ex Twitter).

El jefe de estado chileno se refirió a los datos difundidos por el CNE -ente controlado por el chavismo- que sorprendió al mundo al dar como ganador "irreversible" al dictador venezolano. "El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer", agregó el presidente trasandino.

En el mismo tono, agregó: "La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso, y que veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados. Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable".

El expresidente colombiano Andrés Pastrana también reaccionó ante los anuncios: "¡En Venezuela no hubo un fraude electoral, sino un Golpe de Estado al desconocer la voluntad popular!", afirmó.

A esta declaración se sumó el también exmandatario colombiano Iván Duque, quien aseguró que en las elecciones presidenciales venezolanas hubo un robo y pidió a la comunidad internacional que no reconozca a Nicolás Maduro como presidente.

"El robo se ha consumado: el tirano Nicolás Maduro ha cometido fraude electoral para perpetuarse en el poder, ignorando el masivo apoyo del pueblo venezolano a la heroica resistencia democrática liderada por María Corina Machado y Edmundo González", manifestó.

El canciller peruano, Javier González-Olaechea, también expresó su rechazo a los resultados, asegurando que su país "no aceptará la violación de la voluntad popular del pueblo venezolano".

"Condeno en todos sus extremos la sumatoria de irregularidades con voluntad de fraude por parte del gobierno de Venezuela. El Perú no aceptará la violación de la voluntad popular del pueblo venezolano", publicó González-Olaechea en la red social X.