La ex presidenta Cristina Kirchner declara desde las 9.30 en el juicio por el intento de magnicidio que sufrió en 2022 que tiene como acusados a los integrantes de "La banda de los copitos".

El juicio por el intento de asesinato comenzó el 26 de junio pasado en los tribunales federales de Comodoro Py y tiene como acusados a Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo.

Con distintos roles, los tres están procesados por el intento de magnicidio ocurrido el 1° de septiembre de 2022, cuando Cristina Kirchner era vicepresidenta de Alberto Fernández.

La ex vicepresidenta partió a las 9 desde su domicilio hacia Comodoro Py. Dirigentes y representantes sociales la acompañaron en señal de respaldo a la ex presidenta, quien una vez que finalice su declaración se dirigirá al Instituto Patria, a metros del Congreso, para saludar a organizaciones y diversos sectores que se autoconvocaron para recibirla, según indicaronfuentes del entorno de la ex mandataria.

Juicio por intento de magnicidio: qué dijo Cristina Kirchner

La exmandataria respondió sobre la "violencia política" que fue "in crescendo" antes del intento de asesinato en su contra: "Es de público y notorio, inclusive después de la pandemia, los episodios fueron 'in crescendo'. Guillotinas en la Plaza de Mayo, bolsas mortuorias de la Casa Rosada a mi casa en Juncal y Uruguay. Cada semana o quince días, venían a mi casa señoras y señores, ponían marchas miliates, insultaban un buen ratop y se iban".

Luego criticó fuertemente el trabajo de la jueza de instrucción, María Eugenia Capuchetti: "Si se refiere a la instrucción de la doctora Capuchetti, fue un desastre total y absoluto. En general el poder, porque no solo fue la doctora, el problema es cuando ese juez es ratificado en las cosas que hace mal por las instancias superiores. Es ahí donde el poder está cuestionado. Lo cierto es que la unificación que se quiso hacer de la causa de Revolución Federal con la causa de mi atentado fue rechazada pese a que se la pedí al magistrado y la decisión de Capuchetti fue ratificada por la cámara penal. No es solo la doctora, es el partido judicial".

Sobre los tres implicados, Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo, consideró que no fueron ellos quienes idearon el atentado. "Sería ingenuo de parte mía pensar que las tres personas que están sentadas ahí fueron las que idearon esto. Estamos solo frente a los autores materiales, siempre el hilo se corta por lo más delgado", señaló.

"Los cuidados que hay que tener y que antes no los tenía producto de esto, la seguridad. Es también el temor de mis hijos, por mis hijos. Claro que fue afectada la familia. Mi nieta, Elenita, está con tratamiento porque tenía miedo de salir de su cuarto. Tenía miedo de salir de su cuarto y tenía miedo a que la mataran. Una familia que sufre eso tiene consecuencias", agregó en relación a los efectos negativos que tuvo el intento de asesinato en su círculo familiar.

La exmandataria se refirió al accionar de la custodia: "Actuaron de la manera que actuaron siempre, cuidándome. Siempre había alguno atrás o cerca mío, pero con las instrucciones de que no se me pusieran entre la gente y yo para poder tomar contacto con la gente".

Por otro lado, fue consultada por el silencio por parte de la líder de la oposición en ese entonces, Patricia Bullrich -actual ministra de Seguridad-, quien no condenó ni repudió el ataque perpetrado por Sabag Montiel. "Conociéndola, como la conozco desde que era muy joven, no. No me sorprende nada", dijo.

Por último, reiteró que "este juicio es un juicio a los autores materiales del hecho. Faltan los autores intelectuales, faltan los financiadores. Y creo que el partido judicial protegió y sigue protegiendo a quienes tuvieron que ver en este atentado. Tenemos sentados acá a los tres autores materiales, pero no a los ideólogos ni a los financiadores. Es una deuda que se tiene que saldar no conmigo, con la democracia, y creo que con toda la gente que de alguna u otra manera cree que la política sigue siendo un instrumento para cambiar la vida de la sociedad".

Noticia en desarrollo